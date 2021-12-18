График отпусков-2018: успейте утвердить не позднее 18 декабря

График отпусков на 2018 год надо утвердить не позднее чем за две недели до года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). То есть не позднее 17 декабря 2017 года.

Но этот день попадает на воскресенье. Значит, последний день для утверждения графика отпусков 2018 - понедельник, 18 декабря. Это подчеркнул Минтруд.

Как утвердить график отпусков на 2018 год

График должны сделать все работодатели. Иначе могут оштрафовать по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. ИП — от 1 до 5 тыс руб., компанию — от 30 до 50 тыс руб.

Унифицированную форму № Т-7 работодатели использовать не обязаны, но на практике именно ею чаще всего и пользуются.

Чтобы известить сотрудников о составлении графика, можно издать приказ, в котором обязать руководителей подразделений собрать у подчиненных их пожелания.

Опросные листы руководители подразделений передают в кадровую службу, где составляют график отпусков, который утвердит руководитель организации.

С графиком сотрудников надо ознакомить под роспись.

Инспекторы могут заявить о рабском труде

ГИТ всегда проверяет график отпусков, анализируя, точно соблюдается ли он. Само отсутствие такого графика чревато компаниям штрафом в 50 тыс. рублей, но вот непредоставление отпуска грозит таким же штрафом уже за каждый случай (т.е. за каждого работника). Обычно сами сотрудники не ходят или не используют весь отпуск, это и понятно: им выгодно накапливать дни в расчете на последующую компенсацию, да и длинные каникулы многим позволяют достаточно отдохнуть. Но штрафы за это платит компания из своего кармана.

К тому же, появилась и еще более серьезная опасность из-за неиспользованных отпусков. По результатам одной из проверок, ГИТ предложила новую «трактовку» нарушения. Инспекторы усмотрели в нем признаки ст. 127.2 Уголовного кодекса РФ, а это между прочим «Использование рабского труда». Предписание венчала фраза: «Материалы проверки подлежат направлению в Главное Следственное Управление Следственного Комитета РФ по г. Москве». Возможное наказание за это — вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Мы собрали самые частые вопросы по графику отпусков.

Работник устроился в начале 2018 года и хотел бы отгулять часть отпуска летом. Внесут ли изменения в график отпусков, если он уже утвержден?

Когда работодатель и новый работник согласовали время отпуска последнего, график отпусков должен быть дополнен.

На основании заявления нового работника работодатель должен издать специальный приказ о внесении дополнений в график. Когда именно должно быть написано такое заявление, вправе установить работодатель.

Как пояснили специалисты портала Онлайнинспекция.рф, он вправе требовать от работника написания заявления только в том случае, когда такая обязанность установлена трудовым договором, коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом организации. В противном случае сам работник решает, когда ему написать такое заявление.

Работнику, устроившемуся после составления графика отпусков, придется учитывать высказанные ранее пожелания других работников, за исключением случаев, когда он обладает преимущественным правом на предоставление отпуска. Напомним, что работники в возрасте до 18 лет могут отправиться отдыхать в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).

Кроме того, по желанию мужа ежегодный отпуск ему могут предоставить в период, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам. Причем это не зависит от времени его непрерывной работы у данного работодателя (ч. 4 ст. 123 ТК РФ).

Сколько раз в год можно переносить отпуск?

По соглашению сторон — неограниченное число раз.

Отметим, что в целом Трудовой кодекс не содержит закрытого перечня случаев, когда работник может перенести отпуск. Это возможно в случае временной нетрудоспособности работника, а также исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы, и в других случаях, установленных трудовым законодательством или локальным нормативным актом (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).

Так, по мнению экспертов службы Правового консалтинга компании «Гарант» отсутствие запрета означает, что перенос отпуска на другое время в течение рабочего года по соглашению сторон возможен. В связи с этим они полагают, что отпуск работнику может быть предоставлен и в иное время, не предусмотренное графиком отпусков, если он выскажет такую просьбу, а у работодателя не возникнет возражений по поводу конкретного периода.

Работник ушел по графику отпусков, не предупредив работодателя

Еще одна распространенная ситуация, когда на работе аврал, который никогда не заканчивается, и работодатель не отпускает в отпуск. Но график отпусков был составлен еще в прошлом году, поэтому работник заранее взял билеты на отдых.

Пример. Секретарь-референт Максимова В.А. написала заявление на отпуск с 15 июля 2018 года. Однако руководитель компании не подписывает, поскольку некому заменить секретаря и в компании планируется начало серьезного проекта. Референт ушла в отпуск не дожидаясь разрешения от руководства.

Работодатель решает уволить работника.

Однако в данном случае работодатель не прав, поскольку в соответствии со ст. 123 ТК РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. Согласно ч. 4 ст. 123 ТК РФ отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.