За что чаще всего будут штрафовать инспекторы труда забывчивых работодателей в 2018-м

Хит-парад нарушений, которые находит ГИТ при проверках, составленный практикующим кадровым экспертом. Ему удалось пройти за год без штрафов две внеплановые проверки.

Почему малый бизнес не боится проверок ГИТ?

Очень часто в небольших, офисных компаниях, работодатели не уделяют должного внимания ведению кадрового делопроизводства и охране труда.

Как правило, КДП ведется бухгалтером по остаточному принципу, локально-нормативные акты отсутствуют, а управление персоналом сводится к приему — увольнению персонала.

Про спецоценку рабочих мест и охрану труда в таких компаниях никто не знает и даже не интересуется для чего это нужно, утешая себя тем, что плановая проверка ГИТ им не грозит, поскольку в плане проверок на сайте инспекции компания на ближайший год не значится.

Однако любая нештатная ситуация, любой конфликт с работником чреват тем, что компанией заинтересуется Государственная инспекция труда, и тогда для работодателя грянет «гром» в виде распоряжения ГИТ о проведении внеплановой проверки.

Как показывает статистика, за последние два года количество внеплановых проверок ГИТ по обращениям граждан выросло в разы. Из общего числа обращений — не менее трети поступает по интернету. Так что расслабляться не стоит.

Какие документы понадобится предоставить инспектору при проверке?

Конкретный перечень документов будет перечислен в Распоряжении о проведении проверки.

Уставные документы компании и штатное расписание — понадобятся в любом случае.

В случае проверки по жалобе работника необходимо предоставить инспектору:

заверенные надлежащим образом приказы о его приеме и увольнении,

трудовой договор работника,

табели учета рабочего времени работника,

документы, подтверждающие начисление и выплату заработной платы,

локально-нормативный акт, устанавливающий дни выплаты заработной платы,

правила внутреннего трудового распорядка с подписанными листами ознакомления,

книгу учета движения трудовых книжек,

материалы специальной оценки условий труда,

другие локально-нормативные акты в зависимости от ситуации.

Какие нарушения самые распространенные?

Как показывает практика, основная доля нарушений приходится на сферу охраны труда, отсутствие специальной оценки рабочих мест (СОУТ), задержки по оплате труда и несоблюдение законодательства при оформлении на работу.

Сфера охраны труда — это отличная возможность для инспектора ГИТ поймать «крупную рыбу», именно поэтому строительные и производственные компании в инспекции частые гости.

На втором месте в хит-параде нарушений — расчеты по оплате труда. Повышенный интерес вызывает оплата выходных и праздничных дней, а также сроки выплаты заработной платы.

Не обязательно задерживать зарплату месяцами, чтобы получить штраф.

В связи с вступившими в силу с октября 2016 г. изменениями в ст. 136 и ст.236 ТК РФ о сроках выплаты зарплаты и усилении материальной ответственности работодателя за задержку выплаты заработной платы — зарплату теперь нужно выплачивать не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Разрыв, составляющий большее количество дней, позволяет говорить о задержке заработной платы.

Наряду с нарушениями в сфере охраны труда, задержка зарплаты является одним из самых серьезных нарушений.

Третье место занимают нарушения, связанные с оформлением на работу.

Отсутствие трудовых договоров сегодня уже редко встречается, чаще распространено неуказание в трудовом договоре трудовой функции работника — конкретного вида поручаемой работы.

То есть, по мнению инспектора, недостаточно написать, что работник принимается на определенную должность в соответствии со штатным расписанием для выполнения обязанностей или работы, указанной в должностной инструкции.

Необходимо обязательно перечислить в трудовом договоре его основные обязанности. Например, принимая на работу руководителя колл-центра — написать, что он будет руководить колл-центром. Звучит несколько странно, но тем не менее...

В ходе проверки инспектор обязательно обратит внимание на ведение книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них.

Страницы книги должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя организации, а также скреплены сургучной печатью или опломбированы.

О последнем пункте не все помнят — сургуч уже несколько лет не используется даже на «Почте России», однако требование остается в силе.

О чем забывает работодатель

Возможно, в офисных компаниях часто забывают об охране труда еще и потому что считают это требование актуальным только для производства.

Причиной тому может служить словосочетание «производственная деятельность» в ст. 217 ТК РФ, посвященной созданию службы охраны труда.

