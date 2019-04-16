Бухгалтерская энциклопедия. Ситуация 8: «Пособие по временной нетрудоспособности»

Пособие по временной нетрудоспособности — пособие, выплачиваемое при временной нетрудоспособности в соответствии с требованиями ст.183 ТК.

Также пособие выплачивается в случае необходимости осуществления ухода за больным членом семьи, карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным, осуществления протезирования по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении, долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после стационарного лечения (ст. 5 Федерального закона от 24.07.2009 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Право на получение пособий имеют физические лица, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Подлежат такому страхованию граждане, работающие по трудовым договорам. Физлица, заключающие договоры гражданско-правового характера, не являются застрахованными лицами.

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств, члены семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера имеют право на получение пособия только в случае уплаты ими добровольных взносов в соответствии со ст.4.5 Федерального закона от 24.07.2009 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

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Кто выплачивает пособие

Пособие по общему правилу выплачивается работодателем как по основному месту работы, так и по совместительству. Однако есть нюансы. Если получатель пособия работает у нескольких страхователей и два предшествующих календарных годах работал у них же, то пособие выплачивается каждым страхователем отдельно. Поэтому необходимо получать у врача два листка нетрудоспособности.

Если получатель пособия занят у нескольких страхователей, а в два предшествующих календарных годах был занят у других страхователей (другого страхователя), то пособие назначается и выплачивается страхователем по одному из последних мест работы (службы, иной деятельности) по выбору застрахованного лица.

Если застрахованное лицо занято у нескольких страхователей, а в два предшествующих календарных годах было занято как у этих, так и у других страхователей, то получатель пособия сам решает, какой из двух вышеприведенных вариантов использовать.

С 2011 года действует пилотный проект ФСС «Прямые выплаты». Т.е. фонд напрямую выплачивает пособия работникам, но больничные листы заполняет и передает в ФСС работодатель. На 1 января 2018 года выплаты напрямую из ФСС получают в 33 субъектах России. Но присоединение новых регионов к проекту остановлено.

В некоторых случаях ФСС выплачивает пособия напрямую и без пилотного проекта. В частности, если на день обращения застрахованного лица за этим пособием деятельность страхователя прекращена или у него недостаточно средств на выплату.

Пособие выплачивается за счет средств ФСС, кроме первых трех дней, которые оплачиваются за счет работодателя (пп.1 п.2 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ)

Основание и сроки выплаты пособия

За пособием надо обращаться не позднее шести месяцев после окончания периода нетрудоспособности. Однако, если есть уважительные причины пропуска срока, то ФСС может принять решение об оплате пособия. К уважительным причинам относятся:

непреодолимая сила, то есть чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства (землетрясение, ураган, наводнение, пожар и др.).

длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев.

переезд на место жительства в другой населенный пункт, смена места пребывания.

вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы.

повреждение здоровья или смерть близкого родственника.

иные причины, признанные уважительными в судебном порядке, при обращении застрахованных лиц в суд.

больничный лист» или «бюллетень»)

Основанием для выплаты пособия является листок нетрудоспособности (называемый в обиходе «. В случае если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, необходимо выписывать несколько листков нетрудоспособности, по числу работодателей. Существует возможность выписывать больничные листы в электронном виде, но эта возможность зависит от того, подключена ли организация, которая будет оплачивать пособие по нетрудоспособности, к информационной системе «Соцстрах».

Пособие застрахованному лицу работодатель обязан выплатить в порядке и сроки, установленные для выплаты работникам заработной платы. Т.е. после представления листка нетрудоспособности в отдел кадров (или бухгалтерию), оплата должна произойти в ближайшую выплату заработной платы.

За какой период выплачивается пособие

Пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы в общем случае выплачивается застрахованному лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности). Однако существуют ограничения по длительности листка нетрудоспособности.

Лечащий врач может выдать больничный лист на срок не более 15 дней, а стоматолог или фельдшер — на срок не более 10 дней. Листок нетрудоспособности больше чем на 15 дней выдают по решению врачебной комиссии. Максимальная длительность больничного листа — 12 месяцев. Все эти условия изложены в Приказе Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности».



При уходе за больным ребенком в возрасте до 7 лет листок нетрудоспособности выдается одному из членов семьи или опекуну. При этом больничные не могут быть выданы более чем на 60 дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае болезни ребенка, включенной в специальный перечень, в год положено 90 дней больничного.

В случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет листки нетрудоспособности могут выписывать на 120 дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком.

В некоторых случаях сроки больничных не имеют ограничения.

Больничный лист оформляется за все время болезни в календарных днях, включая выходные и праздники.

Размер пособия

Размер пособия при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения зависит от страхового стажа.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере:

100 процентов среднего заработка — застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет;

80 процентов среднего заработка — при страховом стаже от 5 до 8 лет;

60 процентов среднего заработка — если страховой стаж до 5 лет.

В случае заболевания или травмы, наступивших в течение 30 календарных дней после прекращения работы по трудовому договору, пособие по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60 процентов среднего заработка.

При необходимости осуществления ухода за больным ребенком пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:

при амбулаторном лечении ребенка — за первые 10 календарных дней в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица, а за последующие дни в размере 50 процентов среднего заработка;

при стационарном лечении ребенка — в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности

Порядок исчисления пособия определен Законом № 255-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Проверить правильность расчета размера пособия по временной нетрудоспособности можно на официальном сайте ФСС РФ . Кроме того, вы можете пользоваться нашим калькулятором Расчет больничного

Пособия исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности. При этом учитываются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, но в пределах суммы, на которую начислялись страховые взносы по социальному страхованию.

Если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году наступления нетрудоспособности, либо в одном из указанных годов застрахованное лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия. Т.е., если в 2016-2017 году сотрудница была в отпуске по БиР и уходу за ребенком, то при расчете больничного можно взять заработок 2014-2015 годов.

Средний дневной заработок для исчисления пособия по беременности и родам определяется путем деления суммы начисленного заработка за расчетный период на 730. Далее исчисленный СДЗ умножается на количество календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности и процент, соответствующий страховому стажу.

Если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), средний заработок, исходя из которого исчисляется пособие, определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица.

Если работник имеет общий стаж работы менее 6 месяцев, то ему выплачивается пособие исходя из МРОТ. Т.е. МРОТ делится на количество календарных дней в месяце, в котором была нетрудоспособность и таким образом определяется среднедневной заработок.