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Статьи для бухгалтера

Как выбрать систему налогообложения, уговорить директора сходить в отпуск и не отражать липовые операции

На какой «упрощенке» остановиться? Что делать, если директор не хочет подчиняться ТК? Как поступить, если не хочется учитывать расходы, которые точно снимут инспекторы? И на какую зарплату и карьерный рост сейчас могут рассчитывать бухгалтеры?

Что на этой неделе беспокоило ваших коллег в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Выбор системы налогообложения

От выбранной системы налогообложения зависит очень многое. 

Раньше работала только с ОСНО и немного УСН (доходы). А сейчас мне поставлена задача, понять, что выгоднее с точки зрения налогообложения.
Есть три фирмы: ОСНО, УСН (доходы и минус расходы 15%) и ИП на УСН (доходы 6%). Все фирмы — услуги. Оборот годовой в пределах 3 — 5 млн. Куда выгодней оформить работников на минималку (16 тыс.)?

— Anna Smirnova

В случае, когда расходы организации составляют менее, чем 60% доходов, то УСН по ставке 6% более выгодный вариант. УСН на 6% может быть уменьшен на страховые взносы. При этом, если ИП без сотрудников, то можно уменьшить на все 100%, а с сотрудниками — на 50%.

Если расходы превышают 60% от доходов, то выгодно УСН «доходы минус расходы». Расходы принимаются к учету, только если перечислены в ст. 346.16 НК РФ.

Еще на что следует обратить внимание — это ставка налога, которая может варьироваться от 5 до 15 % в зависимости от региона, вида деятельности.

Как определиться с оптимальным налогообложением — вопрос, который заботит бухгалтеров и ИП.

Директор не хочет в отпуск

Руководитель организации — это такой же сотрудник, как и другие. И его права и обязанности прописаны в ТК.

Соответственно, он имеет право на ежегодный отпуск:

Коллеги, пожалуйста, подскажите. ООО с единственным учредителем и директором в одном лице. Сотрудников не было и нет. ООО отработало 2015, 2016, 2017 г.г. Директор в отпуск не идет. Объясняю ему, что ТК распространяется на всех. Но приказ на отпуск он категорически не подписывает. Обосновывая это тем, что идут отгрузки, и кто же будет принимать и развозить заказы, если он будет в отпуске. Приостановить деятельность не представляется возможным. Что может быть за такое нарушение?

— Ольга Анатольевна

Непредоставление сотруднику ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещается (ст. 124 ТК РФ).

И еще не забываем о графике отпусков: посмотрите инструкцию про график отпусков — 2018.

Когда не хочется учитывать «липу»

Бухгалтер всегда старается налоги минимизировать.

Но бывает, что в бухгалтерию попадают документы, которые не имеют к деятельности организации никакого отношения, а руководитель настаивает на их отражении в учете:

Пришел клиент на обслуживание. Бухгалтерия запущена. Открываю документы: в расходы списывают материалы строительные и прочую ерунду. Фирма занимается грузоперевозками, то есть понятно, что данные расходы никак сюда не относятся. На балансе никаких ОС нет. Фирма на УСН (доходы минус расходы), все деньги кидают в подотчет директору, а он потом вот эти чеки со стройматериалами приносит. Я объясняю, что налог придется платить по УСН большой, так как вся сумма подотчета никак в расходы не встает. Он мне: «Списывайте — это мои проблемы». А в итоге бухгалтер будет виноват. Как выйти мне из этой ситуации, чтобы и волки сыты и овцы целы? P.S. Рука не подымается это списывать, а подотчет немаленький за этот год.

— Анастасия Перевалова

Коллеги в группе подсказывают, каким образом выйти из сложившейся ситуации и обезопасить себя.

Зарплата бухгалтера

Люди, которые не имеют никакого отношения к бухгалтерии, считают, что бухгалтеры «гребут деньги лопатой». Как на самом деле обстоят дела с заработной платой в бухгалтерии?

Недавно кто-то мне писал, что главбух меньше 300 тыс. не зарабатывает.

А теперь смотрим, какие в этом году реальные зарплаты.

— Людмила Покидышева

«Клерк» подвел итоги по году в зарплатах бухгалтеров: зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года.

Карьера бухгалтера

Многие считают, что карьерный рост у бухгалтера ограничен должностью главного бухгалтера. Однако, не всех такая перспектива радует и возникает желание уйти в смежные профессии.

Какие перспективы роста у главного бухгалтера?

Стоит ли бухгалтеру (проф.бухгалтеру) идти в ассистенты аудитора? Кто пробовал? Есть счастливые примеры становления аудитором?

— Анна Кузьмина

Главный бухгалтер, финансовый директор, аудитор, налоговый консультант — каждый для себя выбирает сам, но при этом помним пословицу: «Хорошо там, где нас нет».

В группе много и других жарких тем для обсуждения. Присоединяйтесь.

Стань экспертом
Любовь Шейко

обозреватель «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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