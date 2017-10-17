Три кошмара бухгалтеров: утеря бумаг, сто рассылок и ИП с личной картой. Предлагаем решения

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В разгар отчетного периода в группе «Красный уголок бухгалтера» обсуждают не только декларации и расчеты.

Но начнем обзор именно с них.

Декларация по НДС за 3 квартал 2017 года

Бухгалтеры скрупулезно относятся к формированию отчётности. Декларация НДС — это отдельная тема: сто раз сверки с контрагентами, перепроверка всех реквизитов и сумм. Только бы не ошибиться, только бы не камералка, только бы не требования. Один из способов избежать проверки — перенос вычетов на более поздний срок.

Коллеги, давненько у меня не было НДС к возмещению. Думаю, сдавать так, или часть вычетов перенести на следующий квартал. Если сдавать, как есть, чего ждать? Камералки? Как скоро? Желательно недавний опыт (этот год). — Людмила Покидышева

Практически единодушно участники группы сошлись во мнении, что безопаснее все-таки вычет перенести. Какая сумма НДС приемлема для контролирующих органов? На «Клерке» есть Безопасная доля вычетов по НДС за 3 квартал 2017: проверьте свой регион

Перечисления ИП на карту

Последние дни получились ажиотажными в вопросе банковских карт. Один из вопросов затронул перечисления индивидуальному предпринимателю на личную карту.

ООО на ОСНО заключило договор аренды нежилого помещения с ИП 6%. У ИП нет р/счета. ООО перечисляет платежи за аренду на карту физика ИП. Какие последствия? Или ИП открыть р/счет? — Пелагеина Ирина

В этой ситуации проблемы скорее возникнут у ИП, чем у ООО. Переводы на личную карту для ИП могут быть чреваты:

— вопросами со стороны банка;

— блокировкой карты.

Приходилось ли вам отправлять или получать платежи на личные карты ИП? Возникали ли проблемы?

Вмененка

Еще обсуждали ситуацию, когда ИП на ЕНВД разово провел реализацию через расчетный счет.

Подскажите, пожалуйста, как быть. 2016 год. ИП на ОСНО. Параллельно применял ЕНВД по розничной торговле. Продал один раз на 58000 руб. товар другому ИП. Оплата прошла через р/с. Налоговая в пятницу начала камеральную проверку по этому факту и требует заплатить налог в рамках ОСН, ну и соответственно, НДС со сдачей декларации. Дело было в марте 2016 г. Можно ли спасти ситуацию? — Ольга Анатольевна

Варианты выхода из сложившейся ситуации предлагали разные: от оплатить НДС, пени, сдать уточнёнку до попытки доказать, что ИП купил товар для личного использования, соответственно применение ЕНВД правомерно. В помощь Информационное письмо Президиума ВАС РФ № 157 от 05.03.2013 г.

Утеря документов

Как восстановить учредительные документы по ООО? Угнали машину с документами. Я не гендир. Сколько это может стоить? История фирмы богатая ... на папку 50 мм шириной набралось уставников. Подскажите могут ли восстановить решения и приказы...

Копий нет. — Svetlana Depoutatova

Кому приходилось сталкиваться с восстановлением учредительных документов? Удалось ли все восстановить?

Какие рассылки раздражают бухгалтеров

Редакция любого издания всегда предлагает свой продукт читателям. Но бухгалтеров не всегда устраивает подход к подаче информации. Что не устраивает бухгалтеров в рассылках?

Как и все — получаю на почту «рассылки». Вот Главбух просто запугивает в каждом письме... Сегодня вот такое «К 2018 году налоговики обновят формы расчетов ЕРСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ. Минтруд подготовил изменения в порядок расчета с работниками.» Ну когда ж будет спокойная работа? — Ирина Ку

Систематизировав ответы, получаем тройку раздражающих факторов рассылок:

1. Назойливость;

2. Жуткие и пугающие заголовки;

3. Невозможность отписаться (письма начинают приходить с другого адреса).

А на «Клерке» вчера, например, была рассылку про любовь. Точнее, про НДФЛ и любовников. «Ночной бухгалтер» пишет кратко и нескучно.

И главное, отписаться можно в любую секунду. «Клерк» неназойливый. И бесплатный.

Подписаться тоже просто.

И уже сегодня в конце рабочего дня у вас на почте будет «Ночной бухгалтер».





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