Проверьте коды ОКВЭД

Аноним

Москва, один из офис-центров, сторожа 1/3 - зарплата 14000. Был человек-дворник, зарплата своя. С... Компания ищет способ поменьше платить сторожам, которые спят по ночам

Аноним

Вперед назад в СССР! Из ПФР могут сделать публично-правовую компанию

Аноним

"А вы,друзья,как ни садитесь-всё в музыканты не годитесь"---отстаньте вы уже от пенсионного фонда... Из ПФР могут сделать публично-правовую компанию

Аноним

Взносы понижены только для новых ИП на УСН или работающих? ИП уже второй год. Спасибо. Для каких «упрощенцев» изменятся пониженные взносы в 2018 году: быстрый справочник

Аноним

Как в 2018 году будет индексироваться пенсия после увольнения пенсионера

Аноним

Будут работать "Твоя моя не понимай...."На которых тратятся триллионы ,на содержание их детей,леч... Как в 2018 году будет индексироваться пенсия после увольнения пенсионера

Аноним

Аноним, Вы писали:Sharlynn, Вы писали:А если долг по транспортному налогу за 2014год уже у приста... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

Аноним

Sharlynn, Вы писали:А если долг по транспортному налогу за 2014год уже у приставов? Тоже простят?... Гражданам простят неуплаченные налоги. Но не все

Аноним

Ситуация такая. Наша фирма на ОСНО до нового года перечислила деньги за товар с ндс поставщику. Н... Переход на УСН с 2018 года: порядок, ограничения, преимущества

Аноним

Как выжить на такие деньги!!!!!!!!!!!???? Установлен размер прожиточного минимума за третий квартал

Аноним

Рабы молчать! А то разошлись понимаете ли, ишь вы какие. Как власти возьмутся за самозанятых: обзор «Клерка»

Аноним

Лучше бы подумали как народу жить легче стало. Зажрались ,опять очередная легальное отбирание ден... Как введение «Меркурия» с 2018 года повлияет на бизнес

Аноним

не торопитесь жить все станет ясно после выборов Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов

Аноним

У власти Враги Народа Из ПФР могут сделать публично-правовую компанию

Аноним

Полный бред старые налоги списывают новые повышают Налоговая амнистия коснётся более 1 миллиона предпринимателей

Аноним

через год-два пенсию не будут платить вообще первые на пять лет В каких случаях прекращают выплачивать пенсию

Аноним

Сделали операцию по замене клапанов 2х в сердце, дали инвалидность 3 группу, получал в течении го... В каких случаях прекращают выплачивать пенсию

Аноним

sv777, Вы писали:С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у... Отчет субъектов МСП по экологии-2017: когда и как сдавать, и что будет, если не отчитаться

Над.К Аноним, ну чего ерунду-то такую писать? Ни одно государство не может жить без госслужащих. И огро... Как госслужащие будут выходить на пенсию в 2018

Аноним

Тем, что врачи. учителя. и т.д. Это люди, которые действительно трудятся для людей и приносят огр... Как госслужащие будут выходить на пенсию в 2018

Аноним

при чем тут стаж? вы детей считайте если заикнулись о компенсации, а то ляпнули-теперь ищут повод... Кому выгоден перерасчет пенсии за периоды ухода за детьми

Аноним

Подпишусь под каждым Вашим словом, уважаемый аноним и С-Петербурга. Вот поэтому я теперь работаю ... Титов предлагает ввести новую форму бизнеса «ИП без права найма работников»

Аноним

4182 6000 2063 5594 Номер Карты, якобы ВТБ в одноклассниках, на которую просят перевести деньги. ... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Работая нет никаких перспектив выбраться из дерьма Бедности. Индексация зарплаты в 2018 году: кто должен провести

Аноним

Твари Пленум ВС ужесточил ответственность предпринимателей по долгам своего бизнеса

Аноним

Аноним, Вы писали:Работающий пенсионер , с прибавками в августе, на данный момент пенсия со... Сказочники из ПФР: в России нет бедных пенсионеров. Что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м

Аноним

Аноним, Вы писали:После заявления сколько надо ждать чтобы заплатили. 30 октября все документы от... Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

Аноним

Хорошо при полных карманах выковыривать из носа законы вместе с соплями Все боятся, что малый биз... Титов предлагает ввести новую форму бизнеса «ИП без права найма работников»

Аноним

Аноним, Вы писали:пенсию нужно платить по -отработаным годам и платить от 700 р до 1000 р з... Безработные могут выйти на пенсию досрочно

Аноним

Бла-бла-бла. Поговорили, легче стало?.. А воз и ныне там. Кто реально чего-то добился ... Безработные могут выйти на пенсию досрочно

b_lack Реальные доходы в сфере услуг, которую регулирует ПСН, начиная с 2014 года постоянно падают, а ст... В Смоленской области изменили закон о патентной системе налогообложения

Аноним

вся америка -это один сплошной фейк)) Самые опасные события последующих 10 лет: протесты пенсионеров, уход Путина, торговая война и власть биткоинов