На что изменится госпошлина: загранпаспорт, права, восстановление документов

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И банковские услуги такой же Бред, как и образовательные. Из НК может исчезнуть понятие «образовательные услуги»

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ЦБ тупо скупает долговые обязательства США, тем самым выводя из оборота триллионы рублей, а потом... Как чаще всего обналичивают деньги и выводят их за границу

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За всё уже взялись. Мало им. Не нажрутся ни как. Как бы не подавились. Власти возьмутся за рестораны, которые скрывают выручку и недоплачивают налоги

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В четверг Минфин предложил ввести в РФ с 2019 года налог на професс... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

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yante, Вы писали: Объясните только народу, как можно ЗАСТАВИТЬ работодателя платить ВСЮ зар... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

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Пенсионерка, заявит, что считала, что "ей так ПОЛОЖЕНО! ". Например это прибавка к пенсии или ей ... Кражи с пластиковых карт освоили и пожилые граждане. Не без помощи банковских работников

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Zarina2018, Вы писали:спомнилось:1) Пришла как ассистент аудитора на НПЗ в 1999: бухгалтерия чело... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

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MissCherie, Вы писали:20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

А как будут проверять доход? Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

ЛенаВ MissCherie, Вы писали: Только платят не 22% (из них 16 инд.), а всего 10%, + еще в ФСС не пл... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

Над.К MissCherie, да почему должны платить 22%, если эти взносы в принципе не идут на пенсию работника?... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

MissCherie 20 млн. или 10 млн.. хм.. чем интересно нужно самозаниматься, чтобы 20 / 12 = 1,6 млн. руб. в мес... Предложили считать самозанятыми граждан с доходами до 20 млн рублей

Аноним

Перевела с подачи менеджера деньги за товар в интернет магазине ВИОТЕКС вот на эту карту 13500 и ... Как можно найти мошенника по номеру карты?

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115-Фз "о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем и фина... Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг

Надежда-25 Аноним, Вы писали:А еще - не надо стучать на соседей. А то все вернется, и уже не будешь злорадст... Квартиросдатчиков, неуплачивающих налоги, вычисляют по анонимным сообщениям соседей

Аноним

Помнится в 90-е был еще налог с превышения ФОТ - если зарплата на человека превышала определенный... О чем ностальгируют бухгалтеры: раньше было проще?

Татьяна-Васильевна Всю статью (оглавление по разделам) можно разбить на цитаты, против которых написать всего два сл... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

MissCherie А меня умиляют пониженные тарифы для с предельной величины.. т.е. мелкий предприниматель будь доб... Семь советов от ПФР: как увеличить свою будущую пенсию

Аноним

пи..ры они все. Что ждать бизнесменам от ФНС в 2018-2019 годах

Над.К Да?? для ИП режим налогообложения - это патент? правда-правда??? П Ну вот в этой части Вы н... Появится новый налог для самозанятых