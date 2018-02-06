Срочно ищут бухгалтеров! Много

Над.К а прожиточный минимум по каждому региону Однако на размер МРОТ это никак не отражается С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Аноним

МРОТ один по стране, а прожиточный минимум по каждому региону С декабря 2017 изменился порядок начисления районного коэффициента

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Для получения вычета спра... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Аноним

а то,что я считаюсь работающим пенсионером на 0,5 и з/п 3100-это что благополучие к 11000 тысячам... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

94995 Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Над.К что такое налог на движимое имущество? Типа транспортный налог и налог на животных? Это на... Налог на движимое имущество все же могут отменить

Аноним

Кто не работает, тот ест.А кто работает, тому некогда есть. работать надо. Главбухам некогда обедать

Аноним

А это с какого перепугу минздрав полез туда куда не надо.За место того, что бы людей лечить... ИПБ России получил благодарность Минздрава России

Аноним

Необходимо всех чиновников и правительство для профилактики на полгодика посадить на прожиточный ... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

А что такое налог на движимое имущество? Типа транспортный налог и налог на животных? Это к... Налог на движимое имущество все же могут отменить

Аноним

"Из бюджета воруют" - президент."Главная наша задача пополнить бюджет" - президент.2015 год. Из р... Московские суды пополняют бюджет. Успешно

Аноним

В стаж не вошло училище ГПТУ.2 года.8474 Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

ToT А что такое налог на движимое имущество? Типа транспортный налог и налог на животных? Налог на движимое имущество все же могут отменить

Аноним

А кому нужна его правда?А что такое суд? Шайка черноризцев у который нет ни стыда, ни совести, ни... Управляю. Зависим. И не боюсь (про отвагу и дробление)

Аноним

3151 Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Ха! Какой коньяк? Коньяк был при СССР. А сейчас пойло продают под названием - Коньяк.Демокра... Роскачество проводит масштабную проверку коньяка

Аноним

Работающий пенсионер платит в ПФР, а индексация ему &nb... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

---12, Вы писали:Грудинин!!!!!!!!!!Путина на пенсию 8500р Какой ещё Грудинино.Люди вы что ох... Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам

Аноним

Svetishe, Вы писали:ничего не помогло ни проведение, и не один из описанных методов ? ничег... У некоторых пользователей программы 1С 8.3 проблемы с НДФЛ. А как у вас?

Аноним

- Дорогая, к ужину не жди! Мы тут масштабную проверку проводим!... Кто пьяный?!! Грю, проверка у ... Роскачество проводит масштабную проверку коньяка

Аноним

Фишка том,что ФНС не принимает бумажный вариант!У меня письмо ПФ России,не местного даже,гд... Как ПФР и ФНС будут возвращать переплату по взносам

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Уж не первый год перевожу на карточку со счета ИП на личное п... Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Аноним

печалька, однако, с пенсией-то Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

А как в связи с этим будут рассматриваться счета, открытые в 2015-2016гг, если об этих счетах не ... Правила валютного регулирования и контроля изменились

Аноним

добрый вечер, моя пенсия чуть меньше 9,5 т.руб., а страхового стажа в 2016 году было 35 лет. одна... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

А как в связи с этим будут рассматриваться счета, открытые в 2015-2016гг, если об этих счетах не ... Правила валютного регулирования и контроля изменились

Старый ворчун Владимир Путин списал с Киргизии долг на $240 млн. С 2013 года Россия простила Бишкеку долгов поч... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

Ребята как сказано выше последний плевок и быстрей бы вы пенсионеры здохли, и пускай со мной кто ... Сколько денег теряют работающие пенсионеры из-за системы индексации пенсий

Аноним

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