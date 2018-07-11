Идеальный расчетный счет для малого бизнеса: ожидания и реальность. Исследование

Наименование услуги Сводные ответы банков на опрос

Открытие счета в рублях РФ У 34% опрошенных банков есть бесплатное открытие р/с. У 31% банков стоимость услуги по открытию р/с превышает 1000 руб.

Ежемесячная плата за обслуживание по счету/пакету 42% опрошенных банков имеют тариф на дистанционное банковской обслуживание меньше 500 руб/мес. Тариф больше 1000 руб/мес за ДБО имеют 21% банков.

Подключение и обслуживание мобильного приложения банк-клиента У 50% банков мобильного приложения нет. Бесплатное мобильное приложение есть у 22% банков. Банки, в общем случае, могут брать плату как за подключение к мобильному приложению, так и абонентскую плату. 10% банков берут только плату за подключение, а 5% - только абонентскую плату. Стоимость подключения варьируется от 0 до 2 000 руб, а ежемесячная плата, как правило, составляет до 500 руб/мес.

Выпуск и обслуживание банковской карты Как правило, плата за выпуск корпоративной карты составляет от 0 до 500 руб, обслуживание - до 1000 руб в год. 80% банков берут приведенную плату меньше 1 тыс руб в год. Из них 16% банков выдают и обслуживают корпоративные карты бесплатно. Часто карты с высокой ежегодной платой выпускаются бесплатно. 32% банков не берут плату за выдачу карты, 24% банков - за обслуживание карты.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в кредитной организации, стоимость за операцию. Как правило, данная операция, проводимая через ДБО, осуществляется бесплатно - 76% банков не берут комиссию по внутренним переводам по ДБО. Тарифы по ДБО у остальных банков варьируются от 7 до 15 руб за п/п. Цена за бумажные п/п: - у 50% банков – бесплатно; - у 40% банков тариф варьируется от 7 до 35 руб; - у 10% банков тариф по бумажным п/п выше 35 рубл за п/п. Тарифы банков также могут меняться в зависимости от времени перевода.

Количество включенных в пакет перечислений денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других КО (при наличии) 79% банков не имеют такой опции. У оставшихся банков число бесплатных перечислений варьируются в зависимости от тарифного плана и составляет от 3, 5 и 10 платежей в месяц и до бесконечности.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных организациях, стоимость за операцию Тарифы разделяются на тарифы по ДБО и тарифы с бумажными платежными поручениями (п/п). Также присутствует дифференциация тарифов по другим параметрам, например - времени проведения платежа. Более 80% банков имеют размер оплаты по ДБО меньше 30 руб за п/п, а 47% банков размер платы за п/п в бумажном виде меньше 50 руб. В то же время 26% банков имеют тариф превышающий 100 руб за 1 бумажный платежный документ. Тем самым банки стимулируют клиентов использовать более удобную форму работы - ДБО.

Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета физических лиц Наблюдается разнородная практика. 8% банков декларируют, что комиссию не взимают. Еще у 13% тариф по оплате в ДБО составляет меньше 30 рублей за платеж. У 16% банков комиссия варьируются от 30 до 150 рублей за перевод. А еще у 23% банков тариф на перевод небольших сумм (до 100 - 300 тыс руб) составляет меньше 0,5%. Но у 15% банков тариф на перевод больше 1%. Следует отметить, что в общем случае тариф зависит от размера суммы, снимаемой, как правило в течении месяца, цели платежа (зарплата и приравненные к ней платежи, командировочные, другая цель), внутри или вне банка осуществляется операция, организационно-правовой формы плательщика.

Прием и зачисление наличных денежных средств на счет Присутствует дифференциация тарифов по: видам наличности (монеты, банкноты), виду внесения (автомат самообслуживания cash-in, касса). 10% банка декларируют бесплатность соответствующих услуг в рамках лимитов 20 - 50 тыс руб. Дополнительно к ним, тариф меньше 0,2% имеют по банкнотам – 55% банков, а по монетам – 45% банков.

Выдача наличных со счета Размер комиссии зависит от целей снятия, размер снимаемой суммы, способа снятия (касса, банкомат), наличия предварительной заявки, организационно-правовой формы клиента (ООО или ИП). Как минимум банки выделяют следующие цели снятия наличных: 1. На з/плату, выплаты соц. характера, стипендий, пенсий, пособий, командировочные расходы; 2. На иные цели. Большинство банков применяют тариф к сумме, снятой за календарный месяц. Тариф менее 1% при снятии менее 300 тыс руб в месяц имеют: - 40% банков - по выдачи наличных средств на любые цели; - 64% банков – по выдачи наличных средств на оплату труда и иные социальные цели. В некоторых банках тариф на снятие для ИП на 10%-30% может быть выше, чем для ООО.

Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета на счет, открытый в другой кредитной организации, при закрытии счета согласно требованиям противолегализационного законодательства У 65% банков тариф на закрытие составляет меньше 200 руб. У 10% банков - 10% от размера остатка или больше.