Под производственной деятельностью в законе понимается, в том числе, и оказание различных видов услуг во всех сферах.

Согласно ТК РФ, компания при численности работников, превышающей 50 человек, обязана создать службу охраны труда или ввести в штат специалиста по охране труда. При численности менее 50 человек, функции специалиста осуществляет руководитель организации, уполномоченный работодателем работник, либо организация или специалист, привлекаемые по гражданско-правовому договору.

Сферой особого внимания инспекторов ГИТ является специальная оценка рабочих мест.

Результаты спецоценки обязательно должны быть внесены в трудовой договор или дополнительное к нему соглашение.

Если по результатам спецоценки выявлены вредные условия и работнику положены льготы — льготные условия обязательно должны быть указаны в трудовом договоре.

Для рабочих мест, существовавших до 1 января 2014 года и ранее аттестованных, спецоценка должна проводиться не позднее пяти лет с даты последней аттестации рабочих мест.

Для рабочих мест, созданных после 1 января 2014 года, спецоценку необходимо проводить в течение 12 месяцев со дня их создания.

Инспекторы обязательно поинтересуются наличием журналов инструктажей. Обучение по охране труда обязательно должно проводиться при приеме на работу, регулярные инструктажи должны проходить все работники компании, включая руководителя.

Кроме того, сами руководители, должны проходить специальное обучение по охране труда по соответствующим программам в обучающей организации и иметь подтверждающие «корочки».

Многие работодатели до сих пор не знают, что если в штате компании есть водитель или уборщица — таким работникам обязательно должны выдаваться СИЗ — средства индивидуальной защиты: сигнальный жилет, костюм для защиты от загрязнений и защитные перчатки, а уборщику и дворнику — защитная одежда и полимерные перчатки.

Особая тема — наличие в офисе обезвреживающих смывающих средств при работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, хотя Минтруд и уточнил, что бухгалтерам, экономистам и другим офисным работникам выдача смывающих средств не требуется. Также нужно не забывать о медосмотрах сотрудников. Для тех же штатных водителей и уборщиков — они обязательны и согласно законодательству проводятся за счет работодателя.

Всегда ли прав инспектор ГИТ?

По итогам проверки будет составлен акт и в случае выявленных нарушений вынесено предписание об их устранении.

Конкретные размеры штрафов указаны в статье 5.27 и 5.27.1 КоАП. Штрафы могут быть довольно ощутимыми, учитывая, что ГИТ любит выписывать их «в розницу».

Статья 4.4 КоАП РФ теоретически позволяет работодателю переквалифицировать «розничные» штрафы в «оптовые». Существует мнение, что «розница» — это ряд аналогичных действий или бездействий в разное время, а «опт» — следствие одного действия или бездействия. Но, к сожалению, судебная практика по этому вопросу весьма не однозначна...

Но даже в случае обнаружения нарушений возможность избежать штрафа существует.

Благодаря внесению в Кодекс об административных правонарушениях в июле 2016 года статьи 4.1.1., административный штраф за правонарушение, которое допущено субъектом малого и среднего бизнеса, впервые заменяется предупреждением.

Замена возможна, если нарушение не причиняет имущественный ущерб, а также вред жизни и здоровью людей, и если предупреждение не предусмотрено конкретными статьями КоАП как самый мягкий вид наказания.

Однако невыплата заработной платы может расцениваться как причинение имущественного ущерба работнику, что препятствует назначению административного наказания в виде предупреждения.

В этом случае размер штрафа может составить до 20 тысяч на должностное лицо и до 50 тысяч на компанию, к тому же работодатель должен выплатить работнику компенсацию в размере 1/150 ключевой ставки Банка России от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки.

За нарушения в сфере охраны труда штрафы еще внушительнее — до 30 тысяч на должностное лицо и до 130 тысяч на компанию.

При вынесении штрафа впадать в панику не стоит. Как показывает практика, нередко законодательство может быть истолковано двояко, а инспекторы ГИТ смотрят на проблему однобоко, поэтому отстаивать свою точку зрения можно и нужно.

Еще один момент, о котором стоит упомянуть. Инспекторы ГИТ так же, как и все люди, иногда могут ошибаться. Работодателю обязательно нужно обращать внимание на соответствие срока проведения проверки, указанного в распоряжении — фактическому. А также на то, что в качестве наказания может быть использована иная статья КоАП, предусматривающая большее наказание.

Успехов вам при проверках!