Образец декларации по УСН при изменении ставки налога или ОКТМО

Как заполнить декларацию по УСН, если изменилась ставка налога или ОКТМО в течение налогового периода? Мы предлагаем вам образец заполнения отчета в подобных случаях.

Разве может смениться ставка, спросите вы? Да, может. Например, наш выдуманный ИП сменил место жительства с г. Санкт-Петербург на Ленинградскую область в 4 квартале 2017 года. Ставка по УСН с объектом «доходы минус расходы» в Санкт-Петербурге 7%, а в Ленобласти 5%. И поскольку была смена места жительства, изменился и ОКТМО.

Скачайте образец декларации по УСН при смене ОКТМО или ставки налога.