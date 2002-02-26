Какие тесты и задачи приходится решать бухгалтерам на собеседованиях

Если вы планируете устраиваться на работу бухгалтером, учтите, что работодатели обращают внимание, как на личностные, так и на профессиональные качества. Коммуникабельность, приветливость, уверенность в себе, ответственность – это всё важно, но недостаточно.

Готовясь к собеседованию, максимально мобилизуйте свои навыки и знания, а также ознакомьтесь с типичными тестами, которые предлагают решить кандидатам на должность бухгалтера.

Цели профессионального тестирования

Профессиональные навыки и знания «на глаз» не определить. Если даже человек уверенно себя ведёт на собеседовании, расписывает свои преимущества, предоставляет дипломы, рекомендации, на деле, он может оказаться неспособным выполнять должностные обязанности. Вот для этого и проводят тест на профпригодность. Тестирование направлено на проверку:

реальных знаний и навыков претендента, уровня развития интеллекта;

специальных и общих способностей;

умения справляться с поставленными задачами;

навыки работы со специализированным бухгалтерским обеспечением;

практические способности решать сложные профессиональные задания и т.д.

Тесты помогают работодателям определить, подходит ли кандидат на эту должность.

Рядовые бухгалтеры должны уметь работать с программой 1С.

К главным же бухгалтерам выдвигаются более серьёзные требования. Эти специалисты несут ответственность за работу всего отдела, управляют денежными потоками организации, оптимизируют систему налогообложения, организовывают финансовое взаимодействие между компанией и кредиторами, инвесторами. Конечно, на эту должность работодатель выбирает наиболее квалифицированного претендента.

На собеседовании некоторые кандидаты, у которых нет нужных навыков и знаний, умеют грамотно презентовать себя, просто очаровывая собеседника. Другие же соискатели сдержанные и несмелые, но знают всё, что нужно знать работнику для должного выполнения своих обязательств. Вот как раз тесты и помогают определить профессионализм, опыт, подготовку человека. Основным преимуществом тестирования является то, что очень сложно, практически невозможно предугадать вопросы и найти готовые ответы.

Типы заданий

Проверка может проводиться в специализированной программе непосредственно в офисе компании, при устной беседе, письменно дома, онлайн.

Лучше всего, если кандидат выполняет задания дома, когда ему не мешает стресс. Если вы уверены в своих силах, сможете с лёгкостью справиться с поставленной задачей.

Тестирование бухгалтеров на профпригодность, как правило, многоуровневое. Тест состоит из нескольких блоков.

Экспресс-тесты

Простые теоретические вопросы, рассчитанные на 10-15 минут. Они могут предполагать определение узкоспециальных терминов, особенности учёта, проводки по счетам и т.д.

1. Депонирование средств при выдаче чековых книжек отражается по дебету счета ...

A. «Финансовые вложения»;

B. «Специальные счета в банках»;

C. «Расчетные счета».

2. Недостачи и потери от порчи материальных ценностей в цехах включаются в состав расходов...

A. административных;

B. других прямых;

C. прямых материальных;

D. общепроизводственных.

3. Пассивные счета - это счета для учета:

A. основных средств;

B. результатов хозяйственной деятельности;

C. источников образования активов и прав;

D. имущества.

4. По срокам составления отчетность может подразделяться на:

A. первичную;

B. внутреннюю;

C. внутригодовую;

D. оперативную.

5. Первоначальная стоимость готовой продукции – это:

A. стоимость запасов, используемых для изготовления данной готовой продукции;

B. производственная себестоимость данной готовой продукции;

C. производственная себестоимость плюс расходы на сбыт;

D. цена, по которой реализуется готовая продукция.

Ситуационные задания

Чтобы найти правильный ответ, нужно провести расчёты, углубиться в тему, освежить знания. Вопросы могут касаться способов оптимизации налогообложения, годовой прибыли компании.

Пример

14 августа 2016 г. организация продала основное средство (А/М ВАЗ-2107) подоговорной цене 118 000 руб, в т.ч. НДС. Первоначальная стоимость транспортного средства – 135 000 руб. Дата ввода в эксплуатацию 27 июля 2015 г. Срок полезного использования – 60 месяцев.

1. Составьте бухгалтерские проводки и определите финансовый результат (организация на общем режиме налогообложения).

2. Нужно ли применять ПБУ 18/02 в данной ситуации?

Работа с программами

Жизнь бухгалтерам существенно облегчает программное обеспечение. Но и программы могут ошибаться. Специалист должен быстро оценить данные и результаты, уметь оперативно определить возможные ошибки.

Пример

На анализах бухгалтерских счетов представлена вся хозяйственная деятельность организации за 1 квартал 2017 г. Условно будем считать, что больше никаких операций не было и все расходы, отраженные на счетах принимаются для целей налогообложения. Дополните бухгалтерские записи по закрытию месяца, определите финансовый результат и начислите налог на прибыль и НДС. Подготовьте краткий отчет для руководителя о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет.

На собеседовании кандидату могут ставить вопросы, касающиеся работы с специализированным программным обеспечением (1С).

С какими типовыми конфигурациями вы работали в своей практике?

Как работает клиент-банк в 1С?

Чем отличается серия от характеристики?

Назовите отличия между 1С 8.2 от 1С 8.1.

Как осуществляется организация типового обмена между БП и ЗУП.

Что такое тонкий клиент?

Мини-задачи

Одно или два задания, которые помогут определить, самостоятельно ли решал кандидат тест. Например, может понадобиться рассчитать налоговую базу по НДС, выручку.

Пример

Налог на прибыль, нарастающим итогом:

за первый квартал 600 000.;

за 6 мес. 930 000;

за 9 мес. 1960 000 руб.

Предприятие выплачивает авансы каждый месяц по налогу на прибыль. Какие суммы организация заплатит 28 октября, 28 ноября, 28 декабря?

Кейс-вопросы

Их используют на собеседовании для определения психологической подготовки кандидата, его мотивации.

Примеры:

Как контролировать дебиторскую задолженность?

Как ускорить выставление счетов клиентам?

Будьте готовы к тому, что на выполнение теста придётся потратить не один час. Уровень сложности заданий зависит от того, на какую должность вы претендуете. Тесты всегда начинаются с более лёгких. Как правило, в 80% случаев задание дают на дом.

По статистике, из 20 соискателей выполняют тест только 5, и всего 1 из них правильно.

Правила тестирования

Не думайте, что если тест дают на выполнение домой, то вы с лёгкостью найдёте ответы в интернете. Это не так! Да, в сети масса примеров, но ведь работодатель тоже готов к тому, что кандидат использует интернет для решения задач. На выполнение теста дают около 3-х дней.

Даже если вы найдёте готовые тесты с ответами, не спешите переписывать, ведь в вашем варианте, скорее всего, изменена формулировка, данные.

Даже одна цифра влияет на результат. К тому же в офисе, если вас пригласят повторно, предложат решить задание, чтобы определить, самостоятельно ли вы сделали тест.

Чтобы продемонстрировать работодателю профессиональные качества, свой потенциал и возможности, можно подготовиться дома.

Конечно, это займёт время, ведь придётся достать старые записи и книги, повторить термины, формулы. Ознакомьтесь со сферой деятельности предприятия, спецификой, разработайте собственные стратегии, которые могут быть полезными и эффективными, ведь успешные компании принимают на работу людей не за их прошлые достижения, а за будущие.