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Основное средство в рассрочку: как учесть в книге ДиР по УСН

Учет основных средств при УСН, несмотря на свою простоту, вызывает много вопросов. Один из самых часто встречающихся – как отразить в книге доходов и расходов ОС, купленное в рассрочку. Предлагаем вашему вниманию образец раздела II книги, заполненный не через программу, а вручную.

Разница с программным заполнением состоит в том, что у нас будет четыре раздела II, по каждому периоду отдельно. Ведь данные, посчитанные по разделу за отчетный (налоговый) период будут переносится в раздел I.  Программа же 1С делает один раздел, за весь налоговый период. И поэтому в нем не видно, сколько же за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев составили расходы на основные средства. Впрочем, оба варианта имеют права на жизнь, поскольку в Порядке заполнения нет четкого руководства по этому поводу.  И если вы включите в книгу только годовой раздел, претензий никто предъявить не сможет.

В приведенном примере рассмотрена ситуация с покупкой недвижимости в рассрочку. Оплата производится каждый месяц в течение 2017 года. Несмотря на то, что первый платеж был в январе, право учесть его в расходах возникает только с 6 февраля, поскольку именно в этот день поданы документы на государственную регистрацию права на недвижимое имущество (п.3 ст.346.16 НК РФ).

Данные по строке «Всего» из графы 12 за каждый отчетный период (1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев), а также за налоговый период (год) переносятся в раздел I в графу «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы». Обычно это делается последней записью квартала.

За 1 квартал

 97987

Если плохо видны образцы, скачайте архив, где изображения можно увеличить.

За полугодие 

7789

За 9 месяцев 

98998

За год

 78997

 

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Надежда Камышева
Надежда Камышева

эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету ИА "Клерк.Ру" (Над.К)

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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