Как новым налоговым агентам по НДС с 2018 года заполнить счет-фактуру, книгу продаж и декларацию

Федеральным законом № 335-ФЗ внесены изменения в главу 21 НК в части положений, касающихся порядка исчисления НДС налоговыми агентами, приобретающими отдельные виды товаров. Изменения вступили в силу с 1 января 2018 года.

Разъяснения по этому вопросу дала ФНС в письме № СД-4-3/480@ от 16.01.2018.

Кто стал налоговым агентом

При реализации на территории РФ налогоплательщиками сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов налоговая база определяется налоговыми агентами исходя из стоимости реализуемых товаров.

Налоговыми агентами признаются покупатели (получатели) сырых шкур и лома, за исключением физлиц, не являющихся ИП.

Указанные налоговые агенты обязаны исчислить расчетным методом и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога вне зависимости от того, исполняют ли они обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.

При этом выставление счетов-фактур указанными налоговыми агентами положениями главы 21 НК не предусмотрено.

Что у продавцов

На основании пункта 3.1 статьи 166 НК при реализации сырых шкур и лома сумма НДС налогоплательщиками-продавцами не исчисляется, за исключением ряда случаев.

Так например, в качестве такого исключения:

— реализация этих товаров физлицам;

— выдача покупателю документа, в котором неправомерно поставлена отметка «без НДС»;

— утрата продавцом права на применение спецрежима или права на освобождение от НДС;

— реализация товаров на экспорт по ставке НДС 0%.

В общем случае, операции по реализации сырых шкур и лома в разделе 3 налоговой декларации по НДС налогоплательщиками — продавцами не отражаются.

При этом в счетах-фактурах, корректировочных счетах-фактурах, выставляемых налогоплательщиками-продавцами при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, а также при их реализации делается соответствующая надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым агентом».

В аналогичном порядке производится выставление счетов-фактур комиссионерами (агентами), реализующими (приобретающими) сырые шкуры и лом по договору комиссии (агентскому договору, предусматривающему реализацию или приобретение этих товаров от имени агента).

Одновременно ФНС обращает внимание на то, что в случае реализации сырых шкур и лома налогоплательщиками-продавцами, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика в соответствии со статьей 145 НК, а также лицами, не являющимися налогоплательщиками, обязанности налогового агента у покупателей (получателей) таких товаров не возникает. При этом продавцы указанных товаров в договоре, первичном учетном документе делают соответствующую запись или проставляют отметку «Без налога (НДС)» и, соответственно, НДС не исчисляют.

Что у покупателей

Согласно пункту 15 статьи 167 НК для налоговых агентов, указанных в пункте 8 статьи 161 НК (покупателей шкур и лома), момент определения налоговой базы определяется в порядке, установленном пунктом 1 статьи 167 НК, то есть как наиболее ранняя из следующих дат:

1) день отгрузки сырых шкур и лома;

2) день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома.

Учитывая изложенное, при перечислении налоговыми агентами оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, исчисление НДС производится налоговыми агентами как на дату перечисления оплаты (частичной оплаты), так и на дату отгрузки сырых шкур и лома в счет этой оплаты (частичной оплаты).

Суммы налога, исчисленные указанными налоговыми агентами, подлежат вычетам.

При этом суммы НДС, принятые к вычету налоговым агентом при перечисления налогоплательщику-продавцу сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, либо при изменении стоимости отгруженных сырых шкур и лома в сторону уменьшения, в том числе в случае уменьшения цены или уменьшения количества (объема) отгруженных сырых шкур и лома, подлежат восстановлению.

Декларация по НДС у покупателя

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налоговыми агентами, определяется по итогам каждого налогового периода как общая сумма налога, исчисляемая в отношении сырых шкур и лома, увеличенная на суммы налога, восстановленные в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 3 статьи 170 НК, и уменьшенная на суммы налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3, 5, 8, 12 и 13 статьи 171 НК в части операций, осуществляемых указанными налоговыми агентами.

Таким образом, исчисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, производится налоговыми агентами совокупно в отношении всех вышеназванных товаров, осуществленных всеми налогоплательщиками-продавцами за истекший налоговый период.

При этом итоговую сумму налога, подлежащую уплате в бюджет налоговыми агентами, следует отражать по строке 060 раздела 2 налоговой декларации по НДС.

Составление счетов-фактур

Пока действующее Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 не содержит информации о заполнении счетов-фактур в случае реализации лома и сырых шкур.

В этой связи ФНС выпустила свои рекомендации.

Так, например, при выставлении счета-фактуры на бумажном носителе при отгрузке, в том числе при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома, в графах 8 −9 рекомендуется ставить прочерки, а в графе 7 указывать «НДС исчисляется налоговым агентом». В случае выставления счета-фактуры в электронной форме графа 1а не заполняется, в графе 7 указывается «НДС исчисляется налоговым агентом», а в графах 8 — 9 следует указывать цифру «0».

При регистрации счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур в книге продаж налогоплательщиком-продавцом в графе 2 книги продаж рекомендуется указывать следующие коды вида операций:

33 — при поступлении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок сырых шкур и лома;

34 — при отгрузке сырых шкур и лома, в том числе в счет оплаты (частичной оплаты), а также при изменении стоимости отгрузок в сторону увеличения стоимости отгрузок.

При регистрации счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур в книге продаж налоговым агентом в графе 2 рекомендуется указывать следующие коды вида операций:

41- при исчислении НДС с оплаты (частичной оплаты) («как за продавца»);

42 — при исчислении НДС с отгрузки («как за продавца»);

43- при восстановлении НДС в случае перечисления покупателем оплаты (частичной оплаты) («как за покупателя»).

42 — при исчислении НДС с отгрузки и в случае изменения стоимости отгрузок в сторону увеличения («как за продавца»);

44-при восстановлении НДС в случае изменения стоимости отгрузок в сторону уменьшения («как за покупателя»).

Образцы заполнения документов по НДС в случае покупки и продажи лома и сырых шкур представлены в приложении к письму ФНС № СД-4-3/480@ от 16.01.2018.

В частности, представлены следующие образцы:

счет-фактура на отгрузку;

счет-фактура на аванс;

корректировочные счета-фактуры (как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения стоимости);

книги покупок и продаж продавца и покупателя;

журнал учета счетов-фактур для посредников.