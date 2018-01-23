Как заполнить декларацию по НДС при реэкспорте. Таблица с кодами

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И у нас Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

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Аноним, Вы писали:А как это в 1С настроить? что бы попадало в РСВ? http://www.zup1c.ru... ФНС РФ: Письмо № ГД-4-11/23829@ от 24.11.2017

frolova lena Интересно, а те кто не работает с гоз оборон заказом, попросят из банка ) Опорный банк для гособоронзаказа создадут на базе Промсвязьбанка

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"...приобретая за свой счёт те паршивые "кофе и печеньки", но не персонифицируя их раздачу" - поп... Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

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оклад и гонорар - не одно и тоже. бухгалтерам и финансистам в РФ как правило платят фиксированный... Как бухгалтеру стать востребованным специалистом и увеличить свой доход в два раза?

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Главбух М, Вы писали:Люди! Вам заняться нечем? Тем более, что налоговики уже отписались о техниче... Пошли проблемы со сдачей среднесписочной численности. Проверьте свою квитанцию

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Лучше бы они себя проверили по всем этим статьям. И по списку миллионеров-миллиардеров прошлись&n... Налоговиков научили, как взыскивать с физлиц недоимки организаций

frolova lena Не могу найти информацию по следующем вопросу. ИП открыт в сентябре 2017. Оформил 2 патента в дву... Применять ставку 0% при ПСН могут только ИП-новички

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не открывает ссылку По каким рекомендациям аудиторы будут проверять вашу отчетность за 2017 год

yater Аноним, Вы писали:И второй вопрос: если поводов для ВНП так и наступило, а три года все-таки прош... Как отбирают на налоговые проверки: кухня предпроверочного анализа

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saigak, Вы писали: Читайте ветку ааа, а я уж испугалась, что в России... Не бойте... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

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На индексацию работающим пенсионерам средств нет, не хватит тогда на ежемесячную зарплату Силуано... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

alibabay saigak, Вы писали:за ошибки в бухучете не выписывают драконовские штрафы, а рекомендуют как испра... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

saigak за ошибки в бухучете не выписывают драконовские штрафы, а рекомендуют как исправить. ... Камералка по НДС может обернуться «уголовкой». Новый тренд налоговиков

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ПФР нужен и на мой взгляд убрать эту организацию не надо,а вот реформировать нужно,в том виде в к... ПФР держит в секрете сведения о стаже и ИПК пенсионеров

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Ночка, Вы писали:А мне прям пара инициатив понравилась. Про частные армии - это вообще прекр... ТОП-15 самых дурацких законопроектов 2015 года по версии Клерк.Ру

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Здравствуйте я в Инстаграмме участвовала в розыгрыше и мне сказали что я выиграла айфон и нужно о... Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Пусть уже оштрафуют и сразу уволюсь,так не решусь никогда. Жизни не вижу ни отпусков не выходных ... Новые формы персонифицированного учета: СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ

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Обеденный перерыв и сопутствующий ему "кофе в офис" - это не вопрос для серьёзного обсуждения.Я о... Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

Над.К Аноним, не надо Вас сдавать эти формы. Вы должны сдать до 30 января расчет по страховым взносам Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Скажите пожалуйста,если я ИП глава КФХ(кроме меня членов КФХ больше нет)нужно ли мне за себя сдав... Форма СЗВ-СТАЖ: как заполнить и сдать новую форму для годовой отчетности в ПФР

Аноним

Такое впечатление, что в стране у руля находятся иностранные агенты, которые хотят развалить стра... Что Модульбанк ответил на претензии клиентов о блокировке счета

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Аноним, Вы писали:И на раздел и на все прочее необходимо согласие банка, как в силу зона, так и в... Раздел ипотечного имущества при расторжении брака

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Добрый день У меня такая же ситуация с 2011 года по 2017 год Налоговая требует чтобы я выплатил в... ИФНС пыталась взыскать с бывшей ИП долги по взносам 8-летней давности

Старый ворчун Над.К, Вы писали:Izem, ну на массовость это никак не тянет.4 банка из тысячи - чем не массо... Microsoft ужесточил условия поставки ПО российским компаниям