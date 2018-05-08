Что означают коды в больничном листе

Чтобы правильно начислить пособие по временной нетрудоспособности, бухгалтеру, в том числе, следует обратить внимание на код причины нетрудоспособности, указанный в больничном листе.
Коды утверждены Приказом МЗСР от 29.06.11 №624н.
Код причины нетрудоспособности
Код
Причина нетрудоспособности
Примечание
01
заболевание
02
травма
бытовая
03
карантин
04
несчастный случай на производстве или его последствия
05
отпуск по беременности и родам
06
протезирование в стационаре
07
профессиональное заболевание или его обострение
08
долечивание в санатории
09
уход за больным членом семьи
10
иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.)
11
социально-значимое заболевание
(п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715)
туберкулез
12
заболевание ребенка в возрасте до 7 лет по перечню из приказа МЗСР от 20.02.2008 № 84н
Новообразования
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Системные поражения соединительной ткани
Психические расстройства и расстройства поведения
Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства
Расстройства психологического развития
Болезни нервной системы
Болезни органов дыхания
Инфекционные болезни
Травмы, ожоги и другие заболевания, требующие оперативного лечения, интенсивной терапии и длительной реабилитации
Болезни системы кровообращения
Гломерулярные болезни
Доброкачественные новообразования
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни органов пищеварения
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
Болезни глаза и его придаточного аппарата
13
ребенок-инвалид
14
болезнь, связанная с поствакцинальным осложнением, или при злокачественном новообразовании у ребенка
проставляется только при согласии застрахованного лица
15
ВИЧ-инфицированный ребенок
проставляется только при согласии застрахованного лица
Дополнительный код
Дополнительный код
Расшифровка
017
лечение в специализированном санатории
018
санаторно-курортное лечение в связи с несчастным случаем на производстве в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ)
019
лечение в клинике научно-исследовательского учреждения (института) курортологии, физиотерапии и реабилитации
020
дополнительный отпуск по беременности и родам
021
заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением
Код «Иное»
Код по строке «Иное»
Расшифровка
31
гражданин продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности (продолжение)
32
установление инвалидности
33
изменение группы инвалидности
34
смерть
35
отказ от проведения медико-социальной экспертизы
36
гражданин после выдачи или продления листка нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном посещении признан трудоспособным
37
направление на долечивание непосредственно после стационарного лечения