На что изменится госпошлина: загранпаспорт, права, восстановление документов

Государственная пошлина за последнее время стала частым предметом законодательных инициатив и разъяснений Минфина России.
Законопроекты1. Законопроект № 421494-7 предлагает использовать госпошлину в качестве стимулирующего фактора для примирения сторон:
2. Законопроект № 403647-7 направлен на освобождение от госпошлины при восстановлении документов:
3. Законопроект № 451283-7 связан с госпошлиной при продаже аварийного жилья:
4. Законопроект № 451536-7 связан с увеличением госпошлины при получении загранпаспорта и водительских документов:
Разъяснения Минфина1. Письмо Минфина от 29 марта 2018 г. № 03-05-06-03/19835 о сроке действия квитанции на уплату госпошлины:
2. Письмо Минфина от 29 марта 2018 г. № 03-05-06-03/19840 о госпошлине при дарении квартиры:
3. Письмо Минфина от 6 апреля 2018 г. № 03-05-06-03/22390 о предельном размере госпошлины при наследовании имущества:
4. Письмо Минфина от 26 марта 2018 г. № 03-05-06-03/18690 о порядке определения размера госпошлины при наследовании квартиры: