Что бухгалтеры спрашивают про СЗВ-КОРР, декларации по УСН и проблемы с НДС

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Когда из-за контрагентов проблемы с НДС

В рамках камеральной проверки по НДС инспекция может не подтвердить сумму НДС по счет-фактурам, полученным от контрагента. Причина в том, что поставщик при реализации выписывает покупателю полный комплект документов, а в декларации по НДС данный счет-фактуру не отражает. Затем поставщик дожидается требований и только по тем покупателям, в адрес кого требования получены, подаёт уточненную декларацию по НДС.

Накипело. Пришла камеральная проверка по НДС. Огромный список поставщиков, записи по счет-фактурам которых отсутствуют. После звонков в доблестные бухгалтерии выяснили, что они подают нулевые декларации и ждут требований из ИФНС, по результатам которых подают уточненки. Особенно порадовал ответ одной бухгалтерши: «Мы вам счёт-фактуру дали, а уж что мы подали в ИФНС, вас не касается».

— Svetlana Belova

В данной ситуации поставщика можно назвать недобросовестным, он первоначально не планировал подавать декларацию по НДС со всеми суммами реализаций и не планировал уплачивать налог в бюджет. А то, что у контрагента начнутся проблемы с вычетом, продавца особо не волнует.

На практике, если поставщик не включил в налогооблагаемую базу по НДС какую-то реализацию, то налоговая обычно снимает вычет у покупателя, при этом доначисляется налог, пени и налагается штраф.

СЗВ-КОРР

До 1 марта необходимо в ПФР сдать отчет СЗВ-СТАЖ. Данные, указанные в отчете, должны быть корректными, т.к. за непредставление страхователем в срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, страхователя оштрафуют

Кто-нибудь сдавал корректировку СЗВ-СТАЖ? Поделитесь опытом, как правильно сформировать.

В ПФР сказали формировать в программе SPU ORB. Скачала, пытаюсь заполнить. Если ставить ОДВ-1 «корректирующий», то не работает вкладка СЗВ-СТАЖ.

Помогите, пожалуйста.

Большое спасибо.

— Оксана Грабарник

На своем опыте скажу, что СЗВ-КОРР куда сложнее сдать, чем СЗВ-СТАЖ.

Во-первых, проблемы начинаются с того, в какой программе делать корректировку? На данный момент не во всех программах для ведения учета есть эта форма.

Во-вторых, как передать отчет в ПФР? Опять же, не во всех программах для передачи электронной отчетности реализована возможность отправить СЗВ-КОРР.

И, в-третьих, не все отделения ПФР могут принять данный отчет.

Для тех, кому необходимо сдать СЗВ-КОРР и у кого возникли вопросы с ее заполнением, в помощь я статья СЗВ-КОРР: кто и когда сдает и как заполнить.

Учет на упрощенке

УСН с объектом налогообложения доходы минус расходы — налоговый режим, при котором налогооблагаемая база уменьшается на сумму произведенных затрат. Расходы в УСН и их порядок признания строго регламентированы ст.346.16 НК РФ.

А проконсультируйте, пожалуйста, по учету у ИП на УСН Д-Р.

Первый вопрос такой: предприниматель устанавливает системы умный дом (пожарная сигнализация, охранная, видеонаблюдение и тд), для установки будут закупаться дорогие расходные материалы (телевизоры, пульты, операц.системы) стоимостью дороже 100 000.00. Эти расходники учитывать надо как материалы на «10» счете или как оборудование, требующее монтажа на «07» счете?

И второй вопрос: когда списывается у ИП стоимость закупленных материалов на расходы? При оприходование их (получении накладной) и оплате или при списании их в производство?

— Наташа Михайлова

В группе вопрос вызвал большую дискуссию, кроме основной темы обсуждение затронуло следующие вопросы:

— Как учитывать НДС при применении УСН?

— Могут ли у ИП быть ОС?

— Бывает ли у ИП бухгалтерский учет?

— Нужен ли ИП бухгалтер?

А также повторили историю возникновения бухгалтерского учета и выяснили, что такое «разблюдовка».

Декларация по УСН

Декларацию по УСН в соответствии с п.1 ст.346.23 НК необходимо сдать:

— организации — до 31 марта года, следующего за отчетным;

— ИП — до 30 апреля года, следующим за отчетным.

Если крайний срок приходится на выходной день, то срок сдачи переносится на следующий первый рабочий день. В этом году при сдаче декларации по УСН для ООО именно такая ситуация наблюдается — срок сдачи продлен до 2 апреля включительно.

Вопрос очень глупый, но интересно мнение из разных регионов. УСН 6%. Авансовые платежи не платились в 2017 г. При расчете получается, что авансовых платежей в 1 кв. и полугодии — 0, за 9 месяцев 1500, налога за год всего 900. Заплатить 900 и ждать расчета пени по авансовым за 9 месяцев?

— Елена Синицына

У программы налоговой инспекции есть одна особенность. Программа по итогам года проводит начисления, уменьшения налога на последнюю дату, когда необходимо было представить декларацию. Следовательно, чтобы избежать требований, необходимо сдать декларацию по УСН как можно ближе к концу отчетного периода.