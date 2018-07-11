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Идеальный расчетный счет для малого бизнеса: ожидания и реальность. Исследование

«Опора России» направила в ЦБ предложение о создании базового банковского счета для субъектов МСП. Цель предложения – снизить нагрузку на малый бизнес в части банковского обслуживания.

Базовый счет

«Опора России» озвучила следующие ключевые характеристики базового банковского счета:

  • договор базового банковского счета является публичным договором;
  • базовый банковский счет открывается исключительно для самозанятых лиц, осуществляющих деятельность на основании патента, ИП и микропредприятий;
  • лица, открывающие базовый банковский счет должны иметь годовой оборот не более 30 млн. рублей;
  • среднемесячный остаток денежных средств на базовом банковском счете не может превышать 5 млн. рублей;
  • у лиц, открывающих базовый банковский счет, средняя численность наемных работников не должна превышать 15 человек;
  • лица, открывающие базовый банковский счет, не вправе иметь иных банковских счетов;
  • кредитные организации не вправе осуществлять кредитование базового банковского счета;
  • обороты по базовому банковскому счету не принимаются в расчет ограничительных индикаторов по ПОД/ФТ.

Тарифы банков: ожидания

«Опора России» также внесла предложения по стоимости отдельных банковских операций. При этом отмечается, что  указанные тарифы являются рекомендацией и не должны привести к удорожанию услуг кредитных организаций, в случае если существующие тарифы ниже предложенных характеристик базового счета.

Операция

Стоимость

Открытие счета

Бесплатно

Заверение комплекта документов при открытии счета

Не менее 100 руб.

Не более 500 руб.

Ведение и обслуживание рублевого счета в год

Не менее 3 000 руб.

Не более 5 000 руб.

Использование интернет-банка

Бесплатно

Выдача носителя, изготовление одного Сертификата ключа проверки ЭП

Не менее 1 000 руб.

Не более 2 000 руб.

Обновление сертификата ключа проверки ЭП

Не менее 250 руб.

Не более 500 руб.

Выдача и обслуживание банковской карты в год

Не менее 500 руб.

Не более 1 500 руб.

Перевод средств cо счета ЮЛ

 

Перевод ы в пользу налоговых органов и иные обязательные платежи

Бесплатно

До 5 переводов включительно в отношении иных лиц в календарный месяц

Бесплатно

6-ой и последующий перевод в календарном месяце

Не менее 30 рублей за платеж

Не более 80 рублей за платеж

Прием и зачисление наличных денежных средств на счёт

 

По предоставляемой банковской карте

Не менее 0,1% от суммы

Не более 0,3% от суммы

Через устройства самообслуживания

Не менее 0,1% от суммы

Не более 0,3% от суммы

Через кассу банка

Не менее 0,5% от суммы

Не более 1,25% от суммы

Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета согласно требованиям 115-ФЗ)

 

По предоставляемой банковской карте

Не менее 0,5% от суммы

Не более 2% от суммы

Через кассу кредитной организации

 

До 1 млн. рублей в месяц

Не менее 0,2% от суммы

Не более 1% от суммы

От 1 млн. рублей до 5 млн. рублей в месяц

Не менее 1% от суммы

Не более 3% от суммы

От 5 млн. рублей до 10 млн. рублей в месяц

Не менее 1,5% от суммы

Не более 4% от суммы

От 10 млн. рублей до 20 млн. рублей в месяц

Не менее 2% от суммы

Не более 5% от суммы

От 10 млн. рублей до 20 млн. рублей в месяц

Не менее 3% от суммы

Не более 7% от суммы

Предоставление клиенту документа на бумажном носителетиповых справок по операциям клиента

 

До 1 документа в месяц

Не менее 250 рублей за документ

Не более 500 рублей за документ

Свыше 1 документа в месяц

Не менее 300 рублей за документ

Не более 700 рублей за документ

Тарифы банков: реальность

Ассоциация российских банков провела опрос среди кредитных организаций с целью сбора и обобщения соответствующей информации.

