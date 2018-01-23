Как заполнить декларацию по НДС при реэкспорте. Таблица с кодами

Федеральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК. В частности, введена ставка НДС 0% при реэкспорте товаров.
0% НДС при реэкспорте
Нулевая ставка применяется при обязательном прохождении определенных таможенных процедур, а именно переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны и свободного склада.
Подтверждать нулевую ставку необходимо документами, предусмотренными статьей 165 Кодекса: оригиналом или копией контракта, таможенной декларации, а также копиями транспортных и товаросопроводительных справок.
Декларация по НДС
Порядок заполнения декларации по НДС в настоящее время не содержит код операции по реализации вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, а также код операции по реализации вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада.
Какие коды рекомендуется указывать в разделах 4, 5 и 6 налоговой декларации по НДС, рассказала ФНС в письме № СД-4-3/532@ от 16.01.2018.
Код
Операция
1011432
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК)
1011433
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК
1011434
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 НК
1011435
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1, 105.2 НК и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК
1011436
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 НК)
1011437
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 ННК) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК
1011438
реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 НК
1011439
реализация несырьевых товаров, вывезенных в 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1, 105.2 НК и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК
1011440
реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК)
1011441
реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК
1011442
реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 НК
1011443
реализация сырьевых товаров, вывезенных в 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1, 105.2 НК и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК