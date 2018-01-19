Декларация по НДС за 4 квартал 2017: почему налоговики могут затребовать пояснения

Когда могут затребовать пояснения

По итогам камералки декларации по НДС за 4 квартал 2017, из налоговой могут пойти требования о предоставлении пояснений. Обычно это происходит, когда:

В декларации найдены ошибки;

Контрольные соотношения налоговиков не сходятся;

Заявили слишком большие, по мнению ИФНС, вычеты.

Основными ошибками, которые допускают плательщики при формировании отчетности по НДС, налоговики называют следующие:

1. Неверное отражение кода 26 вида операций «Выставление счет-фактуры лицам, не являющимися плательщиками НДС» (далее – код вида операций) в разделе 9 («книга продаж») налоговой декларации по НДС. Налогоплательщики, реализовывая товар своим покупателям с НДС, отражают код 26 вместо положенного кода 01 «Отгрузка или приобретение товаров (работ, услуг)».

2. Неверное отражение кодов видов операций, реквизитов, ИНН продавца при отражении таможенных деклараций. Ввоз товаров на территорию РФ надо отражать с 20 кодом вида операций, внимательно заполняя при этом реквизиты номера ГТД (21-23 символа через косую черту без пробелов). Поля с датой, ИНН и КПП продавца остаются пустыми, поскольку продавцом будет являться иностранное лицо, а не таможенный орган.

3. Неверное указание кода вида операций и ИНН контрагента при отражении авансовых платежей. Продавец, получая аванс от покупателя, выставляет счет-фактуру, отражая ее в своем разделе 9 («книга продаж») налоговой декларации с 02 кодом вида операции и ИНН покупателя. При отгрузке товара продавец в разделе 8 («книга покупок») указывает уже свой ИНН с 22 кодом вида операции.

4. Расхождения по контрольным соотношениям. Чаще всего налогоплательщиками допускаются ошибки по кодам 1,27 и 1,28. Это означает, что данные, отраженные в разделе 3 декларации, не сходятся с данными, отраженными в книгах покупок и книгах продаж.

5. Расхождения по коду вида операции 25. Код 25 вида операций используется при регистрации счетов-фактур в книге покупок в отношении сумм НДС, раннее восстановленных при совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 %. п. Если налогоплательщик, например, приобрел товар и отразил эту операцию в книге покупок, а затем реализовал его за рубеж, тогда в книге продаж указываются реквизиты счета-фактуры, которые отражены в книге покупок, со стоимостью в полном объеме и суммой НДС в части, относящейся к операции реализации за рубеж. После подтверждения обоснованности применения нулевой ставки такая сделка в книге покупок отражается с кодом 25 вида операций, по счету-фактуре должны быть указаны его номер и дата (те же, что отражены в книге продаж), наименование и ИНН/КПП продавца (то есть, собственные реквизиты), полная стоимость товара по счету-фактуре с НДС, сумма НДС, которая исчислена по книге продаж. При указании в книге покупок записи с кодом 25 вида операций в книге продаж сопоставляется корреспондирующая запись с кодом 21 вида операций.

6. Ситуация, когда налогоплательщик-покупатель принимает сумму НДС к вычету, а контрагент-продавец не исчисляет соответствующую сумму НДС в реализации.

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Как ответить на требование

Требования по итогам камералки сейчас в налоговых инспекциях формируются автоматически и отправляются налогоплательщику по ТКС. Ответить на требование надо в течение пяти рабочих дней.

Ответить на требование по декларации по НДС надо обязательно в электронном виде. В приказе ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ есть формат направления пояснений в электронной форме. Это касается как формализованных, так и не формализованных пояснений.

Пояснения по НДС бумаге не считаются представленными.

Кстати, обязанности обязательно отвечать в электронном виде по другим налогам пока нет.

Скачайте образец пояснений на запрос ИФНС о доле вычетов.

