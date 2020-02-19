В России заработает система tax free. ФНС проверит ее на наличие «дыр»

Федеральным законом от 27.11.17 №341-ФЗ определён механизм компенсации иностранцам сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров на территории России, в случае вывоза таких товаров за пределы территории Евразийского экономического союза.

Позавчера Правительство РФ опубликовало ряд документов, которыми регламентируется порядок такого возврата. Расскажем о них подробнее.

Кому вернут налог

Претендовать на возврат НДС могут физлица-граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.

То есть налог не вернут гражданам Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Товар должен быть вывезен покупателем за границу в течение 3 месяцев после покупки.

Чтобы вернуть налог, надо купить товаров на сумму от 10 тыс. рублей в день. Однако получить возврат НДС можно не по всем покупкам.

Например, компенсация не предусмотрена при приобретении в розничной сети подакцизных товаров.

В число таких товаров входят алкогольная и спиртосодержащая продукция, табачные изделия, легковые автомобили, мотоциклы мощностью более 150 л. с, моторные масла, автомобильное топливо.

Где внедрят tax free

Согласно Постановлению Правительства № 105 от 06.02.18 реализация в 2018 году пилотного проекта по компенсации физлицам - гражданам иностранных государств суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза будет осуществляться на территории 4 субъектов РФ. В этот список вошли:

Москва;

Московская область;

Санкт-Петербург;

Краснодарский край.

Именно эти субъекты РФ наиболее популярны у иностранных туристов, отмечает Правительство.

В каких магазинах

Вышеназванным Постановлением Правительства также утвержден перечень критериев, которым должна удовлетворять розничная организация, уплачивающая НДС, которая намерена стать участником пилотного проекта по компенсации НДС иностранцам.

Таких условий три:

организация или её обособленное подразделение должны находиться в месте размещения, соответствующем утверждаемому Правительством РФ перечню мест размещения таких организаций;

организация должна вести свою деятельность не менее двух лет;

организация не должна иметь долгов по налогам и сборам.

Адреса магазинов

Перечень мест размещения также утвержден Постановлением Правительства № 105 от 06.02.18.

Регион Адрес Москва г. Москва, Ветошный пер., д. 17 г. Москва, Красная пл., д. 3 г. Москва, ул. Никольская, д. 19-21/1 г. Москва, ул. Никольская, д. 19-21, строение 2 г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19 г. Москва, ул. Петровка, д. 2, строение 1 г. Москва, ул. Петровка, д. 2, строение 2 г. Москва, ул. Петровка, д. 10 г. Москва, Смоленская пл., д. 3 г. Москва, Третьяковский проезд, д. 1/19-21 Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21-23, литер А Московская область г. Красногорск, ул. Международная, д. 8 г. Красногорск, ул. Международная, д. 12 Краснодарский край г. Сочи, с. Эсто-Садок, наб. Времена года, д. 1 г. Сочи, ул. Войкова, д. 1

Определять перечень организаций розничной торговли-участников пилотного проекта будет Минпромторг. Соответствующими полномочиями ведомство наделено на основании Постановления Правительства № 106 от 06.02.18.

Должна быть разработана форма заявления о включении организации в перечень, порядок рассмотрения этого заявления, а также порядок исключения организаций из перечня.

Вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что в список войдут около 500 магазинов. «По сути, это наиболее важные торговые и развлекательные центры в Москве, Московской области, Петербурге и Краснодарском крае. Надеемся, что за март, апрель, май мы получим информацию, которая позволит принять следующее решение. А следующее решение может быть о том, чтобы такая система действовала на территории всех городов, которые принимают чемпионат мира по футболу», - заявил Шувалов.

Пункты пропуска через границу

В соответствии с пунктом 1 статьи 169.1 НК компенсация иностранным гражданам НДС, уплаченного ими при приобретении товаров на территории России, в случае вывоза таких товаров за пределы территории Евразийского экономического союза производится в пунктах пропуска через государственную границу РФ, перечень которых определяется Правительством.

Соответствующий перечень утвержден Распоряжением Правительства № 173-р от 07.02.18.

В перечень вошли:

автомобильный пункт пропуска – Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области;

воздушные пункты пропуска: в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи, Владивостоке (Кневичи);

морской пункт пропуска (Владивосток).

Что потом

До 1 октября 2018 Минтромторг, Минфин, ФНС и ФТС должны подвести итоги пилотного проекта и представить в Правительство предложения о его дальнейшей реализации.

«Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы чёткие, что нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в Российской Федерации, то мы предложим Правительству решение о распространении такой работы на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года. Но нам надо к этому как следует подготовиться и увидеть, что нет никаких возможностей для нелегального бизнеса», - заявил накануне вице-премьер Игорь Шувалов.

Дмитрий Медведев, в свою очередь отметил, что система tax free важна для нашей страны.

«Если вы эти возможности увидите, если дыры обнаружатся, эти дыры надо залатать, а возможности закрыть, но этот режим сохранить, потому что им пользуются во всём мире. Это создаёт дополнительные стимулы для развития туристического бизнеса. Это важно для нашей страны», - заявил глава Правительства.