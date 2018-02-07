Клерк.Ру
Статьи для бухгалтера

Какие вакансии бухгалтеров надо срочно закрыть

Неделю назад «Клерк» запустил новый проект для для компаний, ищущих бухгалтеров. Проект бесплатный.

Бух.Джоб — вакансии для бухгалтеров продолжает радовать новыми предложениями работодателей.

Несколько вакансий нужно срочно закрыть:

Предыдущие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

Для того чтобы разместить объявление о поиске бухгалтера, заполните форму:

Стань экспертом
Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Профессия бухгалтер»

Посетить семинар по теме «Профессия бухгалтер»

Все семинары по теме Профессия бухгалтер