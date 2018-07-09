Справка 2-НДФЛ скоро изменится

Начиная с представления сведений о доходах физлиц за 2018 год, справки 2-НДФЛ надо будет составлять по новой форме.

Проект соответствующего приказа ФНС опубликован на федеральном портале проектов НПА.

Зачем меняют

Дело в том, что с момента утверждения порядка представления формы 2-НДФЛ в нынешней его редакции, были внесены изменения в НК, которые необходимо учесть при утверждении нового порядка.

Так, в частности, Федеральным законом от 02.05.2015 № 113-ФЗ внесены изменения в части исключения возможности представлять форму 2-НДФЛ в электронном виде на электронных носителях.

Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ (в ред. от 28.12.2017) внесены изменения в части возможности представления правопреемниками налогового агента сведений о доходах физлиц.

Кроме того, необходимо приведение наименования формы 2-НДФЛ в соответствие положениям пункта 2 статьи 230 НК.

Сейчас Приказом ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@ утверждены:

форма 2-НДФЛ (приложение №1);

порядок ее заполнения (приложение №2);

электронный формат (приложение №3).

Кроме того, Приказом ФНС от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@ утвержден порядок представления справки в налоговые органы.

Оба эти приказа будут признаны утратившими силу. Вместо них будет издан приказ, которым утверждаются:

форма 2-НДФЛ (приложение №1);

порядок ее заполнения (приложение №2);

электронный формат (приложение №3);

порядок представления справки в налоговые органы (приложение №4);

форма справки для выдачи физлицам (приложение №5).

Название

Само наименование справки поменяется. Сейчас 2-НДФЛ именуется «Справка о доходах физического лица».

Новая 2-НДФЛ будет называться «Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц».

2-НДФЛ для сотрудников

Согласно проекту в приложении №1 к новому приказу ФНС фигурирует справка формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц».

Кроме того, приказом в приложении №5 утверждается «Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физических лиц», которая выдается налоговыми агентами физлицам по их заявлениям в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК.

Отметим, что пока обе эти формы (приложения №1 и 5 к приказу) не размещены.

Доходы

В настоящее время сведения о доходах, начисленных и фактически полученных физлицом в денежной и натуральной форме, а также в виде матвыгоды, по месяцам налогового периода, а также соответствующие вычеты отражаются в разделе 3 справки 2-НДФЛ.

В новой форме эти данные выведены в отдельное приложение к справке «Расшифровка сведений о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода».

Общие требования к заполнению

В новом Порядке заполнения 2-НДФЛ указывается на недопустимость исправлений с помощью корректора.

Не допускается двусторонняя печать справки на бумажном носителе и скрепление листов справки, приводящее к порче бумажного носителя.

При заполнении Справки используются чернила черного, фиолетового или синего цвета.

Не допускается заполнение Справки отрицательными числовыми значениями.

Социальные и имущественные вычеты

Сейчас в справке 2-НДФЛ есть отдельные строки для указания данных уведомления на получение социального и имущественного вычетов.

В новой справке необходимо будет указывать код вида уведомления:

«1» – если налогоплательщику выдано Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет;

«2» – если налогоплательщику выдано Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет;

«3» – если налоговому агенту выдано Уведомление, подтверждающее право на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи.

Порядок сдачи

В новом Порядке представления справок в налоговый орган уточняется, что организация-правопреемник представляет Сведения и уточненные Сведения за реорганизованную организацию в налоговый орган по месту своего учета.

В настоящее время Порядок представления сведений по ТКС предусматривает, что в одном файле может быть не более 3000 справок. В новом Порядке об этом ограничении не упоминается.

Порядок представления Сведений на электронных носителях (дисках и флешках) в новом приказе отсутствует, так как Налоговым Кодексом такое не предусмотрено.

Отметим, что в действующем ныне Порядке имеется раздел о сдаче справок на электронных носителях, который давно потерял свою актуальность. В конце 2017 года ФНС разместила проект Приказа, который отменял этот раздел. Кроме того, проектом предусматривали и другие изменения в порядке сдачи справок. Однако проект так и остался проектом и не был воплощен в жизнь.

Теперь ФНС намерена отменить свой Приказ от 16.09.2011 № ММВ-7-3/576@, утверждающий Порядок сдачи 2-НДФЛ, утвердив этот Порядок в качестве отдельного приложения к будущему Приказу. То есть вместо существующих ныне двух Приказов на тему составления и сдачи 2-НДФЛ будет один общий.