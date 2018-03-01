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Путин: повышение МРОТ затронет доходы четырех млн россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в РФ до прожиточного минимума позитивно скажется на доходах 4 миллионов россиян, сказал Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию.

  • «Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с 1 мая 2018 года, что позитивно скажется на доходах около 4 миллионов человек», — заявил Президент.

Напомним, что вчера Совет Федерации одобрил законопроект о повышении МРОТ до 100 % прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ будет равен 11 163 руб.

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Аноним
, Пенза
«Мы впервые в новейшей истории смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму.

Позор буржуям. Им понадобилось 28 лет на это. Стыд и Срам, ходя нет у них ни Стыда, ни Совести.

СССР потребовалось 7 лет, что бы вывести  уровень зарплат на ДОСТОЙНЫЙ уровень, опосля ВОВ. А буржуям 28 лет, на уровень прожиточного минимума. При СССР восстанавливали последствия войны, а эти чего восстанавливают? 

 

Клерк
Альтернатива
, Уфа
ВВП прав повышение МРОТ действительно затронет даже большего числа граждан работающих в малом бизнеса. Реальная заработная плата снизится . ровно на сумму дополнительных налогов как минимум НДФЛ. Если хотели повысить хотя бы приняли решение освободить от НДФЛ МРОТ.  
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