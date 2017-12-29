Семь вопросов-ответов про выплату зарплаты

Банковская карта и кредит сотрудника

Работодатель может перечислять заработную плату на личный счет работника в банке, в том числе в том банке, где им оформлен кредит. Однако при этом коллективным или трудовым договором должно быть предусмотрено перечисление заработной платы на банковский счет, указанный работником.

Обоснование. Согласно ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. При этом работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты.

Соответственно, чтобы выплата заработной платы в порядке безналичного расчета была правомерной, необходимо соблюдение следующих условий:

– указание о перечислении заработной платы на банковский счет работника в коллективном или трудовом договоре;

– наличие договора банковского счета;

– указание работником счета, на который работодатель будет перечислять его заработную плату.

При этом обязать работника получать заработную плату в безналичной форме работодатель не может. Такие разъяснения представлены в Письме Минтруда РФ от 20.03.2015 № 14-1/ООГ-1830.

Таким образом, если коллективным или трудовым договором предусмотрено перечисление заработной платы на банковский счет, указанный работником, соответственно, работник имеет право требовать перечисления заработной платы и на другой счет, открытый им в любом банке.

Если карту заблокировали приставы

Трудовое законодательство не содержит никакого запрета на перечисление заработной платы работника на указанный им счет, даже если этот счет не принадлежит работнику. Работодателя нельзя привлечь к какой-либо ответственности за перевод заработной платы на заблокированную судебными приставами банковскую карту работника, поскольку исполнительный документ работодателю не поступал.

Обоснование. Статьей 136 ТК РФ установлено, что заработная плата переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. Кроме того, работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты.

Главой 11 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрены условия и порядок обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина и определена возможность направления исполнительного документа непосредственно лицу, выплачивающему должнику-гражданину заработную плату. Если исполнительный документ работодателю не поступил, никакой ответственности

он не несет.

Таким образом, объяснения работника и осведомленность работодателя о соответствующих обстоятельствах не делают действия последнего по перечислению заработной платы работника иному лицу неправомерными. Рассматриваемые действия работодателя не запрещены законодательством, ответственность за них не предусмотрена.

Сотрудник не соглашается на зарплатный проект

Работодатель не может отказаться перечислять заработную плату на банковский счет работника, указанный им в письменном заявлении.

У нас есть инструкция, что делать, если сотрудник не хочет соглашаться на ваш зарплатный проект

Обоснование. В статье 136 ТК РФ сказано, что заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. При этом работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты зарплаты.

Таким образом, из трудового законодательства следует, что работник может в письменной форме заменить именно кредитную организацию, то есть банк, в котором он хочет получать заработную плату.

Зарплата на счет благотворительного фонда

Если в трудовом и коллективном договорах указано, что заработная плата перечисляется на банковский счет работника, открытый в рамках «зарплатного» проекта в определенном банке, и в трудовом договоре с работником не предусмотрена возможность перевода заработной платы на счета других лиц, организация не обязана перечислять заработную плату на счет третьего лица (благотворительной организации), даже если сотрудник подал соответствующее заявление.

Обоснование.В статье 136 ТК РФ предусмотрена возможность перечислять заработную плату работника на счет третьего лица, если это установлено федеральным законом или трудовым договором. Из приведенного положения следует, что действующее трудовое законодательство определяет возможность выплаты работнику заработной платы путем ее перечисления на счет другого лица, но главным условием является то, чтобы такой порядок следовал либо из федерального закона, либо из трудового договора. Значит, для перевода заработной платы работника на счет третьего лица необходимо согласие как работника, так и работодателя. При этом работник может в письменной форме заменить именно кредитную организацию, в которой он хочет получать заработную плату, но указать без согласования с работодателем в качестве получателя заработной платы третье лицо в данном случае не имеет права.

Выплата зарплаты родственникам без доверенности

Работодатель не имеет права выплачивать заработную плату родственникам работника без доверенности на ее получение.

Обоснование. Согласно п. 6.1 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» при выдаче наличных денег по расходному кассовому ордеру кассир проверяет также наличие подтверждающих документов, перечисленных в данном ордере. Кассир выдает наличные деньги после проведения идентификации получателя наличных денег, в частности, по предъявленным им доверенности и документу, удостоверяющему личность. Наличные денежные средства выдаются кассиром непосредственно получателю, указанному в расходном кассовом ордере (расчетно-платежной ведомости, платежной ведомости) или доверенности.

Из положений законодательства следует, что заработная плата работника может быть выдана его родственникам только на основании доверенности, выданной самим работником.

Удержание налогов из зарплаты

Работодатель не имеет права удерживать денежные средства из заработной платы работника в целях уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество физических лиц.

Обоснование. Статьей 137 ТК РФ установлено, что удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом или иными федеральными законами. В силу п. 1 ст. 45 НК РФ уплата налога может быть произведена за налогоплательщика другим лицом. Такие поправки были внесены в указанный пункт Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 01.01.2017. При этом транспортный, земельный налоги и налог на имущество физических лиц подлежат уплате налогоплательщиками – физическими лицами в соответствии с налоговыми уведомлениями, в которых указываются подлежащие уплате суммы соответствующих налогов.

Однако Налоговый кодекс не предусматривает уплату таких налогов посредством удержания работодателем денежных средств из заработной платы налогоплательщика и их перечисления в бюджетную систему РФ. Данные разъяснения представлены в Письме Минфина РФ от 18.09.2017 № 03‑02‑07/2/59998.

Зарплата чаще, чем два раза в месяц

Да, работодатель локальным нормативным актом, трудовым договором может предусматривать положение о выплате заработной платы чаще двух раз в месяц.

Обоснование.В силу ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Таким образом, Трудовым кодексом предусмотрено требование о выплате заработной платы не реже двух раз в месяц. В связи с этим работодатель может закрепить в локальном нормативном акте, трудовом договоре положение о выплате заработной платы чаще, чем два раза в месяц.

Данные разъяснения приведены в Письме Минтруда РФ от 28.11.2016 № 14-1/В-1180.