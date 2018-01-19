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Образец декларации по УСН при изменении ставки налога или ОКТМО

Как заполнить декларацию по УСН, если изменилась ставка налога или ОКТМО в течение налогового периода? Мы предлагаем вам образец заполнения отчета в подобных случаях.

Разве может смениться ставка, спросите вы? Да, может. Например, наш выдуманный ИП сменил место жительства с г. Санкт-Петербург на Ленинградскую область в 4 квартале 2017 года. Ставка по УСН с объектом «доходы минус расходы» в Санкт-Петербурге 7%, а в Ленобласти 5%. И поскольку была смена места жительства, изменился и ОКТМО.

Скачайте образец декларации по УСН при смене ОКТМО или ставки налога.

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Другие образцы деклараций по упрощенке и инструкции по заполнению смотрите в этом разделе.

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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