«Ночной бухгалтер». День шоковых новостей про ККТ

Бывают дни, когда написать «Ночного бухгалтера» не так просто: новости неинтересные. Но сегодня вообще не такой день.

Сядьте поудобнее.

В России произошел массовый сбой онлайн-касс. Но депутаты все равно хотят, чтобы ККТ пользовались все, даже при безналичных выплатах.

Шок по онлайн-кассам № 1

«Черный день торговли» — так называют в СМИ сбой, который сегодня произошел в онлайн-кассах.

С ночи посыпались сообщения о том, что по стране происходят отключения фискальных регистраторов кассовых аппаратов при полностью исправном оборудовании.

Первыми тревогу забили АЗС, которые работают и ночью. С утра пошли сообщения о неисправности онлайн-касс в торговых сетях.

Узнайте, что ответила ФНС. Можно не выдавать чеки при сбое?

Шок по онлайн-кассам № 2

Сегодня стало понятно, что онлайн-кассы — это не только лишние траты, дополнительный контроль, но и технические сбои.

Но депутатов это не останавливает. И, похоже, скоро без ККТ будет не обойтись вообще никому и никогда.

Вчера вечером, когда вы уже готовились ко сну, мы разместили сенсационную новость.

При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже.

В комментариях революция.

Новость настолько нерадостная, что люди, по традиции, начали юморить:

1. — Сосед, слышь, дай сотку до вечера, трубы горят!

— Чек пробей сначала!

2. Все завершится тем, что у каждого физлица должен быть свой собственный ККТ. Пошел в магазин за хлебом, отдал деньги — пробил чек магазину.

3. В метро приложил карточку к турникету, засунул чек в дежурную. Разговариваешь по мобиле — будь добр, на каждую минутку пробей по чеку, просрочил на пять минут — изволь штрафик. Чековое государство. Ведь вы этого достойны.

Там еще много перлов.

Отчетность по НДС по новым правилам

Не онлайн-кассами едиными.

Праздники пролетят, и сядем за отчетность.

Уже в январе 2018 года компании отчитаются по НДС с учетом изменений, внесенных в правила заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж, журналов учета.

Мы подготовили памятку о том, что изменилось и как правильно заполнять документы.

Согласитесь, сразу же после праздников трудно взять себя в руки и настроиться на работу. Но отчетность за 4-й квартал и год уже дышит в спину. Советуем подготовиться уже сегодня, чтобы в январе осталось только «отправить». И в этом вам поможет облачный сервис Scloud, который при этом дарит отличные новогодние бонусы. Протестируйте и убедитесь сами!

Ваша невыспавшаяся редакция (после таких новостей как заснуть?)