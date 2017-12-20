Клерк.Ру
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При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже

Споры о том, надо или не надо применять ККТ при получении безналичных платежей от физлиц не утихают уже несколько месяцев. Многие считают, что в закон 54-ФЗ закралась ошибка и ничего подобного законодатели не имели ввиду. И надеются на то, что документ поправят и всё будет как прежде.

Однако новый законопроект внесенный сегодня в Госдуму группой депутатов во главе с Андреем Макаровым (председатель Комитета по бюджету и налогам) показывает, что законотворцы как раз и планировали обязать применять ККТ при безнале. Просто не очень внятно указали это в законе и сейчас решили это исправить.

В проекте, который представили депутаты, уточняется термин «расчеты», что, по мнению авторов, устранит неопределенность в отношении обязанности применения контрольно-кассовой техники в зависимости от способа оплаты. Однако предлагаемые поправки мало того, что заставят точно применять ККТ при получении безналичного платежа от физлица, но еще и обяжут применять кассовую технику при выплатах! Вот так депутаты представляют себе термин «расчеты» в новом варианте

«прием (в том числе получение предварительной оплаты или авансов) или выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги (в том числе по осуществлению ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления, прием ставок (интерактивных ставок)»

Более того, в предложенном варианте отсутствуют слова «за реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги». Таким образом, если такой вариант будет принят, возникнет обязанность применять ККТ даже при выплате зарплаты, в том числе и на карты работников. Не говоря уже о таких расчетах, как получение или возврат займа, получение членских взносов в НКО и пр.

В текущей версии закона тоже есть обязанность применять ККТ при выплатах (на что почему-то мало кто обращает внимание), однако там хотя бы указана обязанность это делать при выплатах за товары, работы или услуги.

Да, в новом законопроекте есть и положительные моменты, в частности, освобождение от применения ККТ механических автоматов, не подключенных к электропитанию, а также описание процесса передачи чеков при безналичных платежах. Однако все положительные моменты просто меркнут на фоне предложения применять ККТ абсолютно всем организациям и ИП в стране.

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)


Мнения
 
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20 мнений
ИП 6%
Izem
, Москва

Вероятно, грядёт ещё и применение ККТ при безнале между юрлицами/ИП? Как-то по логике должно этим завершиться (а то уже везде ККТ кроме этого момента)...

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Аноним
, Москва
Таким образом, если такой вариант будет принят, возникнет обязанность применять ККТ даже при выплате зарплаты, в том числе и на карты работников
Хотелось бы посмотреть как депутаты, члены правительства и налоговики будут стоять в день зарплаты в очереди за кассовым чеком
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Аноним
, Москва

Izem, Вы писали:

Вероятно, грядёт ещё и применение ККТ при безнале между юрлицами/ИП? Как-то по логике должно этим завершиться (а то уже везде ККТ кроме этого момента)...

 Нет, все завершиться тем, что у каждого физлица должен быть свой собственный ККТ. Пошел в магазин за хлебом, отдал деньги - пробил чек магазину.

Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

Izem, Вы писали:

Вероятно, грядёт ещё и применение ККТ при безнале между юрлицами/ИП? Как-то по логике должно этим завершиться (а то уже везде ККТ кроме этого момента)...

 Нет, все завершиться тем, что у каждого физлица должен быть свой собственный ККТ. Пошел в магазин за хлебом, отдал деньги - пробил чек магазину.

 Пять баллов:)

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Аноним
Ладно вам, получил зарплату, получил чек. Дал ребёнку кэш - пробил чек. Дал маме или жене - и наоборот, пробил чек! Даёшь каждому онлайнкассу ЂЂЂЂ
Клерк
agmotol
Да указанно в это выдержке, что относится к товарам и услугам, а выплаты имеется ввиду когда например вы сдаете металлом и вам выплачивают деньги, тот кто выдаёт пробивает чек на выплату. 
<b>Модератор</b>
Над.К
Да указанно в это выдержке, что относится к товарам и услугам,

 В каком месте, можете процитировать?

а выплаты имеется ввиду когда например вы сдаете металлом и вам выплачивают деньги, тот кто выдаёт пробивает чек на выплату.

