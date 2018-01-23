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Как заполнить декларацию по НДС при реэкспорте. Таблица с кодами

Федеральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК. В частности, введена ставка НДС 0% при реэкспорте товаров.

0% НДС при реэкспорте

Нулевая ставка применяется при обязательном прохождении определенных таможенных процедур, а именно переработки на таможенной территории, свободной таможенной зоны и свободного склада.

Подтверждать нулевую ставку необходимо документами, предусмотренными статьей 165 Кодекса: оригиналом или копией контракта, таможенной декларации, а также копиями транспортных и товаросопроводительных справок.

Декларация по НДС

Порядок заполнения декларации по НДС в настоящее время не содержит код операции по реализации вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, и (или) товаров (продуктов переработки, отходов и (или) остатков), полученных (образовавшихся) в результате переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, а также код операции по реализации вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта товаров, ранее помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада, и (или) товаров, изготовленных (полученных) из товаров, помещенных под таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободного склада.

Какие коды рекомендуется указывать в разделах 4, 5 и 6 налоговой декларации по НДС, рассказала ФНС в письме № СД-4-3/532@ от 16.01.2018.

Код

Операция

1011432

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК)

1011433

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК

1011434

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 НК

1011435

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1, 105.2 НК и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК

1011436

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 НК)

1011437

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах четвертом и пятом подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 ННК) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК

1011438

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 НК

1011439

реализация несырьевых товаров, вывезенных в 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1, 105.2 НК и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК

1011440

реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК)

1011441

реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК

1011442

реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре реэкспорта, указанных в абзацах 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1 и 105.2 НК

1011443

реализация сырьевых товаров, вывезенных в 4 и 5 подпункта 1 пункта 1 статьи 164 НК (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) по операциям с лицами, признаваемым взаимозависимыми на основании статей 105.1, 105.2 НК и местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидентства которых являются государство или территория, включенные в перечень государств и территорий, утвержденный Минфином РФ в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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