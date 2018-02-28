Таблицы для заполнения РСВ в 2018 году: коды, тарифы, размер взносов

Представляем вашему вниманию таблицы, которые помогут заполнить РСВ. В таблицах содержится систематизированная информация в отношении различных категорий налогоплательщиков в части кодов тарифа, кодов застрахованного лица, тарифов страховых взносов, сроков их действия.
Кроме того, в таблицах, разработанных ФНС, вы найдете максимально допустимый размер страховых взносов на 2018 год.
Таблица соответствия кода тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование коду категории застрахованного лица
Категории плательщиков страховых взносов
Код тарифа
Код категории застрахованного лица
Тариф страховых взносов в 2017 году
Срок действия тарифа
Норма главы 34 «Страховые взносы»
Максимально допустимый размер страховых взносов
1
2
3
4
5
6
7
Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов
01
НР
ВЖНР
ВПНР
22
2017 г - 2019 гг.;
с 2020 г. - 26 %
ст. 425, 426 НК РФ
224 620
Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов
02
Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и применяющие основной тариф страховых взносов
03
Организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне), которыми признаются российские организации, осуществляющие разработку и реализацию разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в электронном виде по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывающие услуги (выполняющие работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных
06
ОДИТ
ВЖИТ
ВПИТ
8
2017 г - 2023 гг.;
с 2024 г. - 26 %
пп. 1.1 п. 2
ст. 427 НК РФ
81 680
Плательщики страховых взносов - индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 19, 45 - 47 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации
12
ПНЭД,
ВЖЭД,
ВПЭД
20
2017 г - 2018 гг.;
с 2019 г. - 26 %
пп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ
204 200
Хозяйственные общества и хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) (в том числе совместно с другими лицами) таких хозяйственных обществ, участникам таких хозяйственных партнерств - бюджетным научным учреждениям и автономным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего образования, являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями
04
ХО,
ВЖХО,
ВПХО
8
до 2017 г.;
2018 г.- 13 %
2019 г.- 20 %
с 2020 г.- 26 %
пп. 1 п. 2
ст. 427 НК РФ
81 680
Организации, получившие статус участников проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково"
13
ИЦС,
ВЖЦС,
ВПЦС
14
применяется плательщиками в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса
пп. 4 п. 2
ст. 427 НК РФ
142 940
Плательщики страховых взносов, уплачивающие единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, - аптечные организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, - в отношении выплат и вознаграждений, производимых физическим лицам, которые в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" имеют право на занятие фармацевтической деятельностью или допущены к ее осуществлению"
09
АСБ,
ВЖСБ,
ВПСБ
20
2017 г - 2018 гг.;
с 2019 г. - 26 %
пп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ
204 200
Некоммерческие организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов) и массового спорта (за исключением профессионального)
10
20
2017 г - 2018 гг.;
с 2019 г. - 26 %
пп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ
204 200
Благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и применяющие упрощенную систему налогообложения
11
20
2017 г - 2018 гг.;
с 2019 г. - 26 %
пп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ
204 200
Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна
07
ЧЭС,
ВЖЭС,
ВПЭС
0
2017 г - 2027гг.;
с 2028 г. - 26 %
пп. 2 п. 2
ст. 427 НК РФ
0
Плательщики страховых взносов, применяющие упрощенную систему налогообложения, и основной вид экономической деятельности которых указан в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 Кодекса
08
ПНЭД,
ВЖЭД,
ВПЭД
20
2017 г - 2018 гг.;
с 2019 г. - 26 %
пп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ
204 200
Плательщики страховых взносов, заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-внедренческой деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной особой экономической зоне, а также плательщики страховых взносов, заключившие соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и производящие выплаты физическим лицам, работающим в туристско-рекреационных особых экономических зонах, объединенных решением Правительства Российской Федерации в кластер
05
ТВЭЗ,
ВЖТЗ,
ВПТЗ
8
до 2017 г.;
2018 г.- 13 %
2019 г.- 20 %
с 2020 г.- 26 %
пп. 1 п. 2
ст. 427 НК РФ
81 680
Плательщики страховых взносов, получившие статус участника свободной экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 48, ст. 6658; 2016, N 27, ст. 4183)
14
КРС,
ВЖКС,
ВПКС
6
применяется плательщиками в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса
пп. 5 п. 2
ст. 427 НК РФ
61 260
Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26; 2016, N 27, ст. 4185)
15
ТОР,
ВЖТР,
ВПТР
6
применяется плательщиками в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса
пп. 5 п. 2
ст. 427 НК РФ
61 260
Плательщики страховых взносов, получившие статус резидента свободного порта Владивосток в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4338; 2016, N 27, ст. 4306)
16
СПВЛ
ВЖВЛ
ВПВЛ
6
применяется плательщиками в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса
пп. 5 п. 2
ст. 427 НК РФ
61 260
Организации, включенные в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2006 года № 16-ФЗ "Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 3, ст. 280; 2007, № 22, ст. 2564; № 45, ст. 5497; 2010, № 48, ст. 6252; 2011, № 27, ст. 3880; № 50, ст. 7351; 2012, № 18, ст. 2125; 2013, № 30, ст. 4063; № 52, ст. 6975; 2015, № 27, ст. 3998; 2016, № 11, ст. 1497)
17
КЛН
ВЖКЛ
ВПКЛ
6
применяется плательщиками в течение 7 лет, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором такой плательщик был включен в реестр резидентов ОЭЗ
пп. 14 п. 1
ст. 427 НК РФ
61 260
Таблица соответствия кода тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование признаку основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу
Признак основания исчисления сумм страховых взносов по дополнительному тарифу (подр. 1.3.1)
Принимаемое значение поля 001
Код тарифа
Тариф страховых взносов
Норма главы 34 «Страховые взносы»
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 1 статьи 428 Кодекса
1
21
9%
ст. 428 НК РФ
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 2 статьи 428 Кодекса
2
22
6%
Класс условий труда (подр. 1.3.2)
Принимаемое значение поля 003
Код тарифа
Тариф страховых взносов
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 3 статьи 428 Кодекса при установлении класса условий труда - опасный, подкласса условий труда - 4
1
23
8%
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 3 статьи 428 Кодекса при установлении класса условий труда - вредный, подкласса условий труда - 3.4
2
24
7%
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 3 статьи 428 Кодекса при установлении класса условий труда - вредный, подкласса условий труда - 3.3
3
25
6%
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 3 статьи 428 Кодекса при установлении класса условий труда - вредный, подкласса условий труда - 3.2
4
26
4%
Плательщики страховых взносов, уплачивающие страховые взносы по дополнительным тарифам, установленных пунктом 3 статьи 428 Кодекса при установлении класса условий труда - вредный, подкласса условий труда - 3.1
5
27
2%