При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось

Правительство дало положительный отзыв на законопроект об уточнении порядка применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями. Об этом документе мы подробно писали в статье «При безналичных выплатах надо будет применять ККТ. Мы не ошиблись, именно выплатах! И при зарплате на карту тоже».

Правительству понравилось, что в законопроекте уточняется термин «расчёты». «Это устранит неопределённость в отношении обязанности применять контрольно-кассовую технику в зависимости от способа оплаты», — написано в документе. Среди положительных моментов отмечено также освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от обязанности применять контрольно-кассовую технику в случаях осуществления расчётов на бортах воздушных судов, а также при реализации товаров через механические (не подключённые к электропитанию) торговые автоматы.

Несмотря на то, что концептуально законопроект поддержан, к нему есть и замечания. Однако документ будет рассмотрен сегодня в первом чтении в Госдуме, при этом все альтернативные проекты, предлагавшие продлить право неприменения ККТ или освобождающие от кассовой техники какие-то категории организаций и ИП, будут отклонены. Такое решение было принято в минувший понедельник Комитетом Госдумы по бюджету и налогам.