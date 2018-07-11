Идеальный расчетный счет для малого бизнеса: ожидания и реальность. Исследование

«Опора России» направила в ЦБ предложение о создании базового банковского счета для субъектов МСП. Цель предложения – снизить нагрузку на малый бизнес в части банковского обслуживания.
Базовый счет
«Опора России» озвучила следующие ключевые характеристики базового банковского счета:
- договор базового банковского счета является публичным договором;
- базовый банковский счет открывается исключительно для самозанятых лиц, осуществляющих деятельность на основании патента, ИП и микропредприятий;
- лица, открывающие базовый банковский счет должны иметь годовой оборот не более 30 млн. рублей;
- среднемесячный остаток денежных средств на базовом банковском счете не может превышать 5 млн. рублей;
- у лиц, открывающих базовый банковский счет, средняя численность наемных работников не должна превышать 15 человек;
- лица, открывающие базовый банковский счет, не вправе иметь иных банковских счетов;
- кредитные организации не вправе осуществлять кредитование базового банковского счета;
- обороты по базовому банковскому счету не принимаются в расчет ограничительных индикаторов по ПОД/ФТ.
Тарифы банков: ожидания
«Опора России» также внесла предложения по стоимости отдельных банковских операций. При этом отмечается, что указанные тарифы являются рекомендацией и не должны привести к удорожанию услуг кредитных организаций, в случае если существующие тарифы ниже предложенных характеристик базового счета.
Операция
Стоимость
Открытие счета
Бесплатно
Заверение комплекта документов при открытии счета
Не менее 100 руб.
Не более 500 руб.
Ведение и обслуживание рублевого счета в год
Не менее 3 000 руб.
Не более 5 000 руб.
Использование интернет-банка
Бесплатно
Выдача носителя, изготовление одного Сертификата ключа проверки ЭП
Не менее 1 000 руб.
Не более 2 000 руб.
Обновление сертификата ключа проверки ЭП
Не менее 250 руб.
Не более 500 руб.
Выдача и обслуживание банковской карты в год
Не менее 500 руб.
Не более 1 500 руб.
Перевод средств cо счета ЮЛ
Перевод ы в пользу налоговых органов и иные обязательные платежи
Бесплатно
До 5 переводов включительно в отношении иных лиц в календарный месяц
Бесплатно
6-ой и последующий перевод в календарном месяце
Не менее 30 рублей за платеж
Не более 80 рублей за платеж
Прием и зачисление наличных денежных средств на счёт
По предоставляемой банковской карте
Не менее 0,1% от суммы
Не более 0,3% от суммы
Через устройства самообслуживания
Не менее 0,1% от суммы
Не более 0,3% от суммы
Через кассу банка
Не менее 0,5% от суммы
Не более 1,25% от суммы
Выдача наличных со счета (в т.ч. при закрытии счета согласно требованиям 115-ФЗ)
По предоставляемой банковской карте
Не менее 0,5% от суммы
Не более 2% от суммы
Через кассу кредитной организации
До 1 млн. рублей в месяц
Не менее 0,2% от суммы
Не более 1% от суммы
От 1 млн. рублей до 5 млн. рублей в месяц
Не менее 1% от суммы
Не более 3% от суммы
От 5 млн. рублей до 10 млн. рублей в месяц
Не менее 1,5% от суммы
Не более 4% от суммы
От 10 млн. рублей до 20 млн. рублей в месяц
Не менее 2% от суммы
Не более 5% от суммы
От 10 млн. рублей до 20 млн. рублей в месяц
Не менее 3% от суммы
Не более 7% от суммы
Предоставление клиенту документа на бумажном носителетиповых справок по операциям клиента
До 1 документа в месяц
Не менее 250 рублей за документ
Не более 500 рублей за документ
Свыше 1 документа в месяц
Не менее 300 рублей за документ
Не более 700 рублей за документ
Тарифы банков: реальность
Ассоциация российских банков провела опрос среди кредитных организаций с целью сбора и обобщения соответствующей информации.
Результаты опроса накануне были опубликованы на сайте АРБ.
Наименование услуги
Сводные ответы банков на опрос
Открытие счета в рублях РФ
У 34% опрошенных банков есть бесплатное открытие р/с. У 31% банков стоимость услуги по открытию р/с превышает 1000 руб.
Ежемесячная плата за обслуживание по счету/пакету
42% опрошенных банков имеют тариф на дистанционное банковской обслуживание меньше 500 руб/мес. Тариф больше 1000 руб/мес за ДБО имеют 21% банков.
Подключение и обслуживание мобильного приложения банк-клиента
У 50% банков мобильного приложения нет. Бесплатное мобильное приложение есть у 22% банков.
Банки, в общем случае, могут брать плату как за подключение к мобильному приложению, так и абонентскую плату.
10% банков берут только плату за подключение, а 5% - только абонентскую плату.
Стоимость подключения варьируется от 0 до 2 000 руб, а ежемесячная плата, как правило, составляет до 500 руб/мес.
Выпуск и обслуживание банковской карты
Как правило, плата за выпуск корпоративной карты составляет от 0 до 500 руб, обслуживание - до 1000 руб в год.
