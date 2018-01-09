Проверьте коды ОКВЭД

Москва, один из офис-центров, сторожа 1/3 - зарплата 14000. Был человек-дворник, зарплата своя. С...
"А вы,друзья,как ни садитесь-всё в музыканты не годитесь"---отстаньте вы уже от пенсионного фонда...
Аноним, если Вы про взносы ИП за самих себя, то льгот вообще нетА для работодателей-ИП не важно, ...
Взносы понижены только для новых ИП на УСН или работающих? ИП уже второй год. Спасибо.
Будут работать "Твоя моя не понимай...."На которых тратятся триллионы ,на содержание их детей,леч...
Аноним, Вы писали:Sharlynn, Вы писали:А если долг по транспортному налогу за 2014год уже у приста...
Sharlynn, Вы писали:А если долг по транспортному налогу за 2014год уже у приставов? Тоже простят?...
Аноним, возврат денег никак на вашей системе налогообложения не отразится. Поставить НДС в вычет ...
Ситуация такая. Наша фирма на ОСНО до нового года перечислила деньги за товар с ндс поставщику. Н...
Как выжить на такие деньги!!!!!!!!!!!????
Рабы молчать! А то разошлись понимаете ли, ишь вы какие.
Лучше бы подумали как народу жить легче стало. Зажрались ,опять очередная легальное отбирание ден...
не торопитесь жить все станет ясно после выборов
Полный бред старые налоги списывают новые повышают
через год-два пенсию не будут платить вообще первые на пять лет
Сделали операцию по замене клапанов 2х в сердце, дали инвалидность 3 группу, получал в течении го...
Аноним, Вы писали:sv777, Вы писали:С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать...
sv777, Вы писали:С этой экологией полный беспредел.Вообще непонятно что сдавать и куда сдавать, у...
Аноним, ну чего ерунду-то такую писать? Ни одно государство не может жить без госслужащих. И огро...
Тем, что врачи. учителя. и т.д. Это люди, которые действительно трудятся для людей и приносят огр...
при чем тут стаж? вы детей считайте если заикнулись о компенсации, а то ляпнули-теперь ищут повод...
Подпишусь под каждым Вашим словом, уважаемый аноним и С-Петербурга. Вот поэтому я теперь работаю ...
4182 6000 2063 5594 Номер Карты, якобы ВТБ в одноклассниках, на которую просят перевести деньги. ...
Работая нет никаких перспектив выбраться из дерьма Бедности.
Аноним, Вы писали:Работающий пенсионер , с прибавками в августе, на данный момент пенсия со...
Аноним, Вы писали:После заявления сколько надо ждать чтобы заплатили. 30 октября все документы от...
Хорошо при полных карманах выковыривать из носа законы вместе с соплями Все боятся, что малый биз...
Аноним, Вы писали:пенсию нужно платить по -отработаным годам и платить от 700 р до 1000 р з...
Бла-бла-бла. Поговорили, легче стало?.. А воз и ныне там. Кто реально чего-то добился ...
Реальные доходы в сфере услуг, которую регулирует ПСН, начиная с 2014 года постоянно падают, а ст...
вся америка -это один сплошной фейк))
Какой выход указало государство тем, кто делает деньги не из воздуха? Лично я буду смотреть, кого...