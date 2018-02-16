Пенсионные баллы предлагают отменить

Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности, - заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Это система, которая создается для людей, и она должна быть понятна для людей. Сегодняшняя балльная формула, которая так и не заработала в полном объеме, существенно дестимулирует человека с точки зрения высокой заработной платы и стажа, который этот человек должен зарабатывать. Он ограничен в правах с точки зрения зарабатывания пенсии, и ему можно не стремиться к наращиванию своего потенциала, так как всегда есть ограничения в баллах» - цитирует «Российская газета» слова Татьяны Голиковой.

Напомним, ранее неоднократно аудиторы Счетной палаты в своих докладах указывали на неясности в расчете стоимости пенсионного балла.

Добавим, С 2015 года поменялись пенсионные правила. В частности, введено понятие «индивидуальный пенсионный коэффициент» (ИПК) или, другими словами, пенсионный балл.

Теперь, чтобы выйти на пенсию, 55-летние женщины и 60-летние мужчины должны иметь в своем «багаже» определенное количество баллов и стажа.

Так, в 2018 году для оформления пенсии требуется 9 лет стажа и 13,8 баллов. К 2025 году эти показатели возрастут до 15 лет и 30 баллов.

Недавно ЛДПР разработала законопроект, предполагающий снижение ИПК, необходимого для начисления страховой пенсии по старости в два раза. Т.е. вместо 30 баллов для назначения пенсии потребуется 15.