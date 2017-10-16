«Ночной бухгалтер». Секс, налоги, блокировки

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Сбербанк ошарашил владельцев карт, а налоговики не дают покоя даже любовникам. Картина дня в «Ночном бухгалтере».

Карты начали массово блокировать?

Знатную панику посеял среди своих клиентов Сбербанк. В соцсетях посыпались сообщения о том, что карты блокируют до выяснения целей платежа.

Разбирались в ситуации.

Блокировка счетов юрлиц и ИП уже не новость. Поэтому юрист сделал для нас инструкцию, как в суде отстоять свой счет. Банки проигрывают даже обнальщикам, если не подберут нужных аргументов.

Банковскому беспределу во многом посвящен и наш недельный обзор. Обо всем за прошлую неделю всего за 5 минут.

У многих физлиц начались проблемы и с валютными расчетами. Россиян получил от ИФНС штраф в 30 млн за перевод «не через тот банк».

Чтобы защититься от давления госорганов и банков, подписывайтесь на блог самого резонансного налогового оптимизатора России. Он теперь тоже на «Клерке».

Make love not NDFL

Сегодня обсуждали щекотливую тему. В материале про риски переводов на карты физлиц Аноним оставил коммент: «А если любовник мне каждый месяц кидает деньги, ровно 20 тысяч, у меня что, могут попросить заплатить НДФЛ?».

И понеслась!

Кто-то советует перечислять деньги любовникам как благотворительность, кто-то напоминает про взносы на травматизм (дело-то правда опасное), кто-то спрашивает про акт оказанных услуг.

А вы знаете, что у нас есть целая рубрика про секс для бухгалтеров? Изучите наши позы бухгалтерской камасутры.

У нас на «Клерке» не только про секс, еще и про брак есть. Например, 9 секретов счастливого семейного союза и правила семейного бюджета бухгалтеров.

Сегодня спонсор «НБ» тоже говорит про любовь. «Декларация.Online» доказывает свою любовь к бухгалтерам. 55% скидка для клерков. Если хотите сдавать отчетность за 1575 рублей в год вместо 3500, перейдите по секретной ссылке на заявочную форму.

Зачем вам «Ночной бухгалтер?»

Чтобы оставалось время на любовь.

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Представьте, что было бы, если бы нас всех не доставали налоговики и банки:

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Ваша любящая редакция