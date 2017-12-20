При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Споры о том, надо или не надо применять ККТ при получении безналичных платежей от физлиц не утихают уже несколько месяцев. Многие считают, что в закон 54-ФЗ закралась ошибка и ничего подобного законодатели не имели ввиду. И надеются на то, что документ поправят и всё будет как прежде.

Однако новый законопроект внесенный сегодня в Госдуму группой депутатов во главе с Андреем Макаровым (председатель Комитета по бюджету и налогам) показывает, что законотворцы как раз и планировали обязать применять ККТ при безнале. Просто не очень внятно указали это в законе и сейчас решили это исправить.

В проекте, который представили депутаты, уточняется термин «расчеты», что, по мнению авторов, устранит неопределенность в отношении обязанности применения контрольно-кассовой техники в зависимости от способа оплаты. Однако предлагаемые поправки мало того, что заставят точно применять ККТ при получении безналичного платежа от физлица, но еще и обяжут применять кассовую технику при выплатах! Вот так депутаты представляют себе термин «расчеты» в новом варианте

«прием (в том числе получение предварительной оплаты или авансов) или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги (в том числе по осуществлению ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления, прием ставок (интерактивных ставок)»

Более того, в предложенном варианте отсутствуют слова «за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги». Таким образом, если такой вариант будет принят, возникнет обязанность применять ККТ даже при выплате зарплаты, в том числе и на карты работников. Не говоря уже о таких расчетах, как получение или возврат займа, получение членских взносов в НКО и пр.

В текущей версии закона тоже есть обязанность применять ККТ при выплатах (на что почему-то мало кто обращает внимание), однако там хотя бы указана обязанность это делать при выплатах за товары, работы или услуги.

Да, в новом законопроекте есть и положительные моменты, в частности, освобождение от применения ККТ механических автоматов, не подключенных к электропитанию, а также описание процесса передачи чеков при безналичных платежах. Однако все положительные моменты просто меркнут на фоне предложения применять ККТ абсолютно всем организациям и ИП в стране.