Как успокоить родных, которых почти не видите в отчетную кампанию

Собрали советы психологов, как не переругаться с семьей, когда и так на работе проблем хватает.

Сдача отчётности — настоящее испытание даже для опытного бухгалтера. Работа требует от человека огромной выдержки, внимательности, скрупулёзности. Нередко приходиться задерживаться на работе, брать какие-то дела домой, чтобы в конечном итоге всё представить в лучшем виде.

Постоянные задержки — это норма?

Да, вам нужно сдавать отчёты. Вы сконцентрированы на работе. А как же семья? Мужу вряд ли понравится, что супруга задерживается на работе допоздна. А дети? Ведь им тоже нужно уделять внимание. Вопросов больше, чем ответов.

В период сдачи отчётности бухгалтер нервничают, ведь любая ошибка может иметь плачевные последствия. Руководство тоже дёргает. От работы бухгалтера в это время зависит не только он сам, но и благополучие целой компании. Эмоциональное истощение, постоянное нервное напряжение, стресс, усталость — верные спутники бухгалтера. А тут ещё дома приходится отношения выяснять. Нет, только не нужно кричать, возмущаться. Родных можно понять. Они переживают за вас, волнуются. Нужно просто сесть и всё объяснить.

Если дома есть малыши или дети школьного возраста, попросите бабушку и дедушку за ними присмотреть. Можно нанять нянечку. Тогда вы точно будете знать, что ваши детки сыты, с ними есть кому поиграть, уроки сделать. Ваши мама с папой, наверное, вас поймут.

Задерживаетесь на работе? Обязательно позвоните домой, и предупредите родных. Об этом забывать нельзя ни в коем случае. Поставьте напоминание, напишите карточку и приклейте на рабочем месте, звоните, как только поняли, что сегодня придётся задержаться.

Даже если катастрофически не хватает времени, не забывайте о детках. Вечером, когда приходите после динамичного дня домой, уделите 10-15 минут на общение с ними, поиграйте с малышами.

Сложнее всего объяснить свои задержки мужу. А принесите-ка документы домой, или покажите их ему в электронном варианте и попросите о помощи. Если он разбирается, обязательно поможет, если нет — поймёт немного, что да как.

Задержались на работе допоздна? Позвоните мужу по Скайпу. Пускай видит, что вы реально на своём рабочем месте, среди кучи бумаг, уставшая и истощённая. У него уйдут все посторонние мысли, и он с лёгкой душой займётся каким-либо делом.

Муж переживает? А попросите его забирать вас с работы. Не важно, на собственном авто, такси или общественном транспорте. Важно, что он себя будет чувствовать нужным, незабытым. Вашим отношениям такой ход принесёт только пользу.

Если освободилось немного времени, используйте его с пользой. Нет, не тратьте его на плиту и кухню, сходите с любимым в ресторан, пообщайтесь, поблагодарите его за понимание, обсудите планы на будущее, расспросите его о том, чем он занимается на работе или дома, пока вас нет.

Да, и если муж задерживается на работе (неважно на какой и по каким причинам), ни в коем случае не кричите на него, не устраивайте сцен ревности или выяснение отношений. Отнеситесь к этому явлению с такой же простой, как бы хотели, чтобы он отнёсся к вашим задержкам. Конечно, если мужу устроить тотальный контроль, он ответит тем же.

Деньги — яблоко раздора

Приходится задерживаться на работе? Предстоит разговор с родными? Ну, детям и родителям проще объяснить причины задержки. А вот в разговоре с мужем женщины часто бросают фразы наподобие «ну я же зарабатываю», «мне за это деньги платят», «кому-то надо деньги в дом приносить».

Кроме проблем, такие выражения ничего другого не принесут. Мало того, что вас постоянно нет дома, так вы ещё и намекаете, что это он виноват. Если благоверный зарабатывает меньше вашего (а у бухгалтеров, согласитесь, зарплаты довольно приличные), у него может развиться комплекс неполноценности. Да, вы молодец, деньги зарабатываете, в дом приносите, но не нужно об этом каждый раз напоминать своим близким. Поищите другие аргументы, не позвольте деньгам стать яблоком раздора в вашей семье.

После окончания каждого отчётного периода не забывайте отблагодарить близких за понимание и содействие. Нет, речь не о подарках, игрушках, деньгах, а о вашем времени и внимании. Выделите хотя бы один день и полностью посвятите себя семьи.

Пусть ваши родные почувствуют, что они важны в вашей жизни. Если это родители, устройте им поход в театр, ресторан. Если это дети с мужем, соберитесь все вместе и посетите парк аттракционов, аквапарк или какой-либо другой развлекательный центр.

Тогда и на работе будет всё хорошо, и с родными отношения не испортятся, а когда придётся сдавать следующий отчёт, семья вам без лишних проблем и упрёков простит ваши задержки.