Какие трудовые нарушения самые опасные. Проверьте, насколько вы рискуете

N п/п Нарушение требований трудового законодательства Статья ТК, содержащая требование Категория нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в баллах

ПРИЕМ НА РАБОТУ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)

1 Уклонение от оформления трудового договора ст. ст. 16, 19.1, 67 Высокий риск (10 баллов)

2 Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем ст. 15 Высокий риск (10 баллов)

3 Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем ст. 67.1 Высокий риск (8 баллов)

4 Ненадлежащее оформление трудового договора (за исключением условий оплаты труда) ст. 67 Средний риск (6 баллов)

5 Нарушение установленной процедуры оформления трудового договора ст. 57 Низкий риск (3 балла)

6 Нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, Инструкции по заполнению трудовых книжек ст. ст. 65, 66, 309 Низкий риск (1 балл)

ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (УВОЛЬНЕНИЕ)

7 Нарушения процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях: ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя ст. 81 Высокий риск (10 баллов)

8 Нарушение установленной процедуры расторжения трудового договора ст. ст. 71, 77, 79, 80, 81, 82, 127, 180, 269, 29, 296, 327.6, 384, 12 373, 83, 84, Средний риск (6 баллов)

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

9 Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля ст. ст. 96, 99 Высокий риск (10 баллов)

10 Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ ст. ст. 96, 99 Высокий риск (10 баллов)

11 Непредоставление работодателем междусменного отдыха водителю автомобиля ст. 103 Высокий риск (10 баллов)

12 Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение лиц в возрасте до восемнадцати лет ст. ст. 96, 99, 268 Высокий риск (7 баллов)

13 Установление работодателем продолжительности рабочего времени в неделю или (при суммированном учете рабочего времени) за учетный период, превышающей предусмотренную законодательством ст. ст. 91, 92, 104, 173, 174, 176, 320, 333, 350 Высокий риск (7 баллов)

14 Непредоставление работодателем междусменного отдыха работнику, за исключением водителей автомобилей ст. 103 Высокий риск (7 баллов)

15 Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение женщин, лиц с семейными обязанностями ст. ст. 96, 99, 259 Средний риск (6 баллов)

16 Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время для категорий работников, за исключением женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов, водителей автомобиля, членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ ст. ст. 96, 99 Средний риск (5 баллов)

17 Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение инвалидов ст. ст. 96, 99 Средний риск (5 баллов)

18 Установление работодателем продолжительности ежедневной работы (смены), превышающей определенную законодательством, за исключением случаев, когда введен суммированный учет рабочего времени ст. ст. 94, 95, 96, 104 Средний риск (5 баллов)

19 Несоблюдение работодателем требования об учете фактически отработанного работником времени (только для работников транспортной сферы (железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный транспорт) ст. ст. 91, 99, 109, 300 Высокий риск (8 баллов)

20 Нарушение работодателем установленного законодательством порядка учета рабочего времени ст. ст. 91, 99, 109, 300 Средний риск (5 баллов)

ВРЕМЯ ОТДЫХА

21 Непредоставление дополнительного отпуска ст. 116 Высокий риск (10 баллов)

22 Непредоставление работодателем выходных дней водителю автомобиля ст. 110 Высокий риск (10 баллов)

23 Непредоставление работодателем выходных дней работнику, за исключением водителей автомобилей ст. 110 Высокий риск (8 баллов)

24 Непредоставление в установленных случаях работникам перерывов для обогревания и отдыха ст. 109 Высокий риск (7 баллов)

25 Нарушение порядка предоставления отпуска ст. 114 Средний риск (6 баллов)

26 Непредоставление работодателем перерывов для отдыха и питания ст. 108 Средний риск (6 баллов)

27 Неутверждение (нарушение сроков и/или порядка утверждения) работодателем графика предоставления ежегодных отпусков ст. 120 Низкий риск (2 балла)

ОПЛАТА ТРУДА

28 Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы ч. 6 ст. 136 Высокий риск (10 баллов)

29 Выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда ч. 3 ст. 133 Высокий риск (10 баллов)

30 Неоплата в установленном размере работы в выходные и нерабочие праздничные дни ст. 153 Высокий риск (8 баллов)

31 Выплата не в полном размере работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы ч. 6 ст. 136 Высокий риск (7 баллов)

32 Неоплата в установленном размере сверхурочной работы ст. 152 Высокий риск (7 баллов)

33 Нарушение срока выплаты расчета при увольнении ст. 140 Средний риск (6 баллов)

34 Нарушение срока оплаты отпуска ч. 9 ст. 136 Средний риск (6 баллов)

35 Неоплата в установленном размере работы в ночное время ст. 154 Средний риск (6 баллов)