Результаты опроса накануне были опубликованы на сайте АРБ.

Наименование услуги

Сводные ответы банков на опрос

Открытие счета в рублях РФ

У 34% опрошенных банков есть бесплатное открытие р/с. У 31% банков стоимость услуги по открытию р/с превышает 1000 руб.

Ежемесячная плата за обслуживание по счету/пакету

42% опрошенных банков имеют тариф на дистанционное банковской обслуживание меньше 500 руб/мес. Тариф больше 1000 руб/мес за ДБО имеют 21% банков.

Подключение и обслуживание мобильного приложения банк-клиента

У 50% банков мобильного приложения нет. Бесплатное мобильное приложение есть у 22% банков.

Банки, в общем случае, могут брать плату как за подключение к мобильному приложению, так и абонентскую плату.

10% банков берут только плату за подключение, а 5% - только абонентскую плату.

Стоимость подключения варьируется от 0 до 2 000 руб, а ежемесячная плата, как правило, составляет до 500 руб/мес.

Выпуск и обслуживание банковской карты

Как правило, плата за выпуск корпоративной карты составляет от 0 до 500 руб, обслуживание - до 1000 руб в год.

80% банков берут приведенную плату меньше 1 тыс руб в год. Из них 16% банков выдают и обслуживают корпоративные карты бесплатно.

Часто карты с высокой ежегодной платой выпускаются бесплатно.

32% банков не берут плату за выдачу карты, 24% банков - за обслуживание карты.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в кредитной организации, стоимость за операцию.

Как правило, данная операция, проводимая через ДБО, осуществляется бесплатно - 76% банков не берут комиссию по внутренним переводам по ДБО.

Тарифы по ДБО у остальных банков варьируются от 7 до 15 руб за п/п.

Цена за бумажные п/п:

 - у 50% банков – бесплатно;

- у 40% банков тариф варьируется от 7 до 35 руб;

- у 10% банков тариф по бумажным п/п выше 35 рубл за п/п.

Тарифы банков также могут меняться в зависимости от времени перевода.

Количество включенных в пакет перечислений денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других КО (при наличии)

79% банков не имеют такой опции. У оставшихся банков число бесплатных перечислений варьируются в зависимости от тарифного плана и составляет от 3, 5 и 10 платежей в месяц и до бесконечности.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных организациях, стоимость за операцию

Тарифы разделяются на тарифы по ДБО и тарифы с бумажными платежными поручениями (п/п). Также присутствует дифференциация тарифов по другим параметрам, например - времени проведения платежа.

Более 80% банков имеют размер оплаты по ДБО меньше 30 руб за п/п, а 47% банков размер платы за п/п в бумажном виде меньше 50 руб.

В то же время 26% банков имеют тариф превышающий 100 руб за 1 бумажный платежный документ.

Тем самым банки стимулируют клиентов использовать более удобную форму работы - ДБО.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета физических лиц

Наблюдается разнородная практика.

8% банков декларируют, что комиссию не взимают. Еще у 13% тариф по оплате в ДБО составляет меньше 30 рублей за платеж. У 16% банков комиссия варьируются от 30 до 150 рублей за перевод.

 А еще у 23% банков тариф на перевод небольших сумм (до 100 - 300 тыс руб) составляет меньше 0,5%.

Но у 15% банков тариф на перевод больше 1%.

Следует отметить, что в общем случае тариф зависит от размера суммы, снимаемой, как правило в течении месяца, цели платежа (зарплата и приравненные к ней платежи, командировочные, другая цель), внутри или вне банка осуществляется операция, организационно-правовой формы плательщика.

Прием и зачисление наличных денежных средств на счет

Присутствует дифференциация тарифов по: видам наличности (монеты, банкноты), виду внесения (автомат самообслуживания cash-in, касса).

10% банка декларируют бесплатность соответствующих услуг в рамках лимитов 20 - 50 тыс руб.

