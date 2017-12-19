Как выбрать систему налогообложения, уговорить директора сходить в отпуск и не отражать липовые операции

На какой «упрощенке» остановиться? Что делать, если директор не хочет подчиняться ТК? Как поступить, если не хочется учитывать расходы, которые точно снимут инспекторы? И на какую зарплату и карьерный рост сейчас могут рассчитывать бухгалтеры?
Что на этой неделе беспокоило ваших коллег в группе «Красный уголок бухгалтера»?
Выбор системы налогообложенияОт выбранной системы налогообложения зависит очень многое.
Есть три фирмы: ОСНО, УСН (доходы и минус расходы 15%) и ИП на УСН (доходы 6%). Все фирмы — услуги. Оборот годовой в пределах 3 — 5 млн. Куда выгодней оформить работников на минималку (16 тыс.)?
В случае, когда расходы организации составляют менее, чем 60% доходов, то УСН по ставке 6% более выгодный вариант. УСН на 6% может быть уменьшен на страховые взносы. При этом, если ИП без сотрудников, то можно уменьшить на все 100%, а с сотрудниками — на 50%.
Если расходы превышают 60% от доходов, то выгодно УСН «доходы минус расходы». Расходы принимаются к учету, только если перечислены в ст. 346.16 НК РФ.
Еще на что следует обратить внимание — это ставка налога, которая может варьироваться от 5 до 15 % в зависимости от региона, вида деятельности.
Как определиться с оптимальным налогообложением — вопрос, который заботит бухгалтеров и ИП.
Директор не хочет в отпускРуководитель организации — это такой же сотрудник, как и другие. И его права и обязанности прописаны в ТК.
Соответственно, он имеет право на ежегодный отпуск:
Непредоставление сотруднику ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд запрещается (ст. 124 ТК РФ).
И еще не забываем о графике отпусков: посмотрите инструкцию про график отпусков — 2018.
Когда не хочется учитывать «липу»Бухгалтер всегда старается налоги минимизировать.
Но бывает, что в бухгалтерию попадают документы, которые не имеют к деятельности организации никакого отношения, а руководитель настаивает на их отражении в учете:
Коллеги в группе подсказывают, каким образом выйти из сложившейся ситуации и обезопасить себя.
Зарплата бухгалтераЛюди, которые не имеют никакого отношения к бухгалтерии, считают, что бухгалтеры «гребут деньги лопатой». Как на самом деле обстоят дела с заработной платой в бухгалтерии?
А теперь смотрим, какие в этом году реальные зарплаты.
«Клерк» подвел итоги по году в зарплатах бухгалтеров: зарплаты бухгалтеров в крупных городах. Итоги года.
Карьера бухгалтераМногие считают, что карьерный рост у бухгалтера ограничен должностью главного бухгалтера. Однако, не всех такая перспектива радует и возникает желание уйти в смежные профессии.
Какие перспективы роста у главного бухгалтера?
Главный бухгалтер, финансовый директор, аудитор, налоговый консультант — каждый для себя выбирает сам, но при этом помним пословицу: «Хорошо там, где нас нет».