В России заработает система tax free. ФНС проверит ее на наличие «дыр»

Федеральным законом от 27.11.17 №341-ФЗ определён механизм компенсации иностранцам сумм НДС, уплаченного ими при приобретении товаров на территории России, в случае вывоза таких товаров за пределы территории Евразийского экономического союза.
Позавчера Правительство РФ опубликовало ряд документов, которыми регламентируется порядок такого возврата. Расскажем о них подробнее.
Кому вернут налог
Претендовать на возврат НДС могут физлица-граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз.
То есть налог не вернут гражданам Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Армении.
Товар должен быть вывезен покупателем за границу в течение 3 месяцев после покупки.
Чтобы вернуть налог, надо купить товаров на сумму от 10 тыс. рублей в день. Однако получить возврат НДС можно не по всем покупкам.
Например, компенсация не предусмотрена при приобретении в розничной сети подакцизных товаров.
В число таких товаров входят алкогольная и спиртосодержащая продукция, табачные изделия, легковые автомобили, мотоциклы мощностью более 150 л. с, моторные масла, автомобильное топливо.
Где внедрят tax free
Согласно Постановлению Правительства № 105 от 06.02.18 реализация в 2018 году пилотного проекта по компенсации физлицам - гражданам иностранных государств суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза будет осуществляться на территории 4 субъектов РФ. В этот список вошли:
- Москва;
- Московская область;
- Санкт-Петербург;
- Краснодарский край.
Именно эти субъекты РФ наиболее популярны у иностранных туристов, отмечает Правительство.
В каких магазинах
Вышеназванным Постановлением Правительства также утвержден перечень критериев, которым должна удовлетворять розничная организация, уплачивающая НДС, которая намерена стать участником пилотного проекта по компенсации НДС иностранцам.
Таких условий три:
- организация или её обособленное подразделение должны находиться в месте размещения, соответствующем утверждаемому Правительством РФ перечню мест размещения таких организаций;
- организация должна вести свою деятельность не менее двух лет;
- организация не должна иметь долгов по налогам и сборам.
Адреса магазинов
Перечень мест размещения также утвержден Постановлением Правительства № 105 от 06.02.18.
Регион
Адрес
Москва
г. Москва, Ветошный пер., д. 17
г. Москва, Красная пл., д. 3
г. Москва, ул. Никольская, д. 19-21/1
г. Москва, ул. Никольская, д. 19-21, строение 2
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 19
г. Москва, ул. Петровка, д. 2, строение 1
г. Москва, ул. Петровка, д. 2, строение 2
г. Москва, ул. Петровка, д. 10
г. Москва, Смоленская пл., д. 3
г. Москва, Третьяковский проезд, д. 1/19-21
Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург, ул. Большая Конюшенная, д. 21-23, литер А
Московская область
г. Красногорск, ул. Международная, д. 8
г. Красногорск, ул. Международная, д. 12
Краснодарский край
г. Сочи, с. Эсто-Садок, наб. Времена года, д. 1
г. Сочи, ул. Войкова, д. 1
Определять перечень организаций розничной торговли-участников пилотного проекта будет Минпромторг. Соответствующими полномочиями ведомство наделено на основании Постановления Правительства № 106 от 06.02.18.
Должна быть разработана форма заявления о включении организации в перечень, порядок рассмотрения этого заявления, а также порядок исключения организаций из перечня.
Вице-премьер Игорь Шувалов отметил, что в список войдут около 500 магазинов. «По сути, это наиболее важные торговые и развлекательные центры в Москве, Московской области, Петербурге и Краснодарском крае. Надеемся, что за март, апрель, май мы получим информацию, которая позволит принять следующее решение. А следующее решение может быть о том, чтобы такая система действовала на территории всех городов, которые принимают чемпионат мира по футболу», - заявил Шувалов.
Пункты пропуска через границу
В соответствии с пунктом 1 статьи 169.1 НК компенсация иностранным гражданам НДС, уплаченного ими при приобретении товаров на территории России, в случае вывоза таких товаров за пределы территории Евразийского экономического союза производится в пунктах пропуска через государственную границу РФ, перечень которых определяется Правительством.
Соответствующий перечень утвержден Распоряжением Правительства № 173-р от 07.02.18.
В перечень вошли:
- автомобильный пункт пропуска – Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области;
- воздушные пункты пропуска: в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи, Владивостоке (Кневичи);
- морской пункт пропуска (Владивосток).
Что потом
До 1 октября 2018 Минтромторг, Минфин, ФНС и ФТС должны подвести итоги пилотного проекта и представить в Правительство предложения о его дальнейшей реализации.
«Если данная схема не выявит каких-то узких мест и будет подтверждено Федеральной налоговой службой, что все механизмы чёткие, что нет никаких дыр для того, чтобы создавать возможности для неналогового потребления товаров в Российской Федерации, то мы предложим Правительству решение о распространении такой работы на территории Российской Федерации с 1 октября 2018 года. Но нам надо к этому как следует подготовиться и увидеть, что нет никаких возможностей для нелегального бизнеса», - заявил накануне вице-премьер Игорь Шувалов.
Дмитрий Медведев, в свою очередь отметил, что система tax free важна для нашей страны.
«Если вы эти возможности увидите, если дыры обнаружатся, эти дыры надо залатать, а возможности закрыть, но этот режим сохранить, потому что им пользуются во всём мире. Это создаёт дополнительные стимулы для развития туристического бизнеса. Это важно для нашей страны», - заявил глава Правительства.