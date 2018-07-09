Справка 2-НДФЛ скоро изменится

Начиная с представления сведений о доходах физлиц за 2018 год, справки 2-НДФЛ надо будет составлять по новой форме.
Проект соответствующего приказа ФНС опубликован на федеральном портале проектов НПА.
Зачем меняютДело в том, что с момента утверждения порядка представления формы 2-НДФЛ в нынешней его редакции, были внесены изменения в НК, которые необходимо учесть при утверждении нового порядка.
Так, в частности, Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ внесены изменения в части исключения возможности представлять форму 2-НДФЛ в электронном виде на электронных носителях.
Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) внесены изменения в части возможности представления правопреемниками налогового агента сведений о доходах физлиц.
Отчетность по НДФЛ представляет правопреемник реорганизованного юрлица.Кроме того, необходимо приведение наименования формы 2-НДФЛ в соответствие положениям пункта 2 статьи 230 НК.
Сейчас Приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ утверждены:
- форма 2-НДФЛ (приложение №1);
- порядок ее заполнения (приложение №2);
- электронный формат (приложение №3).
Оба эти приказа будут признаны утратившими силу. Вместо них будет издан приказ, которым утверждаются:
- форма 2-НДФЛ (приложение №1);
- порядок ее заполнения (приложение №2);
- электронный формат (приложение №3);
- порядок представления справки в налоговые органы (приложение №4);
- форма справки для выдачи физлицам (приложение №5).
НазваниеСамо наименование справки поменяется. Сейчас 2-НДФЛ именуется «Справка о доходах физического лица».
Новая 2-НДФЛ будет называться «Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц».
2-НДФЛ для сотрудниковСогласно проекту в приложении №1 к новому приказу ФНС фигурирует справка формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц».
Кроме того, приказом в приложении №5 утверждается «Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц», которая выдается налоговыми агентами физлицам по их заявлениям в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК.
Отметим, что пока обе эти формы (приложения №1 и 5 к приказу) не размещены.
ДоходыВ настоящее время сведения о доходах, начисленных и фактически полученных физлицом в денежной и натуральной форме, а также в виде матвыгоды, по месяцам налогового периода, а также соответствующие вычеты отражаются в разделе 3 справки 2-НДФЛ.
В новой форме эти данные выведены в отдельное приложение к справке «Расшифровка сведений о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода».
Общие требования к заполнениюВ новом Порядке заполнения 2-НДФЛ указывается на недопустимость исправлений с помощью корректора.
Не допускается двусторонняя печать справки на бумажном носителе и скрепление листов справки, приводящее к порче бумажного носителя.
При заполнении Справки используются чернила черного, фиолетового или синего цвета.
Не допускается заполнение Справки отрицательными числовыми значениями.
Социальные и имущественные вычетыСейчас в справке 2-НДФЛ есть отдельные строки для указания данных уведомления на получение социального и имущественного вычетов.
В новой справке необходимо будет указывать код вида уведомления:
«1» – если налогоплательщику выдано Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет;
«2» – если налогоплательщику выдано Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет;
«3» – если налоговому агенту выдано Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи.
Порядок сдачиВ новом Порядке представления справок в налоговый орган уточняется, что организация-правопреемник представляет Сведения и уточненные Сведения за реорганизованную организацию в налоговый орган по месту своего учета.
В настоящее время Порядок представления сведений по ТКС предусматривает, что в одном файле может быть не более 3000 справок. В новом Порядке об этом ограничении не упоминается.
Порядок представления Сведений на электронных носителях (дисках и флешках) в новом приказе отсутствует, так как Налоговым Кодексом такое не предусмотрено.
Отметим, что в действующем ныне Порядке имеется раздел о сдаче справок на электронных носителях, который давно потерял свою актуальность. В конце 2017 года ФНС разместила проект Приказа, который отменял этот раздел. Кроме того, проектом предусматривали и другие изменения в порядке сдачи справок. Однако проект так и остался проектом и не был воплощен в жизнь.
2-НДФЛ нельзя будет сдать на дискетах и других накопителях.Теперь ФНС намерена отменить свой Приказ от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@, утверждающий Порядок сдачи 2-НДФЛ, утвердив этот Порядок в качестве отдельного приложения к будущему Приказу. То есть вместо существующих ныне двух Приказов на тему составления и сдачи 2-НДФЛ будет один общий.