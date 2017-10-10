Проверьте себя в новых списках проверок Роструда
Роструд вывесил новые спискиНа своем сайте Роструд вывесил утвержденный список работодателей, которые относятся к высокой степени риска.
К ним придут с плановыми проверками.
Ищите себя по региону, откроется файл Excel, где компании приведены по ИНН и названию.
Что такое риск-ориентированный подходРаботодателей делят по категориям риска. Риск-ориентированный подход к проверкам используется Рострудом с 1 марта 2017 года.
К компаниям, которым попали в список с высоким риском, придут с плановой проверкой раз в 2 года.
По списку с значительным риском — раз в 3 года.
Еще есть:
- категории среднего риска — проверки не чаще чем один раз в 5 лет;
- для категории умеренного риска — проверки не чаще чем один раз в 6 лет;
- для категории низкого риска — плановые проверки не проводятся.
Если компании нет в рисковых списках, она по умолчанию относится к категории низкого риска.
Но надо не забывать, что по жалобе в компанию могут прийти с внеплановой проверкой.
Роструд огласил документы, на которые ориентируется при проверкахНа сайте Роструда можно посмотреть правовые акты, на соблюдение которых компанию проверят инспекторы.
Указанный перечень размещен на официальном сайте Роструда в сети Интернет в разделе «Деятельность» подраздел «Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю».
С кем объединяются трудовые инспекторыНедавно руководитель Роструда Всеволод Вуколов рассказал о том, что его ведомство тесно сотрудничает со Следственным комитетом, Прокуратурой по вопросам погашения задолженности по заработной плате.
В 2016 году в суды было направлено 697 уголовных дел за невыплату заработной платы. В первом полугодии 2017 года было направлено 402 уголовных дела.
Как будут проходить проверки с 2018 годаС 2018 года проверки трудовых инспекций будут проходить по принципиально новым правилам.
Контролировать соблюдение Трудового кодекса в организациях и у ИП инспекторы будут по проверочным листам. Постановление от 8 сентября 2017 года № 1080 подписано Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте Правительства.
Изменения внесены в Постановление от 1 сентября 2012 года № 875, регулирующее вопросы надзора в сфере труда.
При проведении контроля обязательно должны использоваться проверочные листы, а предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включённых в эти листы. То есть задавать какие-то другие вопросы, по идее, трудовые инспекторы не смогут.
При плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, проверочные листы будут применяться с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года — при плановых проверках всех работодателей.
Где посмотреть проверочные листы50 проверочных листов обнародовала на своем сайте Федеральная служба по труду и занятости.
Все листы можно скачать в формате Excel.
Каждый лист — по какому-то вопросу: правильности трудовых договоров, режиму работы сотрудников, трудоустройству инвалидов и женщин с детьми, например.
Вот так, например, выглядит лист с вопросами о трудовых договорах. Нажмите на картинку, она увеличится.