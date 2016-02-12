Какие трудовые нарушения самые опасные. Проверьте, насколько вы рискуете

Роструд собрал все типовые нарушения трудового законодательства в единый перечень и присвоил им степень риска, которая выражается в баллах.
Высокий риск – от 7 до 10 баллов
Средний риск – от 4 до 6 баллов
Низкий риск – от 1 до 3 баллов
Так, в частности, самый низкий балл предусмотрен за такие нарушения как невыдача сотрудникам расчетных листков или необеспечение «вредников» молоком.
Самые серьезные нарушения, которым присвоен максимальный балл (10) – это, в частности, невыплата зарплаты, нарушения в области охраны труда.
Всего в перечне 76 нарушений.
N п/п
Нарушение требований трудового законодательства
Статья ТК, содержащая требование
Категория нарушения в зависимости от негативных последствий для работника, в баллах
ПРИЕМ НА РАБОТУ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)
1
Уклонение от оформления трудового договора
ст. ст. 16, 19.1, 67
Высокий риск (10 баллов)
2
Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем
ст. 15
Высокий риск (10 баллов)
3
Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем
ст. 67.1
Высокий риск (8 баллов)
4
Ненадлежащее оформление трудового договора (за исключением условий оплаты труда)
ст. 67
Средний риск (6 баллов)
5
Нарушение установленной процедуры оформления трудового договора
ст. 57
Низкий риск (3 балла)
6
Нарушение Правил ведения и хранения трудовых книжек, Инструкции по заполнению трудовых книжек
ст. ст. 65, 66, 309
Низкий риск (1 балл)
ИЗМЕНЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (УВОЛЬНЕНИЕ)
7
Нарушения процедуры увольнения работника по инициативе работодателя в случаях: ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем; сокращения численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя
ст. 81
Высокий риск (10 баллов)
8
Нарушение установленной процедуры расторжения трудового договора
ст. ст. 71, 77, 79, 80, 81, 82, 127, 180, 269, 29, 296, 327.6, 384, 12 373, 83, 84,
Средний риск (6 баллов)
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
9
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение водителей автомобиля
ст. ст. 96, 99
Высокий риск (10 баллов)
10
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ
ст. ст. 96, 99
Высокий риск (10 баллов)
11
Непредоставление работодателем междусменного отдыха водителю автомобиля
ст. 103
Высокий риск (10 баллов)
12
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение лиц в возрасте до восемнадцати лет
ст. ст. 96, 99, 268
Высокий риск (7 баллов)
13
Установление работодателем продолжительности рабочего времени в неделю или (при суммированном учете рабочего времени) за учетный период, превышающей предусмотренную законодательством
ст. ст. 91, 92, 104, 173, 174, 176, 320, 333, 350
Высокий риск (7 баллов)
14
Непредоставление работодателем междусменного отдыха работнику, за исключением водителей автомобилей
ст. 103
Высокий риск (7 баллов)
15
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение женщин, лиц с семейными обязанностями
ст. ст. 96, 99, 259
Средний риск (6 баллов)
16
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время для категорий работников, за исключением женщин, лиц с семейными обязанностями, лиц в возрасте до восемнадцати лет, инвалидов, водителей автомобиля, членов экипажей воздушных судов гражданской авиации РФ
ст. ст. 96, 99
Средний риск (5 баллов)
17
Нарушение процедуры привлечения к работе в выходные дни, в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе, к работе в ночное время, допущенное в отношение инвалидов
ст. ст. 96, 99
Средний риск (5 баллов)
18
Установление работодателем продолжительности ежедневной работы (смены), превышающей определенную законодательством, за исключением случаев, когда введен суммированный учет рабочего времени
ст. ст. 94, 95, 96, 104
Средний риск (5 баллов)
19
Несоблюдение работодателем требования об учете фактически отработанного работником времени (только для работников транспортной сферы (железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный транспорт)
ст. ст. 91, 99, 109, 300
Высокий риск (8 баллов)
20
Нарушение работодателем установленного законодательством порядка учета рабочего времени
ст. ст. 91, 99, 109, 300
Средний риск (5 баллов)
ВРЕМЯ ОТДЫХА
21
Непредоставление дополнительного отпуска
ст. 116
Высокий риск (10 баллов)
22
Непредоставление работодателем выходных дней водителю автомобиля
ст. 110
Высокий риск (10 баллов)
23
Непредоставление работодателем выходных дней работнику, за исключением водителей автомобилей
ст. 110
Высокий риск (8 баллов)
24
Непредоставление в установленных случаях работникам перерывов для обогревания и отдыха
ст. 109
Высокий риск (7 баллов)
25
Нарушение порядка предоставления отпуска
ст. 114
Средний риск (6 баллов)
26
Непредоставление работодателем перерывов для отдыха и питания
ст. 108
Средний риск (6 баллов)
27
Неутверждение (нарушение сроков и/или порядка утверждения) работодателем графика предоставления ежегодных отпусков
ст. 120
Низкий риск (2 балла)
ОПЛАТА ТРУДА
28
Невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы
ч. 6 ст. 136
Высокий риск (10 баллов)
29
Выплата заработной платы ниже минимального размера оплаты труда
ч. 3 ст. 133
Высокий риск (10 баллов)
30
Неоплата в установленном размере работы в выходные и нерабочие праздничные дни
ст. 153
Высокий риск (8 баллов)
31
Выплата не в полном размере работодателем работнику установленной трудовым договором заработной платы
ч. 6 ст. 136
Высокий риск (7 баллов)
32
Неоплата в установленном размере сверхурочной работы
ст. 152
Высокий риск (7 баллов)
33
Нарушение срока выплаты расчета при увольнении
ст. 140
Средний риск (6 баллов)
34
Нарушение срока оплаты отпуска
ч. 9 ст. 136
Средний риск (6 баллов)
35
Неоплата в установленном размере работы в ночное время
ст. 154
Средний риск (6 баллов)
36
Сроки выплаты заработной платы не установлены
