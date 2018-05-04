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На что изменится госпошлина: загранпаспорт, права, восстановление документов

Государственная пошлина за последнее время стала частым предметом законодательных инициатив и разъяснений Минфина России.

Законопроекты

1. Законопроект № 421494-7 предлагает использовать госпошлину в качестве стимулирующего фактора для примирения сторон:

2. Законопроект № 403647-7 направлен на освобождение от госпошлины при восстановлении документов:

3. Законопроект № 451283-7 связан с госпошлиной при продаже аварийного жилья:

4. Законопроект № 451536-7 связан с увеличением госпошлины при получении загранпаспорта и водительских документов:

Разъяснения Минфина 

1. Письмо Минфина от 29 марта 2018 г. № 03-05-06-03/19835 о сроке действия квитанции на уплату госпошлины:

2. Письмо Минфина от 29 марта 2018 г. № 03-05-06-03/19840 о госпошлине при дарении квартиры:

3. Письмо Минфина от 6 апреля 2018 г. № 03-05-06-03/22390 о предельном размере госпошлины при наследовании имущества:

4. Письмо Минфина от 26 марта 2018 г. № 03-05-06-03/18690 о порядке определения размера госпошлины при наследовании квартиры:

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