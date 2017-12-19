С 18 декабря новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера

Что случилось?

15 декабря 2017 года Банк России выпустил сообщение, что понизил ключевую ставку на 0,5 % . То есть, ключевая ставка снизилась с 8,25 до 7,75 %.

Применять новую ключевую ставку 7,75 % нужно с 18 декабря 2017 года.

Осенью ставка уже менялась. С 18 сентября она была равна 8,5 %, с 30 октября - 8,25 %.

Вообще, это уже шестое снижение за этот год.

Ставка рефинансирования с 1 января 2016 года не устанавливается и считается равной ключевой ставке

Понижение ключевой ставки отразится, в том числе, и на работе бухгалтера. Приведем примеры некоторых ситуаций, при которых потребуется принимать новую ключевую ставку.

Компенсация за задержку зарплаты

Понижение ключевой ставки до 7,75 процентов повлечет за собой и изменения в размере компенсации за опоздание с зарплатой.

Пример

Сумма задолженности по зарплате составляет 10 000 рублей. Период задержки – 5 дней. В период задержки действовала новая ключевая ставка – 7,75 %. Для расчета компенсации задолженность по зарплате нужно умножать на 1/150 ключевой ставки и на количество дней задержки. Соответственно компенсация за пять дней просрочки составит 25,83 руб. (10 000 руб. × 7,75 % / 150 × 5).

Пени по налогам и взносам

Новое значение ключевой ставки повлияет на расчет пеней за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов.

С 1 октября 2017 г. изменился порядок расчета пени за просрочку уплаты налогов и взносов. Правда, изменения не коснулись физических лиц, в том числе, ИП.

Итак, процентная ставка пени принимается равной:

Для физических лиц (включая ИП):

1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

Для организаций:

за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календарных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 календарных дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в период, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки (п.4 ст.75 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 28.09.2017 г. №ЗН-4-22/19471@ «О реализации положений Федерального закона №401-ФЗ»).

Пример Организация перечислила НДФЛ за январь в размере 146 000 рублей с опозданием на 31 день. Сумма пеней за просрочку составит 1206,93 руб. (146 000 руб. × 7,75 % × 1/300 × 30 + 146 000 руб. × 7,75 % × 1/150 × 1).

Несвоевременный возврат налогов

Если налоговая инспекция вернула переплату по налогам с задержкой, она обязаны выплатить компании или ИП проценты по ставке рефинансирования (ст. 78 НК РФ). По общему правилу, перечислить деньги на расчетный счет они должны в течение месяца после того, как получили заявление о возврате переплаты (п. 6 ст. 78 НК РФ). Но налоговики могут не уложиться в этот срок. Тогда и нужно рассчитать проценты с учетом ключевой ставки.

Пример

Организация подала заявление о возврате переплаты по налогу в сумме 140 000 руб. Однако налоговики вернули переплату с опозданием на 8 дней. Бухгалтер сдал в ИФНС заявление об уплате процентов за задержку возврата налога. Сумма процентов составила 237, 8 руб. (140 000 × 7,75 % / 365 дн. × 8 дн.).

Материальная выгода по займам

Если организация или ИП выдали работнику, учредителю или иным физическим лицам заем, то бухгалтеру нужно ежемесячно рассчитывать НДФЛ с материальной выгоды. Она возникает, если сумма процентов по займу меньше 2/3 ставки рефинансирования (подп. 1 п. 2 ст. 212 НК РФ). С дохода нужно удерживать НДФЛ по ставке 35 % (п.2 ст. 224 НК РФ). При этом материальную выгоду нужно рассчитывать ежемесячно – на последний день каждого месяца в течение срока, на который получен заем.

Пример

Организация 1 января 2018 года выдала директору беспроцентный заем на год. Сумма займа составляет 500 000 руб. Материальная выгода за полный месяц с учетом новой ключевой ставки составит 2 123,29 руб. (500 000 руб. × 2/3 × 7,75 % / 365 дн. × 30 дн.). НДФЛ равен 743,159 руб. (2260,27 × 35%).

Блокировка счетов

Налоговики должны уплатить проценты по ставке рефинансирования за каждый календарный день незаконной блокировки расчетного счета (п. 9.2 ст. 76 НК РФ).

Пример

В январе 2018 года ИФНС незаконно заблокировала счет компании на период на 23 дня. На заблокированном счете было 980 000 рублей. Размер процентов за незаконную блокировку счета составит 4 785, 89 руб. (980 000 руб. × 23 дн. × 7,75% / 365 дн.).

Проценты за пользование деньгами

Размер процентов по статье 395 ГК РФ (удержание денежных средств, уклонение от их возврата) определяется определяться ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей в соответствующие периоды просрочки. Договором можно устанавливать иной размер процентов. Если же иная ставка договором не установлена, то при расчете процентов следует принимать во внимание ставку 7,75 %.

Также ключевая ставка принимается во внимание при расчете «законных процентов» по статье 317 ГК РФ.

Что еще

Имейте в виду, что понижение ключевой ставки влечет ряд других последствий. Так, к примеру, ежемесячные платежи не некоторым кредитным договорам «привязаны» к ключевой ставке.

Ключевую ставку используют при расчете процентов по контролируемым сделкам, перечисленным в первой части НК РФ.

Также ставку используют и для определения размера убытка от продажи долга, который можно учесть при расчете налога на прибыль.

Применять новую ключевую ставку 7,75 % нужно уже с сегодняшнего дня.