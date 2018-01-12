С кого налоговики стали собирать меньше налога на прибыль

Счетная палата провела экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ влияния консолидированных групп налогоплательщиков на формирование консолидированного бюджета Российской Федерации».

К какому выводу пришли аудиторы — расскажем.

Зачем ввели КГН

Консолидированная группа налогоплательщиков (КГН) — это добровольное объединение российских организаций-плательщиков налога на прибыль организаций на основе договора о создании такой группы.

В период формирования рыночной экономики в 90-е — начале 2000-х гг. были сформированы вертикальные интегрированные компании в различных отраслях экономики, которые имели возможность формировать центры прибыли, уплачивая налоги на прибыль в бюджет того региона, который был для них предпочтительнее. При этом сложилась ситуация, когда в бюджеты города Москвы и Санкт-Петербурга перечислялось более 35% всего налога на прибыль организаций.

В целях минимизации такой ситуации были приняты 2 закона — о трансфертном ценообразовании и о КГН.

Функционирование института КГН в РФ началось с 2012 года.

При введении института КГН предполагалось достичь 4-х основных целей:

обеспечить справедливое распределение доходов от налога на прибыль по территории страны с тем, чтобы основная доля поступлений от налога поступала в бюджет того региона, где находится производство, работники, основные фонды;

снизить риск минимизации налога отдельными участниками группы;

упростить налоговое администрирование;

предоставить участникам КГН преференцию в виде возможности суммировать убытки участников этой группы при исчислении налога на прибыль организаций;

Всего было зарегистрировано и действовало 17 КГН, одна из которых проработала только 2 года (2012 и 2013 гг.) и была ликвидирована по решению ее участников.

В 2012 г. начали действовать 11 КГН, в 2013 г. их количество увеличилось до 15-ти, с 2014 г. количество действующих КГН не меняется и составляет 16. В 2016 — 2017 гг. действует мораторий на начало деятельности новых КГН.

Что стало с налогом

Счетная палата проанализировала, как повлиял институт создания КГН на налог на прибыль, уплачиваемый организациями, входящими в КГН, изменение общего объема этого налога, а также как перераспределился налог между регионами.

Доля дохода от налога на прибыль организаций КГН в консолидированном бюджете Российской Федерации в 2016 г. составила только 1,41%, тогда как в 2011 г. (до вхождения в КГН) доля дохода от налога, уплачиваемого будущими участниками КГН, составляла 2,95%.

В целом в России за период 2011 — 2016 гг. доля налога на прибыль организаций от КГН снизилась с 27,8 % в 2011 г. до 13,3% в 2016 г.

В 2016 г. поступление налога на прибыль КГН в консолидированные бюджеты регионов составило 297,8 млрд руб., что в 2 раза меньше поступления налога на прибыль в 2011 г. от будущих участников КГН.

Почему так мало

На поступление налога на прибыль организаций КГН в значительной степени оказывает влияние мировая конъюнктура (изменение спроса на энергоносители, цены на нефть, изменение курса валют, соответственно, стоимость банковских кредитов, курсовые разницы и т.д.).

Например, на изменение налоговой базы нефтяных компаний оказали влияние такие факторы, как:

высокая волатильность курсов валют за 2013-2016 гг. и значительный объем требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, которые имели определяющее значение для результатов от внереализационной деятельности и, как следствие, для формирования налоговой базы КГН нефтяных компаний;

снижение мировых цен на нефть марки «Urals» в $/баррель, являющихся основой для формирования цен на нефть и нефтепродукты как на экспортном, так и на внутреннем рынках;

изменение курсов валют, что имело существенное значение для результатов от основной деятельности и, соответственно, при формировании налоговой базы для исчисления налога на прибыль КГН нефтяных компаний.

Что в регионах

Процентная доля города Москвы в налоге на прибыль организаций КГН в 2016 г. в сравнении с 2011 г. снизилась с 35,8% до 14%, в Санкт-Петербурге с 53% до 1,8%.

В целом за 5 лет работы КГН примерно в половине регионов уменьшилось поступление налога на прибыль организаций КГН, в половине увеличилось.

В Белгородской области от будущих участников КГН в 2011 г. поступило в бюджет области 5,4 млрд руб., а в последующие годы поступало 1,7 млрд руб., 1,3 млрд руб. и т.д., таким образом, данный субъект РФ серьезно пострадал от деятельности КГН.