ст. 136
Средний риск (6 баллов)
37
Нарушение работодателем сроков выплаты заработной платы
ч. 6 ст. 136
Средний риск (5 баллов)
38
Невыдача расчетного листка работнику
ст. 136
Низкий риск (1 балл)
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
39
Невыплата выходного пособия по ст. 178 ТК РФ
ст. 178
Высокий риск (9 баллов)
40
Несохранение за работником среднего заработка на время прохождения обязательных медицинских осмотров
ст. 185
Средний риск (6 баллов)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
41
Нарушение процедуры наложения дисциплинарного взыскания
ст. 193
Средний риск (6 баллов)
ОХРАНА ТРУДА
42
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда
ст. ст. 212, 225
Высокий риск (10 баллов)
43
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены)
ст. ст. 69, 212, 213, 219, 266
Высокий риск (10 баллов)
44
Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, отнесенных техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику
ст. ст. 212, 221
Высокий риск (10 баллов)
45
Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, не отнесенных техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения вреда работнику
ст. ст. 212, 221
Средний риск (5 баллов)
46
Необеспечение требований охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) за исключением требований, установленных нормативными правовыми актами Роспотребнадзора и Ростехнадзора
ст. ст. 211, 212
Высокий риск (10 баллов)
47
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей при наличии медицинских противопоказаний
ст. 212
Высокий риск (10 баллов)
48
Несоблюдение установленных требований к организации труда инвалидов
ст. 224
Высокий риск (8 баллов)
49
Непроведение идентификации всех имеющихся потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах
ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016
Высокий риск (8 баллов)
50
Непроведение исследований (испытаний) и измерений всех имеющихся вредных и (или) опасных производственных факторов
ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016
Высокий риск (8 баллов)
51
Нарушение установленных требований отнесения условий труда на рабочем месте по степени вредности и (или) опасности к классу (подклассу) условий труда
ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016
Высокий риск (8 баллов)
52
Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ст. 227
Средний риск (6 баллов)
53
Отсутствие службы охраны труда или должности специалиста по охране труда при численности работников более 50 человек
ст. 217
Средний риск (6 баллов)
54
Нарушение (несоблюдение) установленного порядка организации обязательных предварительных и (или) периодических медицинских осмотров
ст. 212
Средний риск (6 баллов)
55
Нарушение установленного порядка выдачи и учета выдаваемых СИЗ
ст. 212, приказ Минздравсоцразвития РФ N 290н от 12.01.2015
Средний риск (6 баллов)
56
Нарушение установленного порядка обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в том числе необеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами
ст. 212
Средний риск (6 баллов)
57
Невыполнение работодателем требований охраны труда по санитарно-бытовому обслуживанию и медицинскому обеспечению работников
ст. ст. 212, 223
Средний риск (6 баллов)
58
Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований
ст. ст. 69, 212, 213, 219, 266
Средний риск (5 баллов)
59
Непроведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда, в случаях, предусмотренных статьей 17 ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2013
ст. 212
Средний риск (5 баллов)
60
Нарушение установленной периодичности проведения специальной оценки условий труда
ст. 212
Средний риск (4 балла)
61
Неознакомление работников с результатами специальной оценки условий труда
ст. 212
Средний риск (4 балла)
62
Проведение специальной оценки условий труда комиссией ненадлежащего состава
ст. 212
Средний риск (4 балла)
63
Необеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами или непредоставление компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных
ст. 222
Низкий риск (1 балл)
64
Нарушение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве
ст. 227
Средний риск (4 балла)
65
Отсутствие, ненадлежащее состояние документации по охране труда (журналов регистрации инструктажей, инструкций по охране труда, программ обучения, протоколов проверки знаний по охране труда, приказов и т.д.)
ст. 212
Средний риск (6 баллов)
66
Нарушение порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда в государственную инспекцию труда и (или) в государственную информационную систему учета результатов проведения специальной оценки условий труда
ФЗ N 426-ФЗ от 28.12.2016
Низкий риск (1 балл)
67
Наличие неполного комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности
ст. 212
Низкий риск (1 балл)
68
Отсутствие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности
ст. 212
Средний риск (6 баллов)
69
Нарушение установленного порядка проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда, инструктажей по охране труда, в том числе:
ст. 76
Средний риск (6 баллов)
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
70
Несоблюдение установленных требований к организации труда работников в возрасте до восемнадцати лет
ст. 265
Высокий риск (9 баллов)
71
Несоблюдение установленных требований к организации труда женщин, лиц с семейными обязанностями
ст. ст. 253, 254, 258
Средний риск (7 баллов)
72
Запрет заемного труда
ст. ст. 56.1, 341.1, 341.2, 341.3
Средний риск (6 баллов)
КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
73
Нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению
ст. 55
Средний риск (7 баллов)
74
Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения
ст. 54
Средний риск (5 баллов)
75
Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения
ст. 54
Средний риск (5 баллов)
76
Необоснованный отказ от заключения коллективного договора, соглашения
ст. 40
Средний риск (5 бал