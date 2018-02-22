«Ночной бухгалтер». Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов

Сегодня день новостей про онлайн-кассы. Мы раскопали буквально революционные законопроекты.
А вы не верили
При безналичных выплатах надо будет применять ККТ.
Стало известно, что Правительству такая инициатива понравилась. И сегодня проект рассмотрят в первом чтении.
Мы первыми написали, что такой проект разработан, но многие клерки не верили, что ему дадут зеленый свет.
Налоговая сможет блокировать ККТ?
Минфин подготовил законопроект с поправками в закон о применении ККТ.
Среди нововведений особенно выделяется появление новой статьи — 27.20 «Блокировка устройства».
И вот пока непонятно, смогут ли налоговики блокировать, при необходимости, только платежные терминалы или еще и ККТ.
Новые штрафы
Этим же законопроектом предлагают несколько новых наказаний за нарушения по ККТ.
Например, появится штраф за фиктивные кассовые чеки. Т.е.применение ККТ по расчету, которого в действительности не было. За такое нарушение будут штрафовать должностных лиц на 5-10 тыс руб. и юрлиц на 20-40 тысяч.
Будут и другие новые санкции.
Как написать уведомление на вычет за покупку онлайн-ККТ
Налоговики рассказали, что писать в уведомлении на получение вычета за приобретение кассового аппарата.
Оно заполняется пока в произвольной форме.
Но инспекторы на местах предупреждают: без обязательных реквизитов бумагу не примут.
В общем, помните, налоговики через онлайн-кассы следят за нами:
Ваша кассовая редакция
Большой брат за нами следит.