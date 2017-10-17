Главное бухгалтерское событие года. Узнайте подробности (и о призовом фонде в 400 000 руб тоже)

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Как побывать на главном конгрессе для бухгалтеров и выиграть денежный приз? ИПБ России отмечает 20-летие и приглашает на конгресс, который пройдет в Москве 28-29 ноября 2017 года. На нем будут разыграно 20 призов по 20 000 рублей. Там можно послушать главных спикеров страны по вопросам бухгалтерского учета и налогам и узнать о планируемых изменениях. А еще поздравить лучших из лучших — победителей конкурса «Лучший бухгалтер России».

Для чего нужно пойти на Конгресс Конгресс ИПБ России — это масштабное мероприятие, которое: даст возможность расширить знания,

встретиться с коллегами из разных регионов,

приобрести новые полезные знакомства,

окунуться в атмосферу профессионального сообщества,

и главное — узнать мнение чиновников и экспертов о самых важных вопросах в работе бухгалтера.

Кто и с каким темами выступит Татьяна Александровна Шнайдерман, заместитель начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, заслуженный экономист РФ: «Годовой бухгалтерский отчет за 2017 год. Новое в бухгалтерском учете в 2018 году» Ольга Анатольевна Бондаренко, аттестованный аудитор и консультант по налогам и сборам, член Научно-экспертного совета «Палата налоговых консультантов»: «Усиление налогового администрирования в 2017 году и перспективы на 2018 год. Практика администрирования страховых взносов. Разъяснения для налогоплательщиков: как без потерь пройти проверку и избежать необоснованной налоговой выгоды» Надежда Степановна Чамкина, государственный советник Российской Федерации 2-ого класса, заслуженный экономист России: «НДС: актуальные проблемы, спорные вопросы и перспективы» Татьяна Леонидовна Крутякова, заместитель генерального директора издательско-консалтинговой группы, аттестованный преподаватель ИПБ России: «Налоговая база по налогу на прибыль: разбираем сложные ситуации» Татьяна Степановна Смирнова, к.ю.н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД России: «Налоговый контроль в 2017 году: борьба налоговых органов с незаконным возмещением налогов и взыскание налоговой задолженности с взаимозависимых лиц. Как налогоплательщику доказать, что он не совершал умышленных действий по неуплате налогов» Марина Аркадьевна Климова, кандидат экономических наук, доцент, консультант по вопросам бухгалтерского и налогового учета, профессиональный бухгалтер: «НДФЛ-2018: новшества и сложные вопросы. Подготовка к отчетности» Кроме того, участникам конгресса будет предоставлен доступ к вебинарам.

Что выдадут по итогам конгресса Участники конгресса получат сертификаты о повышении профессионального уровня в объеме 40 часов.

Как записаться Регистрация на конгресс идет. Успейте записаться в форме ниже. Заполните эту форму, и с вами свяжутся организаторы: Загрузка... Стоимость участия в конгрессе — 12 500 руб. Членам ИПБ России — скидка в размере 20%. Для них стоимость участия в конгрессе составляет 10 000 руб.

Где пройдет Место проведения конгресса: Дворец культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, Рубцовская набережная, д. 2/18).

Что кроме самих семинаров В честь 20-летия ИПБ России на конгрессе состоится розыгрыш 20 призов по 20 000 руб. 29 ноября в ресторане «Вега» (Москва, Измайловское ш., 71, 3В) состоится торжественный прием, на котором участники конгресса смогут продолжить общение в неформальной обстановке. Стоимость участия в торжественном приеме — 6 000 руб., для членов ИПБ России — 4800 руб. (предоставляется скидка 20%).