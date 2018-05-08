Взыскание невыплаченной зарплаты трудовой инспекцией: что изменят в ТК

Речь пойдет о готовящихся изменениях в Трудовом кодексе. Изменения направлены на совершенствование механизма обеспечения своевременности и полноты выплаты зарплаты работникам.

Ответственность за невыплату зарплаты

Обязанности любого работодателя закреплены в. Обеспечение работникам равной оплаты труда равной ценности и выплата в полном размере причитающейся работникам зарплаты в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором, как основные обязанности прямо названы в данной норме. Это значит, что при контрольно-надзорных мероприятиях на своевременность и объем выплат всегда обращается внимание.

За нарушение правил выплаты зарплаты и иных выплат, причитающихся работнику, предусмотрена ответственность:

– ст. 236 ТК РФ – материальная. Напомним, что за нарушение срока выплат работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Если в срок зарплата выплачена, но не полностью, размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя;

– ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – административная. В частности, данной нормой предусмотрен штраф за невыплату или неполную выплату в срок зарплаты, а также установление ее в размере менее МРОТ: руководителям учреждений грозит штраф в сумме до 20 000 руб., а учреждениям – до 50 000 руб. Причем, если будет выявлен повторный факт совершения таких правонарушений, штрафы будут посерьезнее – до 30 000 руб. и до 100 000 руб. соответственно (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ);

– ст. 145.1 УК РФ – уголовная. Если будет установлено, что руководитель организации не выплачивал зарплату частично свыше трех месяцев, он будет оштрафован на сумму до 120 000 руб. либо наказан иным способом – лишением права занимать определенные должности, принудительными работами либо лишением свободы. А вот если руководитель полностью не выплачивает зарплату более двух месяцев или платит работникам зарплату менее МРОТ, он будет оштрафован на сумму от 100 000 до 500 000 руб. или к нему будет применено одно из перечисленных выше наказаний – принудительные работы и т. д.

Как видим, ответственность достаточно серьезная. Но это не мешает некоторым руководителям и задерживать зарплату, и выплачивать ее не в полном объеме. Это подтверждается статистическими данными. Так, на 01.11.2017 суммарная задолженность по заработной плате составила 3,5 млрд руб. и по сравнению с 01.10.2017 увеличилась на 118 млн руб. (на 3,5 %).

Поскольку работник в трудовых отношениях представляет более слабую сторону, государство должно обеспечивать надлежащую защиту прав и интересов. Поэтому сейчас рассматривается проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (по вопросам совершенствования механизмов обеспечения свое­временности и полноты выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику». В чем же его суть?

Полномочия контролеров

Защита права работника на своевременную и полную выплату зарплаты в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы осуществляется способами, предусмотренными трудовым законодательством, включая государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства. Однако действующие механизмы и инструменты обеспечения соблюдения трудового законодательства нуждаются в развитии и совершенствовании.

Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства осуществляет федеральная инспекция труда, состоящая из федерального органа исполнительной власти (Роструда) и его территориальных органов – государственных инспекций труда (ГИТ).

Полномочия федеральной инспекции названы в ст. 356 ТК РФ. В законопроекте предлагается расширить круг таких полномочий и добавить в них организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений трудового законодательства в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений. В числе таких мероприятий федеральной инспекции труда законопроектом предусматривается:

обеспечение размещения на официальном сайте в Интернете перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

разработка и опубликование руководства по соблюдению обязательных требований, проведение семинаров и конференций, разъяснительная работа в средствах массовой информации и иными способами;

принятие мер по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Кроме этого, законодатели решили чуть. Их основные права перечислены в. Именно в нее и планируется добавить положения о том, что инспекторы вправе будут не только предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, направлять в суды требования о ликвидации организаций, запрещать использование средств индивидуальной и коллективной защиты и т. д., но и:

предостерегать о недопустимости нарушения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

принимать решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Также в законопроекте предлагается предоставить право инспектору, в случае обнаружения в ходе внеплановой проверки любых нарушений норм по оплате труда хотя бы по одному работнику предприятия, затребовать у работодателя представления документов и информации по всем работникам данного работодателя.

Напомним, что основными документами, которыми регламентируется порядок проведения проверок, являются(далее – Закон № 294‑ФЗ) и(далее – Постановление № 875).

Кроме того, порядок проведения проверок должностными лицами федеральной инспекции труда определен ст. 360 ТК РФ. Именно в нее и будут внесены коррективы относительно прав инспектора при внеплановой проверке.

Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, утверждаемых органами контроля, которые согласовываются с прокуратурой и до 31 декабря текущего года размещаются на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в Интернете.

