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Отказ от нулевой ставки НДС при экспорте: как заполнить декларацию и книгу продаж

Федеральным законом от 27.11.2017 № 350-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК. В числе прочих поправок — возможность отказаться от применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров и их перевозке.

Как отказаться

В соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, или выполнении работ (оказании услуг), предусмотренных подпунктами 2.1-2.5, 2.7 и 2.8 пункта 1 статьи 164 НК в отношении таких товаров, налогоплательщик вправе отказаться от применения ставки НДС 0% и применять обычные ставки — 18% или 10%.

Для этого надо представить заявление в налоговый орган не позднее 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен не применять нулевую ставку. Срок применения налоговых ставок, предусмотренных таким заявлением, должен составлять не менее 12 месяцев.

Как заполнить книгу продаж

Какие коды в книге продаж следует указывать тем налогоплательщикам, которые решат отказаться от нулевой ставки, ФНС рассказала в письме № СД-4-3/532@ от 16.01.2018.

До внесения изменений в перечень кодов видов операций, указываемых в книгах покупок, продаж, ФНС рекомендует налогоплательщикам использовать следующие дополнительные коды видов операций в отношении соответствующих видов операций:

Код вида операции

Операция

37

реализация сырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 18% в соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК

38

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 18% в соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК

39

реализация несырьевых товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 10% в соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК

40

реализация работ (услуг), предусмотренных подпунктами 2.1-2.5, 2.7 и 2.8 пункта 1 статьи 164 НК, в отношении сырьевых (несырьевых) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, налогообложение которой производится по ставке 18% в соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК

Декларация по НДС

Как заполнить декларацию по НДС в случает отказа от нулевой ставки? До внесения соответствующих изменений в форму и порядок заполнения налоговой декларацию по НДС, операции по реализации сырьевых (несырьевых) товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, а также операции по реализации работ (услуг), предусмотренных подпунктами 2.1-2.5, 2.7 и 2.8 пункта 1 статьи 164 НК, в отношении таких товаров, налогообложение которых производится в соответствии с пунктом 7 статьи 164 НК по ставкам 18% или 10%, отражаются по строке 010 или 020 раздела 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2-4 статьи 164 НК РФ» налоговой декларации по НДС.

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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