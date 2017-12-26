Декабрьская зарплата и НДФЛ. Сколько ИП заплатить бухгалтеру. Новогодне-бухгалтерский стих.

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?
Как выбрать банкОдним из основных контрагентом в деятельности индивидуального предпринимателя является банк.
В настоящее время на рынке банковских услуг представлено несколько сотен кредитных организаций. Как выбрать надежный банк и выгодные условия?
Про рынок банковских услуг в статье: где ИП проще всего открыть счет?
Сколько стоит работа на ИПКаждый индивидуальный предприниматель должен отчитаться о своей деятельности в контролирующие органы. Многие ИП заняты построением своего бизнеса и не планируют вникать в бухгалтерскую работу, им проще заплатить бухгалтеру за отчетность и никакой головной боли.
— Aga Aga
В итоге разброс цен получился серьезным: от бесплатно (при условии, что клиент интересный и намечаются перспективы на долгосрочное и финансово интересное сотрудничество) до 200 долларов.
Если вы не согласны со стоимостью бухгалтерских услуг, можете предложить свою рыночную цену.
СЗВ-СТАЖЗаканчивается год, впереди ещё неделя праздников, а затем — годовой отчет. В начале 2018 г. бухгалтерам предстоит сдать новый отчет — СЗВ-СТАЖ.
Участники группы рассказали, что не все так просто с заполнением формы СЗВ-СТАЖ и при отправке отчета в электронном виде возникают большие трудности.
НДФЛ за декабрьскую зарплатуВ преддверии нового года у многих бухгалтеров возникает вопрос: можно ли заработную плату за декабрь выплатить в декабре, не дожидаясь января и когда перечислить НДФЛ?
Большинство работодателей не оставят своих сотрудников без заработной платы и окончательные расчеты произведут в 2017 г. При выплате заработной платы 29 декабря 6-НДФЛ будет выглядеть:
Стр.100 — 31.12.2017
Стр.110 — 29.12.2017
Стр.120 — 09.01.2018.
Первый раздел 6-НДФЛ включит в себя заработную плату за декабрь 2017 г., а во втором разделе декабрьской заработной платы не будет. Она будет отражена во втором разделе в отчетности за 1 квартал 2018 г.
Вакансии для бухгалтеровЕсли вы планируете сменить работу и начать новый год с чистого листа, то вам в «Красный уголок бухгалтера». У нас всегда самые актуальные и интересные вакансии:
- Главный бухгалтер (г. Москва, полная занятость);
- Аудитор (г. Челябинск, разовая работа);
- Бухгалтер на первичку (г. Москва).
СтихКоллеги, в этом году это последний обзор «Красного уголка бухгалтера», поздравляю всех с наступающим Новым 2018 годом и до скорых встреч!
Вас, друзья бухгалтера!
Веселитесь, отмечайте
Этот праздник до утра!
Хорошо, что наконец-то
Будет много выходных,
Отвлечетесь наконец-то,
От своих табличных цифр!
Счастья вам желаем много,
Чтобы дедушка Мороз
Вам подарочков на праздник
Замечательных привез!
Если вдруг на новогодних праздниках заскучаете за работой, можно ознакомиться с изменения с 1 января 2018 года: обзор для кадровика, бухгалтера, директора и ИП.
Аноним, Вы писали:
На сайте, кстати, по возможности (представьте масштабы), мы фильтруем на "бухгалтеры". А стихотворение - доброе. Ну, Новый год скоро! Можно хотя бы на время перестать занудничать нам всем.
msneg, Вы писали:
Вы еще какао-какаО вспомните! ;-)
Аноним, Вы писали:
Это же стих и авторская работа! Я сама воюю за произношение, написание бухгалтерЫ, но в праздничной стихотворной форме допускаю искажение. С буквой "Ы" рифмы не будет. Так что не ругайтесь коллеги-бухгалтеры и с наступающим!
Glawbuch, Вы писали:
Сижу теперь, пою