Образец заполнения декларации 3-НДФЛ для ИП

Индивидуальные предприниматели не всегда применяют специальные налоговые режимы, иногда они являются плательщиками НДФЛ и обязаны сдавать декларацию по этому налогу.

Вот для таких ИП мы подготовили образец заполнения формы 3-НДФЛ. В ней мы решили показать не только предпринимательский доход, но и продажу личного имущества (автомобиля) и социальный налоговый вычет за лечение. Для заполнения декларации можно пользоваться бесплатными программами, скачать которые можно на сайте ФНС: «Декларация» и «НалогоплательщикЮЛ».

Заполнение титульного листа обычно проблем не вызывает. Стоит только обратить внимание на то, что ФИО предпринимателя не надо указывать в строках над подписью, там указывают фамилию только доверенного лица, если оно подписывает декларацию за ИП.

Скачайте полный вариант заполнения 3-НДФЛ для ИП.

Заполнение декларации надо начинать не с раздела 1 и даже не с раздела 2, а с листов А-И. Какие листы в каком случае заполнять, указано в Порядке заполнения декларации. В нашем примере заполнены: Лист А (доходы от продажи личного имущества), лист В (доходы от предпринимательской деятельности), Лист Е1 (указали социальный вычет на лечение) и Лист Д2 (имущественный вычет на проданный автомобиль).

В Листе В следует обратить внимание на строки 130 и 140. Это авансовые платежи, которые должны были быть рассчитаны предпринимателю налоговыми органами. Даже если вы их не уплатили, надо обязательно их указать в этих строках, иначе произойдет задвоение начисления этой суммы в программе налоговой. Об этой проблеме неоднократно писали предприниматели на нашем форуме.

ИП, являющимся плательщиками торгового сбора, надо иметь ввиду, что уплаченный сбор не включается в состав профессиональных налоговых вычетов, он указывается отдельно в разделе 2.