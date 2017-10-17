Главное бухгалтерское событие года. Узнайте подробности (и о призовом фонде в 400 000 руб тоже)
Как побывать на главном конгрессе для бухгалтеров и выиграть денежный приз?
ИПБ России отмечает 20-летие и приглашает на конгресс, который пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года. На нем будут разыграно 20 призов по 20 000 рублей.
Там можно послушать главных спикеров страны по вопросам бухгалтерского учета и налогам и узнать о планируемых изменениях. А еще поздравить лучших из лучших — победителей конкурса «Лучший бухгалтер России».
Для чего нужно пойти на Конгресс
Конгресс ИПБ России — это масштабное мероприятие, которое:
- даст возможность расширить знания,
- встретиться с коллегами из разных регионов,
- приобрести новые полезные знакомства,
- окунуться в атмосферу профессионального сообщества,
- и главное — узнать мнение чиновников и экспертов о самых важных вопросах в работе бухгалтера.
Кто и с каким темами выступит
Татьяна Александровна Шнайдерман, заместитель начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ:
«Годовой бухгалтерский отчет за 2017 год. Новое в бухгалтерском учете в 2018 году»
Ольга Анатольевна Бондаренко, аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член Научно-экспертного совета «Палата налоговых консультантов»:
«Усиление налогового администрирования в 2017 году и перспективы на 2018 год. Практика администрирования страховых взносов. Разъяснения для налогоплательщиков: как без потерь пройти проверку и избежать необоснованной налоговой выгоды»
Надежда Степановна Чамкина, государственный советник Российской Федерации 2-ого класса, заслуженный экономист России:
«НДС: актуальные проблемы, спорные вопросы и перспективы»
Татьяна Леонидовна Крутякова, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России:
«Налоговая база по налогу на прибыль: разбираем сложные ситуации»
Татьяна Степановна Смирнова, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России:
«Налоговый контроль в 2017 году: борьба налоговых органов с незаконным возмещением налогов и взыскание налоговой задолженности с взаимозависимых лиц. Как налогоплательщику доказать, что он не совершал умышленных действий по неуплате налогов»
Марина Аркадьевна Климова, кандидат экономических наук, доцент, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, профессиональный бухгалтер:
«НДФЛ-2018: новшества и сложные вопросы. Подготовка к отчетности»
Кроме того, участникам конгресса будет предоставлен доступ к вебинарам.
Что выдадут по итогам конгресса
Участники конгресса получат сертификаты о повышении профессионального уровня в объеме 40 часов.
Как записаться
Регистрация на конгресс идет. Успейте записаться в форме ниже.
Заполните эту форму, и с вами свяжутся организаторы:
Стоимость участия в конгрессе — 12 500 руб. Членам ИПБ России — скидка в размере 20%. Для них стоимость участия в конгрессе составляет 10 000 руб.
Где пройдет
Место проведения конгресса: Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Рубцовская набережная, д. 2/18).
Что кроме самих семинаров
В честь 20-летия ИПБ России на конгрессе состоится розыгрыш 20 призов по 20 000 руб.
29 ноября в ресторане «Вега» (Москва, Измайловское ш., 71, 3В) состоится торжественный прием, на котором участники конгресса смогут продолжить общение в неформальной обстановке.
Стоимость участия в торжественном приеме — 6 000 руб., для членов ИПБ России — 4800 руб. (предоставляется скидка 20%).
Почему ИПБ России — главное профессиональное сообщество
ИПБ России — сейчас самое крупное некоммерческое профессиональное объединение бухгалтеров и аудиторов в России.
В этом году организации исполнилось 20 лет. Создавался институт в 1997 году при поддержке Министерства финансов РФ. Была программа Правительства РФ по реформированию бухгалтерского учета и объединения членов профессии. Такие функции власти и возложили на ИПБ России.
Региональная сеть ИПБ России объединяет:
- 63 территориальные организации профессиональных бухгалтеров;
- более 400 центров подготовки.
Ежегодно около 10 000 кандидатов в члены ИПБ России сдают экзамены в режиме реального времени, более 70 000 членов ИПБ России проходят повышение профессионального уровня. За время существования ИПБ России была проведена переподготовка более 350 000 профессиональных бухгалтеров.
Пойду, пожалуй! )))) Бывал на конгрессах ИПБ, достойно. Но юбилейный с такой программой не каждый год бывает. А что - а вдруг? И выииграю))))
Всем добрый день! Видео будет сниматься и выкладываться, но не в полном объеме.