 Дополнительно к ним, тариф меньше 0,2% имеют по банкнотам – 55% банков, а по монетам – 45% банков.

Выдача наличных со счета

Размер комиссии зависит от целей снятия, размер снимаемой суммы, способа снятия (касса, банкомат), наличия предварительной заявки, организационно-правовой формы клиента (ООО или ИП).

Как минимум банки выделяют следующие цели снятия наличных:

1. На з/плату, выплаты соц. характера, стипендий, пенсий, пособий, командировочные расходы;

2. На иные цели.

Большинство банков применяют тариф к сумме, снятой за календарный месяц. Тариф менее 1% при снятии менее 300 тыс руб в месяц имеют:

 - 40% банков - по выдачи наличных средств на любые цели;

- 64% банков – по выдачи наличных средств на оплату труда и иные социальные цели.

В некоторых банках тариф на снятие для ИП на 10%-30% может быть выше, чем для ООО.

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета на счет, открытый в другой кредитной организации, при закрытии счета согласно требованиям противолегализационного законодательства

У 65% банков тариф на закрытие составляет меньше 200 руб.

У 10% банков - 10% от размера остатка или больше.

Изготовление справок и иных документов, связанных с информацией о счете по запросу клиента

Банковские тарифы делятся на тарифы за документ и тарифы за 1 лист. Как правило, тариф за стандартный документ составляет меньше 500 рублей. Исключение составляют специальные документы (справка для аудиторских проверок, справка об оценке деловой репутации клиента и проч.)

Всего у 23% банков в тарифах есть размер комиссии больше 500 рублей, как правило по 1-3 видам справок. За срочность предоставления справки может браться повышенный тариф.

 

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6 мнений
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Аноним
, Пенза
Молодцы. Ночами наверно не спали, всё думали, как бы помочь самозанятым, что бы с них деньги проще сдирать было.
<b>Модератор</b>
бух2007
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета физических лиц - 8% банков декларируют, что комиссию не взимают. Еще у 13% тариф
по оплате в ДБО составляет меньше 30 рублей за платеж. У 16% банков
комиссия варьируются от 30 до 150 рублей за перевод.

 

да ладно? Такое еще есть? И где же такие чудесные банки, где не надо платить за перевод на счета физлиц. Сбербанк вот даже не стесняется теперь брать проценты за перевод зарплаты, если это карта без зарплатного проекта.
Клерк
Старый ворчун

бух2007, Вы писали:

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета физических лиц - 8% банков декларируют, что комиссию не взимают. Еще у 13% тариф

по оплате в ДБО составляет меньше 30 рублей за платеж. У 16% банков

комиссия варьируются от 30 до 150 рублей за перевод.

 

да ладно? Такое еще есть? И где же такие чудесные банки, где не надо платить за перевод на счета физлиц. 

Есть такие. С лимитом, разумеется, если свыше - уже за плату.

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Аноним
, Москва

Расписали среднюю температуру по больнице. На самом деле для юриков есть только Сбер и ВТБ. Как бы не дешевы были тарифы у остальных, есть огромный риск потерять все деньги из за отзыва лицензии. Сбер этой ситуацией пользуется и выступает законодателем мод по поборам с клиентов. Например вам надо одолжить денег собственной фирме чтобы профинансировать сделку. Сбер с удовольствием возьмет от 0.3% с суммы когда вы их будете вносить на счет и от 1,5% когда будете возвращать, даже если будет оформлено как взнос в Уставный фонд. По сути если рентабельность бизнеса небольшая (а у кого она теперь большая) то расходы на данный маневр откушают большую часть прибыли.

Клерк
Наталья Марина
, Ростов-на-Дону
Ну и тарифищщщи! Это что за МАЛОЕ предприятие такое с 30-миллионным оборотом и 15-ю работниками?? А как быть ИП. который сам на себя без работников трудится? Такие тарифищщщи ненормальны!!!
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