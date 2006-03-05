НДС при взаимодействии с ФСС: что нужно знать бухгалтеру

Юрист Максим Юзвак рассматривает риски предъявления вычетов по НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет Фонда социального страхования.

О чем узнаете из видео:

– Основания для восстановления вычетов по НДС;

– Финансирование за счет ФСС России мероприятий по сокращению травматизма и профзаболеваний и применение вычетов по НДС;

– Изменение позиции Минфина России по применению вычетов по НДС при осуществлении мероприятий по сокращению травматизма и профзаболеваний за счет ФСС России;

– Понятие субсидий;

– Соотношение субсидий из бюджета и финансирования за счет ФСС России;

– Перспективы налогового спора.