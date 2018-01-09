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Проверьте коды ОКВЭД

На ютуб-канале Анны Соколовой появилось видео в котором эмоционально разбирается нашумевшее письмо Минфина № 03-04-06/77155 от 22.11.2017, где Минфин прокомментировал ситуацию когда коды ОКВЭД неправильные.

«Клерк» писал про это письмо: Шок от Минфина: если в ЕГРИП нет нужного ОКВЭД, при оплате услуг предпринимателю надо удержать НДФЛ

Кроме того, в видеоролике автор рассказывает зачем и кому нужны коды ОКВЭД.

Проверьте ваши коды!

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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