Самые частые вопросы про предоставление пояснений по НДС

Вопрос Ответ Если при поступлении требования о представлении пояснений налогоплательщик произвел сверку счетов-фактур с контрагентом и нарушений не установлено, надо ли отвечать на требование? Надо направить пояснения, подтверждающие отражение счета-фактуры в разделе налоговой декларации Если пришло требование о представлении пояснений с указанием счетов-фактур, которые, по его мнению, отражены корректно в декларации, что делать в таком случае? По возможности провести сверку с контрагентом на предмет корректности отражения идентификационных показателей счетов-фактур в декларации покупателя и продавца и сообщить ИФНС об отсутствии ошибки Будет ли налогоплательщик уведомлен о получении в ИФНС пояснений? Пояснения считаются принятыми инспекцией, если налогоплательщику поступило уведомление о приеме, подписанное электронной подписью ИФНС. В противном случае налогоплательщик получит уведомление об отказе в приеме Если представленные пояснения не устранили выявленные расхождения, будет ли инспекция информировать об этом налогоплательщиков или будет выставлено повторно новое требование о представлении пояснений? Если после представления налогоплательщиком пояснений расхождения не устранены, ИФНС вправе направить требование о представлении документов либо провести иные мероприятия налогового контроля Сообщит ли ИФНС, что пояснения устранили расхождения? Нет, НК РФ не предусмотрена обязанность налоговых органов информировать налогоплательщика об устранении расхождений Необходимо ли прилагать документы к ответу на требование о представлении пояснений? Налогоплательщик вправе дополнительно представить в инспекцию копии документов, подтверждающих достоверность данных, внесенных в налоговую декларацию Может ли быть продлен срок представления пояснений? Налоговый кодекс не предусматривает продление сроков представления пояснений Возможен ли отказ в приеме пояснений в ответ на требование о представлении пояснений? Только в случае нарушения формата представления в электронной форме ответа на требование о представлении пояснений Можно ли представить пояснения вместе с подачей уточненной налоговой декларации по НДС? Налоговый кодекс не запрещает представление пояснений вместе с подачей уточненной налоговой декларации В каких случаях представляется только пояснение в ответ на требование о представлении пояснений, а в каких случаях — уточненная налоговая декларация? В случае выявления в представленной декларации по НДС ошибки, приводящей к занижению суммы налога к уплате, организация обязана подать уточненную декларацию. Если же ошибка в декларации привела к переплате или не повлияла на сумму налога к уплате, то уточненку подать не обязательно. В таких случаях может быть представлено пояснение Каков срок представления пояснений в ответ на требование? Пояснения представляются в течение пяти дней с момента передачи по ТКС в налоговый орган квитанции о приеме Необходимо ли отправлять квитанцию о приеме требования о представлении пояснений? Каков срок отправки квитанции о приеме данного требования? Да. При получении требования о представлении пояснений налогоплательщик обязан передать ИФНС квитанцию о приеме такого документа в электронной форме по ТКС в течение шести дней со дня отправки налоговым органом требования

Источник: см. материал тут.

Если есть льготы по НДС

Если организация использует льготы по НДС, требование пришлют по новой форме. Она приведена в письме ФНС № ЕД-4-15/10574 от 05.06.2017.

С 2017 года при проведении камеральных проверок деклараций по НДС, в которых есть льготные операции, налоговики используют риск-ориентированный подход.

Суть в том, что налогоплательщик вправе вместо документов, подтверждающих льготу по НДС, представить пояснения в виде реестра.

Рекомендуемая форма такого реестра приведена в Приложении № 1 к Письму ФНС России от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@.

Реестр представляет собой таблицу, в которой приводят:

код операции (указывается в соответствии с Приложением N 1 к Порядку заполнения декларации по НДС);

сумма необлагаемых операций, отраженных в налоговой декларации (в рублях);

наименование контрагента;

ИНН и КПП;

тип, номер и дата подтверждающего документа.

К реестру прикладывают перечень и формы типовых договоров, которые используются при льготных операциях.

Если реестр не предоставить, тогда документы налоговики истребуют в полном объеме. Так же будет, если налоговики усомнятся в правомерности льготы.

Что будет, если не ответить на требование

С 1 января 2017 года введена ответственность за непредставление (несвоевременное представление) пояснений, предусмотренных п. 3 ст. 88 НК РФ.

Если налогоплательщик не представит или задержит ответ в налоговой, ему придется заплатить 5 000 руб., а если он сделает это повторно - 20 000 руб. (абз. 2 п. 1, абз. 2 п. 2 ст. 129.1 НК РФ).