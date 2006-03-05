НДС при взаимодействии с ФСС: что нужно знать бухгалтеру

Юрист Максим Юзвак рассматривает риски предъявления вычетов по НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет Фонда социального страхования.
О чем узнаете из видео:
– Основания для восстановления вычетов по НДС;
– Финансирование за счет ФСС России мероприятий по сокращению травматизма и профзаболеваний и применение вычетов по НДС;
– Изменение позиции Минфина России по применению вычетов по НДС при осуществлении мероприятий по сокращению травматизма и профзаболеваний за счет ФСС России;
– Понятие субсидий;
– Соотношение субсидий из бюджета и финансирования за счет ФСС России;
– Перспективы налогового спора.
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