Как новым налоговым агентам по НДС с 2018 года заполнить счет-фактуру, книгу продаж и декларацию

Федеральным законом № 335-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК в части положений, касающихся порядка исчисления НДС налоговыми агентами, приобретающими отдельные виды товаров. Изменения вступили в силу с 1 января 2018 года.
Разъяснения по этому вопросу дала ФНС в письме № СД-4-3/480@ от 16.01.2018.
Кто стал налоговым агентомПри реализации на территории РФ налогоплательщиками сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов налоговая база определяется налоговыми агентами исходя из стоимости реализуемых товаров.
Указанные налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.
Что у продавцовНа основании пункта 3.1 статьи 166 НК при реализации сырых шкур и лома сумма НДС налогоплательщиками-продавцами не исчисляется, за исключением ряда случаев.
Так например, в качестве такого исключения:
— реализация этих товаров физлицам;
— выдача покупателю документа, в котором неправомерно поставлена отметка «без НДС»;
— утрата продавцом права на применение спецрежима или права на освобождение от НДС;
— реализация товаров на экспорт по ставке НДС 0%.
В общем случае, операции по реализации сырых шкур и лома в разделе 3 налоговой декларации по НДС налогоплательщиками — продавцами не отражаются.
В аналогичном порядке производится выставление счетов-фактур комиссионерами (агентами), реализующими (приобретающими) сырые шкуры и лом по договору комиссии (агентскому договору, предусматривающему реализацию или приобретение этих товаров от имени агента).
Одновременно ФНС обращает внимание на то, что в случае реализации сырых шкур и лома налогоплательщиками-продавцами, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 НК, а также лицами, не являющимися налогоплательщиками, обязанности налогового агента у покупателей (получателей) таких товаров не возникает. При этом продавцы указанных товаров в договоре, первичном учетном документе делают соответствующую запись или проставляют отметку «Без налога (НДС)» и, соответственно, НДС не исчисляют.
Что у покупателейСогласно пункту 15 статьи 167 НК для налоговых агентов, указанных в пункте 8 статьи 161 НК (покупателей шкур и лома), момент определения налоговой базы определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 167 НК, то есть как наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки сырых шкур и лома;
2) день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома.
Суммы налога, исчисленные указанными налоговыми агентами, подлежат вычетам.
При этом суммы НДС, принятые к вычету налоговым агентом при перечисления налогоплательщику-продавцу сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, либо при изменении стоимости отгруженных сырых шкур и лома в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены или уменьшения количества (объема) отгруженных сырых шкур и лома, подлежат восстановлению.
Декларация по НДС у покупателяСумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами, определяется по итогам каждого налогового периода как общая сумма налога, исчисляемая в отношении сырых шкур и лома, увеличенная на суммы налога, восстановленные в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3 статьи 170 НК, и уменьшенная на суммы налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3, 5, 8, 12 и 13 статьи 171 НК в части операций, осуществляемых указанными налоговыми агентами.
При этом итоговую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет налоговыми агентами, следует отражать по строке 060 раздела 2 налоговой декларации по НДС.
Составление счетов-фактурПока действующее Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 не содержит информации о заполнении счетов-фактур в случае реализации лома и сырых шкур.
В этой связи ФНС выпустила свои рекомендации.
Так, например, при выставлении счета-фактуры на бумажном носителе при отгрузке, в том числе при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, в графах 8 −9 рекомендуется ставить прочерки, а в графе 7 указывать «НДС исчисляется налоговым агентом». В случае выставления счета-фактуры в электронной форме графа 1а не заполняется, в графе 7 указывается «НДС исчисляется налоговым агентом», а в графах 8 — 9 следует указывать цифру «0».
При регистрации счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур в книге продаж налогоплательщиком-продавцом в графе 2 книги продаж рекомендуется указывать следующие коды вида операций:
33 — при поступлении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома;
34 — при отгрузке сырых шкур и лома, в том числе в счет оплаты (частичной оплаты), а также при изменении стоимости отгрузок в сторону увеличения стоимости отгрузок.
При регистрации счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур в книге продаж налоговым агентом в графе 2 рекомендуется указывать следующие коды вида операций:
41- при исчислении НДС с оплаты (частичной оплаты) («как за продавца»);
42 — при исчислении НДС с отгрузки («как за продавца»);
43- при восстановлении НДС в случае перечисления покупателем оплаты (частичной оплаты) («как за покупателя»).
42 — при исчислении НДС с отгрузки и в случае изменения стоимости отгрузок в сторону увеличения («как за продавца»);
44-при восстановлении НДС в случае изменения стоимости отгрузок в сторону уменьшения («как за покупателя»).
Образцы заполнения документов по НДС в случае покупки и продажи лома и сырых шкур представлены в приложении к письму ФНС № СД-4-3/480@ от 16.01.2018.
В частности, представлены следующие образцы:
- счет-фактура на отгрузку;
- счет-фактура на аванс;
- корректировочные счета-фактуры (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения стоимости);
- книги покупок и продаж продавца и покупателя;
- журнал учета счетов-фактур для посредников.