Сенаторы согласились продлить дачную амнистию до 2020 года

Совет Федерации единогласно поддержал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.

Решение было принято 28 февраля на пленарном заседании палаты, пишет «Парламентская газета».



До 1 марта 2020 года продлевается срок оформления и государственной регистрации в упрощённом порядке прав на индивидуальные жилые дома. Гражданам не нужно будет получать разрешение на ввод дома в эксплуатацию, а также представлять разрешение для осуществления технической инвентаризации, в том числе для оформления и выдачи технических паспортов объектов индивидуального жилищного строительства.

Ранее автор документа, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил «Парламентской газете», что под понятием «дачная амнистия» подразумевается сокращённое и упрощённое название принятого в 2006 году закона, регулирующего процесс приватизации земельных и дачных участков.



За время его действия в упрощённом порядке были зарегистрированы права более чем на 3,5 миллиона домов и 7 миллионов земельных участков. А благодаря продлению «амнистии» ею смогут воспользоваться ещё около миллиона россиян.



Важно, что до 1 марта 2020 года продлится и установление предельных максимальных цен кадастровых работ, и на них не будут необоснованно завышать цены. Например, в Московской области это 450 рублей за сотку, но не более 7000 рублей за один земельный участок, а в Алтайском крае — 1500 рублей.



Для оформления дома в упрощённом порядке необходимо записаться на приём в ближайшее отделение МФЦ, затем оформить декларацию на регистрацию своих прав с помощью решения, справки, выписки, подтверждающих факт предоставления земельного участка, договора купли-продажи или дарения, свидетельства о праве собственности или решения местной администрации.



Затем нужно предоставить паспорт, технический план на земельный участок, а также паспорт, оформленный на дом (дачу) в бюро технической инвентаризации. Если паспорта объекта нет, то прежде нужно обратиться к кадастровому инженеру.



МФЦ перенаправит документы в Росреестр, который завершит процедуру оформления.