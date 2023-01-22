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Как заполнить раздел 3 РСВ: разъяснения ФНС

Налоговики выпустили специальное разъяснение про раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» расчета по страховым взносам.

Данные рекомендации доведены до сведения письмом ФНС № ГД-4-11/26010@ от 21.12.2017.

ФИО

В обязательном порядке должны заполнены поля «Фамилия» и «Имя», «Гражданство (код страны)».

Структура заполнения поля ФИО (отчество (при наличии)) при реквизите «Гражданство» (код реквизита) равном «643»:

Поля должна быть заполнены прописными (большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфавита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V латинского алфавита.

Поля не должны содержать цифры и знаки препинания (кроме «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), " " (пробел).

Недопустимо в «Фамилии»:

— наличие символа «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), " " (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;

Недопустимо в Имени, Отчестве:

— наличие символа «-» (дефис), «’» (апостроф), " " (пробел) в качестве первого, последнего символа или единственного символа;

— расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис);

— наличие символа «.» (точка) в качестве первого или единственного символа;

— расположение подряд двух и более символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), " " (пробел);

— наличие подряд идущих символов: «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф) или их сочетаний;

— наличие строчных букв латинского алфавита (I, V), а также использование этих букв в качестве первого или единственного символа.

ИНН

Структура заполненного поля «ИНН в Российской Федерации»:

— проверка на разрядность и корректность контрольного числа ИНН (в том числе на заполнение данных произвольными техническими значениями, начинающимися с 0000000000, 1234567890 и т.п.);

— значение в показателе «ИНН» должно содержать только числа;

— должно содержать 12 символов;

— значение, указанное в позициях с 1 по 4, соответствует коду налогового органа (по классификатору СОУН);

— проверка на отсутствие в поле «ИНН в Российской Федерации» значений из перечня «00», «90», «93», «94», «95», «96», «98» в двух первых разрядах.

СНИЛС

Показатель «СНИЛС» должен состоять из 11 цифр по формату XXX-XXX-XXX-XX или XXX-XXX-XXX XX, где X принимает числовые значения от 0 до 9.

Паспорт

Структура заполнения поля «Серия и номер документа» при реквизите «Код документа, удостоверяющего личность» равном «21»:

— данная структура должна иметь вид «ХХ ХХ ХХХХХХ», где Х принимает числовые значения от 0 до 9 (серия через пробел).

Дата рождения

Структура заполненного поля «дата рождения»:

— дата не должна превышать текущую;

— год рождения не должен быть меньше или равен 1900.

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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