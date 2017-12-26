Декабрьская зарплата и НДФЛ. Сколько ИП заплатить бухгалтеру. Новогодне-бухгалтерский стих.

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Как выбрать банк

Одним из основных контрагентом в деятельности индивидуального предпринимателя является банк.

В настоящее время на рынке банковских услуг представлено несколько сотен кредитных организаций. Как выбрать надежный банк и выгодные условия?

Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, оптимальный банк для ИП (Москва). Операций до 5 в месяц. Интересуют, в первую очередь, недраконовские % перевода на личный счет ИП.

— Наталия Поган

Про рынок банковских услуг в статье: где ИП проще всего открыть счет?

Сколько стоит работа на ИП

Каждый индивидуальный предприниматель должен отчитаться о своей деятельности в контролирующие органы. Многие ИП заняты построением своего бизнеса и не планируют вникать в бухгалтерскую работу, им проще заплатить бухгалтеру за отчетность и никакой головной боли.

Предложили разово помочь, ИП зарегистрирован с 20 сентября 2017 г, упрощенка 6 процентов. Р/с не открыт. Оборотов нет. Попросили оплатить все налоги, и сдать отчётность. Сколько может стоить такая работа?

— Aga Aga

В итоге разброс цен получился серьезным: от бесплатно (при условии, что клиент интересный и намечаются перспективы на долгосрочное и финансово интересное сотрудничество) до 200 долларов.

Если вы не согласны со стоимостью бухгалтерских услуг, можете предложить свою рыночную цену.

СЗВ-СТАЖ

Заканчивается год, впереди ещё неделя праздников, а затем — годовой отчет. В начале 2018 г. бухгалтерам предстоит сдать новый отчет — СЗВ-СТАЖ.

Кто-нибудь в этом году сталкивался с заполнением формы СЗВ-СТАЖ? Какая-то ересь на проверке выходит. Блок «СтажевыйПериод» со значением ДЛОТПУСК должен быть последним и должен быть один! Т.е. по этой логике проверка не ругнется, если отпуск очередной у сотрудника будет в декабре все 28 дней? Это предупреждения, но их много, т.к. все сотрудники гуляли летом и отпуск разбивали на части. Не понимаю, что хочет ПФР?

— Татьяна Тюленева

Участники группы рассказали, что не все так просто с заполнением формы СЗВ-СТАЖ и при отправке отчета в электронном виде возникают большие трудности.

НДФЛ за декабрьскую зарплату

В преддверии нового года у многих бухгалтеров возникает вопрос: можно ли заработную плату за декабрь выплатить в декабре, не дожидаясь января и когда перечислить НДФЛ?

Поделитесь, кто и как будет декабрьскую зп выдавать и НДФЛ перечислять? Идут горячие споры , что НДФЛне удерживать при досрочной выплате , т.е. до 31.12.17 , когда наступает день начисления собственно. У кого какие мысли/ действия?

— Наталья Досинчук

Большинство работодателей не оставят своих сотрудников без заработной платы и окончательные расчеты произведут в 2017 г. При выплате заработной платы 29 декабря 6-НДФЛ будет выглядеть:

Стр.100 — 31.12.2017

Стр.110 — 29.12.2017

Стр.120 — 09.01.2018.

Первый раздел 6-НДФЛ включит в себя заработную плату за декабрь 2017 г., а во втором разделе декабрьской заработной платы не будет. Она будет отражена во втором разделе в отчетности за 1 квартал 2018 г.

Вакансии для бухгалтеров

Если вы планируете сменить работу и начать новый год с чистого листа, то вам в «Красный уголок бухгалтера» . У нас всегда самые актуальные и интересные вакансии:

Стих

Коллеги, в этом году это последний обзор «Красного уголка бухгалтера» , поздравляю всех с наступающим Новым 2018 годом и до скорых встреч!

С новым годом поздравляем

Вас, друзья бухгалтера!

Веселитесь, отмечайте

Этот праздник до утра!



Хорошо, что наконец-то

Будет много выходных,

Отвлечетесь наконец-то,

От своих табличных цифр!



Счастья вам желаем много,

Чтобы дедушка Мороз

Вам подарочков на праздник

Замечательных привез!

— Колесник Ольга

Если вдруг на новогодних праздниках заскучаете за работой, можно ознакомиться с изменения с 1 января 2018 года: обзор для кадровика, бухгалтера, директора и ИП.