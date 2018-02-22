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«Ночной бухгалтер». Важные новости про ККТ: про безналичные выплаты, новые штрафы и блокировку аппаратов

Сегодня день новостей про онлайн-кассы. Мы раскопали буквально революционные законопроекты. 

А вы не верили

При безналичных выплатах надо будет применять ККТ.

Стало известно, что Правительству такая инициатива понравилась. И сегодня проект рассмотрят в первом чтении.

Мы первыми написали, что такой проект разработан, но многие клерки не верили, что ему дадут зеленый свет. 

Налоговая сможет блокировать ККТ?

Минфин подготовил законопроект с поправками в закон о применении ККТ.

Среди нововведений особенно выделяется появление новой статьи — 27.20 «Блокировка устройства».

И вот пока непонятно, смогут ли налоговики блокировать, при необходимости, только платежные терминалы или еще и ККТ.

Новые штрафы

Этим же законопроектом предлагают несколько новых наказаний за нарушения по ККТ.

Например, появится штраф за фиктивные кассовые чеки. Т.е.применение ККТ по расчету, которого в действительности не было. За такое нарушение будут штрафовать должностных лиц на 5-10 тыс руб. и юрлиц на 20-40 тысяч.

Будут и другие новые санкции.

Как написать уведомление на вычет за покупку онлайн-ККТ

Налоговики рассказали, что писать в уведомлении на получение вычета за приобретение кассового аппарата.

Оно заполняется пока в произвольной форме.

Но инспекторы на местах предупреждают: без обязательных реквизитов бумагу не примут.

В общем, помните, налоговики через онлайн-кассы следят за нами:

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Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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