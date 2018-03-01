Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в РФ до прожиточного минимума позитивно скажется на доходах 4 миллионов россиян, сказал Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 миллионов человек», — заявил Президент.

Напомним, что вчера Совет Федерации одобрил законопроект о повышении МРОТ до 100 % прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ будет равен 11 163 руб.