В 2011 г. имели дефицит бюджета 7 регионов, в которых активно действовали КГН — Республика Карелия, г. Санкт-Петербург, Самарская, Оренбургская, Белгородская, Кемеровская области, Краснодарский край.

По итогам 2016 г. 6 регионов (кроме Краснодарского края), также закончили год с дефицитом бюджета, более того, в 4-х из них (за исключением Самарской и Оренбургской областей), дефицит бюджета возрос в сопоставлении с 2011 г.

Другой пример — в Республике Карелия по сравнению с 2011 г. дефицит бюджета увеличился на 2,5 млрд руб. и составил в 2016 г. 2,6 млрд руб. При этом снижено поступление налога на прибыль организаций КГН в консолидированный бюджет Республики Карелия в 2016 г. к 2011 г. на 3 млрд руб., после того, как с 1 января 2013 г. в состав КГН вошло одно из крупнейших доходообразующих предприятий Республики Карелия.

В 2-х регионах, в которых действуют КГН — Курской области и Камчатском крае — поступление налога на прибыль снижается из года в год.

Кроме того, в 4-х субъектах (Московской и Оренбургской областях, Республике Северная Осетия-Алания и Краснодарском крае), в которых было увеличение поступления налога на прибыль организаций в 2012 г. по сравнению с 2011 г., наблюдается его постоянное снижение в 2013 — 2016 гг.

В чем дело

В отчете аудиторов Счетной палаты особое внимание уделено выявленным системным проблемам в функционировании института КГН.

Участникам КГН предоставлено право уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на сумму убытков, полученных участниками группы.

По данным ФНС, сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета РФ в связи с использованием этого права КГН за период 2012-2016 гг. составила 322,5 млрд руб.

Есть еще одна проблема, — согласно нормам Налогового кодекса КГН может делить прибыль между регионами исходя или от среднесписочной численности работников или от расходов на оплату труда.

В результате того, что одной из КГН изменен с 2016 г. показатель «численность работников» на показатель «ФОТ», в 6 регионах увеличилась доля поступления налога на прибыль организаций от данной КГН в 2016 г. по сравнению с 2015 г., а в 11 регионах — уменьшилась.

Анализ нормативных актов субъектов показал, что они активно используют право предоставлять КГН льготы по налогу на прибыль организаций.

В 27 регионах приняты законы или внесены изменения в действующие законы, в которых предусмотрены льготы по налогу на прибыль в виде пониженной ставки. Кроме того, законами отдельных субъектов предусмотрены льготы специально для участников КГН или для отраслей экономики, к которой относятся КГН, в результате «выпадающие» доходы консолидированных бюджетов регионов за 2016 г. составили 5,6 млрд руб., за 2015 г. — 39,9 млрд руб. по 8 КГН.

Еще одна проблема — в настоящее время законодательно не установлены ограничения на проведение реорганизации юрлиц — участников КГН в форме разделения или выделения, присоединения или слияния. В результате реорганизации образуются новые юрлица, которые становятся участниками КГН.

Вместе с тем изменение количества участников КГН (снижение или увеличение) не приводит к симметричному снижению или увеличению поступления налога на прибыль организаций.

Выездные налоговые проверки по итогам функционирования КГН в 2012 — 2016 гг. были проведены в 11 из 17 КГН. В каждой из проверенных КГН установлены нарушения норм законодательства о налогах и сборах. К основным нарушениям относятся: завышение организациями расходов, в том числе, на амортизационные отчисления, на НИОКР, отсутствие документального подтверждения затрат, а также перечисление участниками КГН денежных средств на счета организаций, обладающих признаками недобросовестных контрагентов.

Вывод

«Таким образом, факт создания КГН не снижает рисков нарушений в деятельности организаций, объединившихся в их составе», — резюмировал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

По мнению Счетной палаты, в связи с неоднозначностью влияния деятельности КГН на формирование налоговой базы консолидированного бюджета РФ целесообразно сохранить мораторий на регистрацию договоров о создании КГН, а также изменений в договоры о создании КГН, связанных с присоединением к такой группе новых организаций.

Коллегия палаты приняла решение направить информационные письма в Минфин и ФНС, а также отчет — в Совет Федерации и Госдуму.