80% банков берут приведенную плату меньше 1 тыс руб в год. Из них 16% банков выдают и обслуживают корпоративные карты бесплатно.
Часто карты с высокой ежегодной платой выпускаются бесплатно.
32% банков не берут плату за выдачу карты, 24% банков - за обслуживание карты.
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в кредитной организации, стоимость за операцию.
Как правило, данная операция, проводимая через ДБО, осуществляется бесплатно - 76% банков не берут комиссию по внутренним переводам по ДБО.
Тарифы по ДБО у остальных банков варьируются от 7 до 15 руб за п/п.
Цена за бумажные п/п:
- у 50% банков – бесплатно;
- у 40% банков тариф варьируется от 7 до 35 руб;
- у 10% банков тариф по бумажным п/п выше 35 рубл за п/п.
Тарифы банков также могут меняться в зависимости от времени перевода.
Количество включенных в пакет перечислений денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других КО (при наличии)
79% банков не имеют такой опции. У оставшихся банков число бесплатных перечислений варьируются в зависимости от тарифного плана и составляет от 3, 5 и 10 платежей в месяц и до бесконечности.
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета, открытые в других кредитных организациях, стоимость за операцию
Тарифы разделяются на тарифы по ДБО и тарифы с бумажными платежными поручениями (п/п). Также присутствует дифференциация тарифов по другим параметрам, например - времени проведения платежа.
Более 80% банков имеют размер оплаты по ДБО меньше 30 руб за п/п, а 47% банков размер платы за п/п в бумажном виде меньше 50 руб.
В то же время 26% банков имеют тариф превышающий 100 руб за 1 бумажный платежный документ.
Тем самым банки стимулируют клиентов использовать более удобную форму работы - ДБО.
Перечисление денежных средств в рублях РФ на счета физических лиц
Наблюдается разнородная практика.
8% банков декларируют, что комиссию не взимают. Еще у 13% тариф по оплате в ДБО составляет меньше 30 рублей за платеж. У 16% банков комиссия варьируются от 30 до 150 рублей за перевод.
А еще у 23% банков тариф на перевод небольших сумм (до 100 - 300 тыс руб) составляет меньше 0,5%.
Но у 15% банков тариф на перевод больше 1%.
Следует отметить, что в общем случае тариф зависит от размера суммы, снимаемой, как правило в течении месяца, цели платежа (зарплата и приравненные к ней платежи, командировочные, другая цель), внутри или вне банка осуществляется операция, организационно-правовой формы плательщика.
Прием и зачисление наличных денежных средств на счет
Присутствует дифференциация тарифов по: видам наличности (монеты, банкноты), виду внесения (автомат самообслуживания cash-in, касса).
10% банка декларируют бесплатность соответствующих услуг в рамках лимитов 20 - 50 тыс руб.
Дополнительно к ним, тариф меньше 0,2% имеют по банкнотам – 55% банков, а по монетам – 45% банков.
Выдача наличных со счета
Размер комиссии зависит от целей снятия, размер снимаемой суммы, способа снятия (касса, банкомат), наличия предварительной заявки, организационно-правовой формы клиента (ООО или ИП).
Как минимум банки выделяют следующие цели снятия наличных:
1. На з/плату, выплаты соц. характера, стипендий, пенсий, пособий, командировочные расходы;
2. На иные цели.
Большинство банков применяют тариф к сумме, снятой за календарный месяц. Тариф менее 1% при снятии менее 300 тыс руб в месяц имеют:
- 40% банков - по выдачи наличных средств на любые цели;
- 64% банков – по выдачи наличных средств на оплату труда и иные социальные цели.
В некоторых банках тариф на снятие для ИП на 10%-30% может быть выше, чем для ООО.
Перечисление остатка денежных средств при закрытии счета на счет, открытый в другой кредитной организации, при закрытии счета согласно требованиям противолегализационного законодательства
У 65% банков тариф на закрытие составляет меньше 200 руб.
У 10% банков - 10% от размера остатка или больше.
Изготовление справок и иных документов, связанных с информацией о счете по запросу клиента
Банковские тарифы делятся на тарифы за документ и тарифы за 1 лист. Как правило, тариф за стандартный документ составляет меньше 500 рублей. Исключение составляют специальные документы (справка для аудиторских проверок, справка об оценке деловой репутации клиента и проч.)
Всего у 23% банков в тарифах есть размер комиссии больше 500 рублей, как правило по 1-3 видам справок. За срочность предоставления справки может браться повышенный тариф.
бух2007, Вы писали:
Есть такие. С лимитом, разумеется, если свыше - уже за плату.
Расписали среднюю температуру по больнице. На самом деле для юриков есть только Сбер и ВТБ. Как бы не дешевы были тарифы у остальных, есть огромный риск потерять все деньги из за отзыва лицензии. Сбер этой ситуацией пользуется и выступает законодателем мод по поборам с клиентов. Например вам надо одолжить денег собственной фирме чтобы профинансировать сделку. Сбер с удовольствием возьмет от 0.3% с суммы когда вы их будете вносить на счет и от 1,5% когда будете возвращать, даже если будет оформлено как взнос в Уставный фонд. По сути если рентабельность бизнеса небольшая (а у кого она теперь большая) то расходы на данный маневр откушают большую часть прибыли.