Такие проверки проводятся не более одного раза в три года. Есть, конечно, исключения из этого правила. Например, в отношении организаций, осуществляющих виды деятельности в сферах здравоохранения, образования, социальной сфере, сфере теплоснабжения, электроэнергетики, плановые проверки могут проводиться два раза и более в три года.

Согласно ст. 9 Закона № 294‑ФЗ о плановой проверке работодатель уведомляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения. Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.

Внеплановые проверки проводятся по основаниям, предусмотренным ст. 360 ТК РФ и п. 10 Постановления № 875, например, на основании поступления в ГИТ обращений и заявлений граждан. О проведении такой проверки работодатель уведомляется не менее чем за 24 часа до ее начала любым доступным способом (ст. 10 Закона № 294‑ФЗ).

Внеплановая выездная проверка по обращениям и заявлениям граждан, органов государственной власти и местного самоуправления, СМИ может быть проведена незамедлительно. При этом предварительное уведомление работодателя о проведении проверки по данному основанию, а также по заявлению работника о нарушении его трудовых прав не допускается (ст. 360 ТК РФ).

Порядок принудительного исполнения обязанности по выплате зарплаты

Помимо наделения инспекторов полномочиями принимать решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате работнику заработной платы, в законопроекте предлагается порядок, в соответствии с которым будет осуществляться принудительное взыскание с работодателя зарплаты и других сумм, причитающихся работнику.

Для этого в проекте предложено ввести в ТК РФ новую ст. 360. Как же будет осуществляться такое взыскание?

Инспектор ГИТ при проведении контрольно-надзорного мероприятия, в случае выявления нарушений в оплате труда в части сроков или объема выплат, должен будет выдать предписание об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, связанных с выплатой работнику заработной платы или других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Напомним, что такая обязанность установлена ст. 17 Закона № 294‑ФЗ.

Отметим, что инспектор ГИТ обязан принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению. Если будет установлено, что работодатель не выполнил в установленный срок законное предписание инспектора об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных актов, связанных с выплатой работнику зарплаты или других выплат, инспектор может принять решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику сумм, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Законопроектом предусматривается условие, когда решение о принудительном исполнении не принимается. Так, если между работником и работодателем заключено соглашение о реструктуризации на срок не более двух месяцев выявленной задолженности по заработной плате или другим выплатам, государственный инспектор вправе не выдавать соответствующего решения.

В какие сроки может быть принято решение о принудительном исполнении? Такое решение может быть принято государственным инспектором труда по истечении срока, установленного в предписании на устранение нарушений, и при отсутствии сведений о его исполнении. Принять решение о принудительном исполнении можно не позднее одного месяца:

– после истечения срока исполнения предписания;

– после вступления судебного решения в законную силу, если работодатель обжаловал решение инспектора.

Решение о принудительном исполнении подписывается государственным инспектором труда и заверяется печатью соответствующей территориальной инспекции. Копия решения в течение трех рабочих дней после дня его принятия направляется работодателю.

Работодатель, не согласный с решением о принудительном исполнении, вправе будет оспорить его в течение 10 дней со дня получения в установленном порядке в суде.

Обратим внимание на исполнение решения, принятого инспектором. Согласно предложениям законодателей решение о принудительном исполнении является исполнительным документом.

То есть оно приравнивается к исполнительным листам, выдаваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами, судебным приказам, нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов, удостоверениям, выдаваемым комиссиями по трудовым спорам, и т. д. (ст. 12 Закона № 229‑ФЗ).

Таким образом, принудительное исполнение работодателем обязанности по выплате начисленных, но невыплаченных сумм, причитающихся работникам, будет осуществляться судебными приставами на основании соответствующего решения инспектора ГИТ.

Работодателям такое нововведение, конечно, не понравится, поскольку получается, что решения ГИТ о принудительном списании денежных средств со счетов учреждений в счет не выплаченных работнику сумм уравниваются с актами судов. Принудительное изъятие денежных средств без решения суда является существенным ограничением прав работодателей. Куда лучше было бы, если бы в случае выявления в ходе проверки фактов задержки выплаты начисленной заработной платы документы, составленные по результатам контрольного мероприятия, являлись достаточным доказательством для обращения работника в суд.

Но законодатели считают, что возможность принудительно исполнять обязанность работодателя не дублирует полномочия судебных органов и призвана защитить работника, как наиболее слабую сторону в трудовых отношениях.

Подведем итог

Итак, в законопроекте предлагается установить внесудебный порядок взыскания заработной платы на основании решения инспектора ГИТ. Такое решение будет являться исполнительным документом и, несомненно, ускорит процесс восстановления нарушенных прав работников.