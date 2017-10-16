Клерк.Ру
 
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«Ночной бухгалтер». Секс, налоги, блокировки

16.10.17 16:09
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Сбербанк ошарашил владельцев карт, а налоговики не дают покоя даже любовникам. Картина дня в «Ночном бухгалтере».

Карты начали массово блокировать?

Знатную панику посеял среди своих клиентов Сбербанк. В соцсетях посыпались сообщения о том, что карты блокируют до выяснения целей платежа.

Разбирались в ситуации.

Блокировка счетов юрлиц и ИП уже не новость. Поэтому юрист сделал для нас инструкцию, как в суде отстоять свой счет. Банки проигрывают даже обнальщикам, если не подберут нужных аргументов.

Банковскому беспределу во многом посвящен и наш недельный обзор. Обо всем за прошлую неделю всего за 5 минут.

У многих физлиц начались проблемы и с валютными расчетами. Россиян получил от ИФНС штраф в 30 млн за перевод «не через тот банк».

Чтобы защититься от давления госорганов и банков, подписывайтесь на блог самого резонансного налогового оптимизатора России. Он теперь тоже на «Клерке».

Make love not NDFL

Сегодня обсуждали щекотливую тему. В материале про риски переводов на карты физлиц Аноним оставил коммент: «А если любовник мне каждый месяц кидает деньги, ровно 20 тысяч, у меня что, могут попросить заплатить НДФЛ?».

И понеслась!

Кто-то советует перечислять деньги любовникам как благотворительность, кто-то напоминает про взносы на травматизм (дело-то правда опасное), кто-то спрашивает про акт оказанных услуг.

А вы знаете, что у нас есть целая рубрика про секс для бухгалтеров? Изучите наши позы бухгалтерской камасутры.

У нас на «Клерке» не только про секс, еще и про брак есть. Например, 9 секретов счастливого семейного союза и правила семейного бюджета бухгалтеров.

Сегодня спонсор «НБ» тоже говорит про любовь. «Декларация.Online» доказывает свою любовь к бухгалтерам. 55% скидка для клерков. Если хотите сдавать отчетность за 1575 рублей в год вместо 3500, перейдите по секретной ссылке на заявочную форму.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы оставалось время на любовь.

Подписывайтесь на «НБ».



Представьте, что было бы, если бы нас всех не доставали налоговики и банки:

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Ваша любящая редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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Мнения 133
Аноним
Какие же всё таки депутаты бездушные. Уроды, одним словом. У людей последнюю копейку отбирают, и ...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Куда деваться пенсионерам,если плен им по закону отданы сберу!? Попробуй сбеги!
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Я просто охереваю...как же при такой тотальной слежке и подозрении всех и вся чиновники воруют ми...
Почему банки проверяют клиентов и как не попасть под подозрение. Советы от Сбербанка
Аноним
Получается, что лучше снять со своей карты нал  и расплачиваться им. За что боролись на то и...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Клерк
Rasobi Moscow
согласны, бюджет же надо, чем то пополнять) Других вариантов придумать не могут
Роспотребнадзор придумал, за что еще можно штрафовать предпринимателей
Аноним
Над.К, Вы писали:Доплачивать. Причем лучше рубль каким образом это сделать правильно? прибав...
Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру
Клерк
Альтернатива
Это они о чем? Типа Сечина теперь 2 года не уволят из роснефти?
Тех, кто донесет на взяточников, защитит государство
Аноним
Борьба с собственным народом в разгаре.  Чем только не пробуют, а он всё живет.
Лекарства можно будет купить через интернет. Но не все
Аноним
мне р/счет заблокировал банк без объяснение причин, им кажется что-то не так. Видимо Росэлторг их...
Как разблокировать счет через суд. Банки могут проиграть даже «обнальщикам»
Клерк
Старый ворчун
Аноним, Вы писали:так можно сразу прям лет в 20 купить поболее баллов и вот тебе пенсия не хилая ...
Почем ПФР продает пенсионные баллы?
Аноним
Достойные пенсии и достойные зарплаты должны быть у людей, тогда и нищенские надбавки не понадобя...
Кому ПФР отказал в перерасчете пенсии за детей
Аноним
А как купить депутатские баллы?
Почем ПФР продает пенсионные баллы?
<b>Модератор</b>
Над.К
Доплачивать. Причем лучше рубль
Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру
Аноним
msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Еще не надо забывать про страховые взносы на обязательное соци...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
Аноним, Вы писали:Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкл...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Хорошо. Тогда так. В связи с тем, что суммы поступают регулярно, ежемесячно, налоговая может дока...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
Клерк, ты серьезно?Опусы Турова у любого практикующего юриста могут вызвать только истерику от см...
Самый резонансный налоговый оптимизатор теперь на «Клерке»
Аноним
так можно сразу прям лет в 20 купить поболее баллов и вот тебе пенсия не хилая и т.д. всё зависит...
Почем ПФР продает пенсионные баллы?
Аноним
Я  построила свой магазин  экономила на всем плачу все налоги и почему я должна еще и п...
ИП негодуют: налог на имущество вырос в 50 раз!
Аноним
Добрый день, заплатила НДФЛ с копейками, сейчас стала заполнять отчет 6-НДФЛ и поняла, что должна...
Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру
Аноним
Моей маме выкинули 8 лет из стажа из-за запятой. В конце справки, были указаны документы на основ...
Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии
Аноним
Две самые противные структура в стране, это Сбербанк и Росстелеком. С обеими попрощался и не жале...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Да уж, не любят люди, когда навязывают им, особенно если это платно. Ну в самом деле, я когда еще...
Почему бухгалтеры жалуются на сервис «Моё дело»: расследование «Клерка»
Аноним
мне тоже пришлось с этим столкнуться мой бывший работодатель предоставил только часть сведений о ...
Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали:Очень многие фирмы используют ИП для оптимизации налогов с ООО. А не для реальн...
За последний год закрылось 300 000 предпринимателей, на оставшихся заведено 270 000 уголовных дел
Аноним
1,5 - это очень много налогов, особенно если фирма торговая
Как разблокировать счет через суд. Банки могут проиграть даже «обнальщикам»
<b>Модератор</b>
Над.К
Как льготы, пенсии, больничные - государство дай,  Вот только про больничные не надо и про п...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Клерк
ВаляЧел
Посоветуйте в какой орган писать?  в УФНС можете написать жалобу в свободной форме. Укажите...
Почему письма ФНС — это работа налоговиков «по понятиям»
Аноним
Аноним, Вы писали:Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкл...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт
Аноним
Аноним, Вы писали:Kalita, Вы писали:Аноним, Вы писали:Туров тот еще страшильщик. Но нам с вами от...
Убить обнал: Минфин придумал эксперимент по уплате НДС покупателями
Аноним
Марфик, Вы писали:Насколько знаю из последних новостей, должно всё же быт бесплатно  Регистр...
В России введут «налог» на домашних животных
Аноним
Советую любовнику перечислить как пожертвование в целях улучшения материального положения малообе...
Любовники не хотят платить НДФЛ
Аноним
Надо всей стране закрыть счёта в банке и будет Графу кряк. Это банк людей с вкладами ещё в 90-х к...
Началась паника из-за сообщений о массовой блокировке сбербанковских карт