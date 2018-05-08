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Что означают коды в больничном листе

Чтобы правильно начислить пособие по временной нетрудоспособности, бухгалтеру, в том числе, следует обратить внимание на код причины нетрудоспособности, указанный в больничном листе.

Коды утверждены Приказом МЗСР от 29.06.11 №624н.

Код причины нетрудоспособности

Код

Причина нетрудоспособности

Примечание

01

заболевание

 

02

травма

бытовая

03

карантин

 

04

несчастный случай на производстве или его последствия

 

05

отпуск по беременности и родам

 

06

протезирование в стационаре

 

07

профессиональное заболевание или его обострение

 

08

долечивание в санатории

 

09

уход за больным членом семьи

 

10

иное состояние (отравление, проведение манипуляций и др.)

 

11

социально-значимое заболевание

(п. 1 Перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715) 

туберкулез

12

заболевание ребенка в возрасте до 7 лет по перечню из приказа МЗСР от 20.02.2008 № 84н

Новообразования

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Системные поражения соединительной ткани

Психические расстройства и расстройства поведения

Невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства

Расстройства психологического развития

Болезни нервной системы

Болезни органов дыхания

Инфекционные болезни

Травмы, ожоги и другие заболевания, требующие оперативного лечения, интенсивной терапии и длительной реабилитации

Болезни системы кровообращения

Гломерулярные болезни

Доброкачественные новообразования

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни органов пищеварения

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Болезни глаза и его придаточного аппарата

13

ребенок-инвалид

 

14

болезнь, связанная с поствакцинальным осложнением, или при злокачественном новообразовании у ребенка

проставляется только при согласии застрахованного лица

15

ВИЧ-инфицированный ребенок

проставляется только при согласии застрахованного лица

Дополнительный код

Дополнительный код

Расшифровка

017

лечение в специализированном санатории

018

санаторно-курортное лечение в связи с несчастным случаем на производстве в период временной нетрудоспособности (до направления на МСЭ)

019

лечение в клинике научно-исследовательского учреждения (института) курортологии, физиотерапии и реабилитации

020

дополнительный отпуск по беременности и родам

021

заболевание или травма, наступившие вследствие алкогольного, наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением

Код «Иное»

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Код по строке «Иное»

Расшифровка

31

гражданин продолжает болеть и ему выдают новый листок нетрудоспособности (продолжение)

32

установление инвалидности

33

изменение группы инвалидности

34

смерть

35

отказ от проведения медико-социальной экспертизы

36

гражданин после выдачи или продления листка нетрудоспособности на прием не являлся, а при очередном посещении признан трудоспособным

37

направление на долечивание непосредственно после стационарного лечения

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