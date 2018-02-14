Врач за 2 тыс. рублей незаконно выдал больничный лист

Судебные приставы взыскали штраф с врача, выдавшего фальшивые больничные листы за взятку.

Гражданин М. работал участковым врачом-терапевтом в одной из поликлиник Новосибирска. К нему обратился пациент с просьбой о возможной выдаче больничного листа и его дальнейшего продления до тех пор, пока это необходимо.

Терапевт дал понять обратившемуся к нему мужчине, что за выписку и выдачу листка нетрудоспособности с указанием ложных сведений о наличии заболевания ему необходимо денежное вознаграждение. «Цена вопроса» составила 2 000 рублей.

Попавшись с поличным, гражданин М. не стал отпираться, во всём сознался. Учитывая смягчающие обстоятельства в виде чистосердечного признания и отсутствия ранее совершённых правонарушений, суд назначил врачу наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей.

Врач, опасаясь того, что приставы обратят взыскание на его автомобиль, сумел изыскать денежные средства для погашения задолженности, тем самым искупив свою вину перед обществом, сообщает пресс-служба ФССП.