 В каком месте закона об этом написано, процитируйте.

Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Ладно вам, получил зарплату, получил чек. Дал ребёнку кэш - пробил чек. Дал маме или жене - и наоборот, пробил чек! Даёшь каждому онлайнкассу

   А "дамы легкого поведения" тоже должны будут выдавать чеки? Ладно, они СФ не выдают, но уж чеки-то их заставят выдавать??? :)

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Аноним

Аноним, Вы писали:

Кто-то решил сорвать неплохой куш. Лоббисты жгут...

 Лоббисты - это когда не известно кто и сколько их. А тут очень даже известно, звать их АКИТ. Встаёт другой вопрос - понятно кто, понятно кому, вопрос - сколько? :) Чтобы такую лажу понаписать...

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Аноним

Ладно вам, получил зарплату, получил чек. Дал ребёнку кэш - пробил чек. Дал маме или жене - и наоборот, пробил чек! Даёшь каждому онлайнкассу ЂЂЂЂ

Точно. Приходишь в магаз, тебе колбасу и чек, ты в обратку деньги и чек. В метро приложил карточку к турникету, засунул чек в дежурную. Разговариваешь по мобиле - будь добр, на каждую минутку пробей по чеку, просрочил на пять минут - изволь штрафик.

Чековое государство. Ведь вы этого достойны (с)

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
"выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги"
сразу встает вопрос : а зачем? если безнал всегда можно увидеть по выпискам банка? и что они хотят увидеть в ККТ при выплате и погашении займа, если займы не считаются ни доходом,ни расходом?
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Аноним
"выплата денежных средств в наличной и безналичной формах, зачет предварительной оплаты или авансов, предоставление и погашение займов для оплаты за товары, работы, услуги"

 - Сосед, слышь, дай сотку до вечера, трубы горят!..
- Чек пробей сначала!!!

<b>Модератор</b>
Над.К
а зачем? если безнал всегда можно увидеть по выпискам банка?

Затем, что эти выписки банка не поступают в режиме онлайн в налоговую. И вообще из них не видно, кто и за что заплатил

Но мне интересно, что расскажут налоговики в обоснование чеков ККТ при выплатах. При получении денег от физиков они вещают о защите прав потребителей и о том, как нам, покупателям, теперь классно. А при выплатах нам же, они чего расскажут?


Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
эти выписки банка не поступают в режиме онлайн в налоговую. И вообще из них не видно, кто и за что заплатил

 в он-лайн нет, но можно банки обязать ежедневно выгружать...было бы желание. 

мне просто интересно, ну получило ООО заем от физика, ну и зачем налоговой об этом знать? к налогам сложно притянуть, не облагаются они ни чем....ну зачем????


А при выплатах нам же, они чего расскажут?

 ага..

<b>Модератор</b>
Над.К
в он-лайн нет, но можно банки обязать ежедневно выгружать...было бы желание.

 Не могут. Это вмешательство в личную жизнь и вообще... Не видно даже банкам, что именно купили по чеку.

ну получило ООО заем от физика, ну и зачем налоговой об этом знать?

 Чтобы былО. А откуда у физика такие деньги, чтобы заём дать? ))

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
А откуда у физика такие деньги, чтобы заём дать? ))

 это уже вопрос второй))) даже если и не должно быть у физика таких денег, то что? ))) контроль за крупными покупками/тратами отменили.


Это вмешательство в личную жизнь и вообще.

 в частную жизнь ООО? :wow: 

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
 Физика.Не забывай, речь идет исключительно о расчетах с физлицами (если мы о безнале)

 о безнале, да. физик дал юрику займ безналом. на счете физика это отразилось, на счете и в бухучете юрика тоже. при любой проверке это видно. да и банк сразу запрашивает договор займа.  скрыть не возможно...зачем еще в он-лайне налоговой это видеть? ну не понимаю я...ну пришло в он-лайне пробитое по кассе...сразу видят, что это займ? вроде нет. или при проверке декларации и не увидев этой суммы в реализации запросить пояснения? ну предоставили им договор займа. а дальше? начнут физика крутить где деньги взял? на основании чего? 

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