36 Сроки выплаты заработной платы не установлены ст. 136 Средний риск (6 баллов)

37 Нарушение работодателем сроков выплаты заработной платы ч. 6 ст. 136 Средний риск (5 баллов)

38 Невыдача расчетного листка работнику ст. 136 Низкий риск (1 балл)

ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

39 Невыплата выходного пособия по ст. 178 ТК РФ ст. 178 Высокий риск (9 баллов)

40 Несохранение за работником среднего заработка на время прохождения обязательных медицинских осмотров ст. 185 Средний риск (6 баллов)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

41 Нарушение процедуры наложения дисциплинарного взыскания ст. 193 Средний риск (6 баллов)

ОХРАНА ТРУДА

42 Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда ст. ст. 212, 225 Высокий риск (10 баллов)

43 Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены) ст. ст. 69, 212, 213, 219, 266 Высокий риск (10 баллов)

44 Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, отнесенных техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику ст. ст. 212, 221 Высокий риск (10 баллов)

45 Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, не отнесенных техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику ст. ст. 212, 221 Средний риск (5 баллов)

46 Необеспечение требований охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) за исключением требований, установленных нормативными правовыми актами Роспотребнадзора и Ростехнадзора ст. ст. 211, 212 Высокий риск (10 баллов)

47 Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей при наличии медицинских противопоказаний ст. 212 Высокий риск (10 баллов)

48 Несоблюдение установленных требований к организации труда инвалидов ст. 224 Высокий риск (8 баллов)

49 Непроведение идентификации всех имеющихся потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016 Высокий риск (8 баллов)

50 Непроведение исследований (испытаний) и измерений всех имеющихся вредных и (или) опасных производственных факторов ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016 Высокий риск (8 баллов)

51 Нарушение установленных требований отнесения условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016 Высокий риск (8 баллов)

52 Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ст. 227 Средний риск (6 баллов)

53 Отсутствие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при численности работников более 50 человек ст. 217 Средний риск (6 баллов)

54 Нарушение (несоблюдение) установленного порядка организации обязательных предварительных и (или) периодических медицинских осмотров ст. 212 Средний риск (6 баллов)

55 Нарушение установленного порядка выдачи и учета выдаваемых СИЗ ст. 212, приказ Минздравсоцразвития РФ N 290н от 12.01.2015 Средний риск (6 баллов)

56 Нарушение установленного порядка обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в том числе необеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами ст. 212 Средний риск (6 баллов)

57 Невыполнение работодателем требований охраны труда по санитарно-бытовому обслуживанию и медицинскому обеспечению работников ст. ст. 212, 223 Средний риск (6 баллов)

58 Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований ст. ст. 69, 212, 213, 219, 266 Средний риск (5 баллов)

59 Непроведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, предусмотренных статьей 17 ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2013 ст. 212 Средний риск (5 баллов)

60 Нарушение установленной периодичности проведения специальной оценки условий труда ст. 212 Средний риск (4 балла)

61 Неознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда ст. 212 Средний риск (4 балла)

62 Проведение специальной оценки условий труда комиссией ненадлежащего состава ст. 212 Средний риск (4 балла)

63 Необеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами или непредоставление компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных ст. 222 Низкий риск (1 балл)

64 Нарушение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве ст. 227 Средний риск (4 балла)

65 Отсутствие, ненадлежащее состояние документации по охране труда (журналов регистрации инструктажей, инструкций по охране труда, программ обучения, протоколов проверки знаний по охране труда, приказов и т.д.) ст. 212 Средний риск (6 баллов)

66 Нарушение порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в государственную инспекцию труда и (или) в государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016 Низкий риск (1 балл)

67 Наличие неполного комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности ст. 212 Низкий риск (1 балл)

68 Отсутствие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности ст. 212 Средний риск (6 баллов)

69 Нарушение установленного порядка проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, в том числе:

несоблюдение периодичности проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда;

проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда комиссией ненадлежащего состава;

проведение инструктажей лицом, не прошедшим обучение и проверку знаний требований охраны труда; непроведение стажировки на рабочем месте и т.д. ст. 76 Средний риск (6 баллов)

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

70 Несоблюдение установленных требований к организации труда работников в возрасте до восемнадцати лет ст. 265 Высокий риск (9 баллов)

71 Несоблюдение установленных требований к организации труда женщин, лиц с семейными обязанностями ст. ст. 253, 254, 258 Средний риск (7 баллов)

72 Запрет заемного труда ст. ст. 56.1, 341.1, 341.2, 341.3 Средний риск (6 баллов)

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

73 Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению ст. 55 Средний риск (7 баллов)

74 Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения ст. 54 Средний риск (5 баллов)

75 Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения ст. 54 Средний риск (5 баллов)