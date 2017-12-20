При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Споры о том, надо или не надо применять ККТ при получении безналичных платежей от физлиц не утихают уже несколько месяцев. Многие считают, что в закон 54-ФЗ закралась ошибка и ничего подобного законодатели не имели ввиду. И надеются на то, что документ поправят и всё будет как прежде.
Однако новый законопроект внесенный сегодня в Госдуму группой депутатов во главе с Андреем Макаровым (председатель Комитета по бюджету и налогам) показывает, что законотворцы как раз и планировали обязать применять ККТ при безнале. Просто не очень внятно указали это в законе и сейчас решили это исправить.
В проекте, который представили депутаты, уточняется термин «расчеты», что, по мнению авторов, устранит неопределенность в отношении обязанности применения контрольно-кассовой техники в зависимости от способа оплаты. Однако предлагаемые поправки мало того, что заставят точно применять ККТ при получении безналичного платежа от физлица, но еще и обяжут применять кассовую технику при выплатах! Вот так депутаты представляют себе термин «расчеты» в новом варианте
«прием (в том числе получение предварительной оплаты или авансов) или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги (в том числе по осуществлению ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления, прием ставок (интерактивных ставок)»
Более того, в предложенном варианте отсутствуют слова «за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги». Таким образом, если такой вариант будет принят, возникнет обязанность применять ККТ даже при выплате зарплаты, в том числе и на карты работников. Не говоря уже о таких расчетах, как получение или возврат займа, получение членских взносов в НКО и пр.
В текущей версии закона тоже есть обязанность применять ККТ при выплатах (на что почему-то мало кто обращает внимание), однако там хотя бы указана обязанность это делать при выплатах за товары, работы или услуги.
Да, в новом законопроекте есть и положительные моменты, в частности, освобождение от применения ККТ механических автоматов, не подключенных к электропитанию, а также описание процесса передачи чеков при безналичных платежах. Однако все положительные моменты просто меркнут на фоне предложения применять ККТ абсолютно всем организациям и ИП в стране.
Вероятно, грядёт ещё и применение ККТ при безнале между юрлицами/ИП? Как-то по логике должно этим завершиться (а то уже везде ККТ кроме этого момента)...
Izem, Вы писали:
Нет, все завершиться тем, что у каждого физлица должен быть свой собственный ККТ. Пошел в магазин за хлебом, отдал деньги - пробил чек магазину.
Аноним, Вы писали:
Пять баллов
В каком месте, можете процитировать?
В каком месте закона об этом написано, процитируйте.
Аноним, Вы писали:
А "дамы легкого поведения" тоже должны будут выдавать чеки? Ладно, они СФ не выдают, но уж чеки-то их заставят выдавать???
Аноним, Вы писали:
Лоббисты - это когда не известно кто и сколько их. А тут очень даже известно, звать их АКИТ. Встаёт другой вопрос - понятно кто, понятно кому, вопрос - сколько? Чтобы такую лажу понаписать...
Точно. Приходишь в магаз, тебе колбасу и чек, ты в обратку деньги и чек. В метро приложил карточку к турникету, засунул чек в дежурную. Разговариваешь по мобиле - будь добр, на каждую минутку пробей по чеку, просрочил на пять минут - изволь штрафик.
Чековое государство. Ведь вы этого достойны (с)
- Сосед, слышь, дай сотку до вечера, трубы горят!..
- Чек пробей сначала!!!
- пробью, когда на расход пробьешь!!!!
Затем, что эти выписки банка не поступают в режиме онлайн в налоговую. И вообще из них не видно, кто и за что заплатил
Но мне интересно, что расскажут налоговики в обоснование чеков ККТ при выплатах. При получении денег от физиков они вещают о защите прав потребителей и о том, как нам, покупателям, теперь классно. А при выплатах нам же, они чего расскажут?
в он-лайн нет, но можно банки обязать ежедневно выгружать...было бы желание.
мне просто интересно, ну получило ООО заем от физика, ну и зачем налоговой об этом знать? к налогам сложно притянуть, не облагаются они ни чем....ну зачем????
ага..
Не могут. Это вмешательство в личную жизнь и вообще... Не видно даже банкам, что именно купили по чеку.
Чтобы былО. А откуда у физика такие деньги, чтобы заём дать? ))
это уже вопрос второй))) даже если и не должно быть у физика таких денег, то что? ))) контроль за крупными покупками/тратами отменили.
в частную жизнь ООО?
Физика.Не забывай, речь идет исключительно о расчетах с физлицами (если мы о безнале)
о безнале, да. физик дал юрику займ безналом. на счете физика это отразилось, на счете и в бухучете юрика тоже. при любой проверке это видно. да и банк сразу запрашивает договор займа. скрыть не возможно...зачем еще в он-лайне налоговой это видеть? ну не понимаю я...ну пришло в он-лайне пробитое по кассе...сразу видят, что это займ? вроде нет. или при проверке декларации и не увидев этой суммы в реализации запросить пояснения? ну предоставили им договор займа. а дальше? начнут физика крутить где деньги взял? на основании чего?