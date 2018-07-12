Успейте возместить в ФСС расходы на спецодежду и медосмотры

У страхователей осталось чуть более 2 недель, чтобы успеть подать в ФСС заявление на выделение средств на мероприятия по сокращению травматизма.

Кому выделяют средства

Ежегодно организации и предприятия могут направить на профилактику производственного травматизма и профессиональных заболеваний до 20% страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.Право на финансовое обеспечение за счет страховых взносов предупредительных мероприятий по охране труда, имеют все страхователи независимо от формы собственности, вида деятельности и численности, если они в предыдущем году осуществляли хозяйственную деятельность.

Финансирование осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Минтруда от 10.12.2012 № 580н.

Когда и куда обратиться

Заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер принимаются в срокгода.Подать заявление , в частности, можно в электронном виде через Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru . Документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются на бумажном носителе, уточняют в ФСС.

В региональном отделении ФСС подготовили памятку для работодателей с алгоритмом передачи заявления через госуслуги. Скачать памятку можно здесь.

Что финансируют

Финансовому обеспечению предупредительных мер за счет сумм страховых взносов по данному виду страхования подлежат расходы страхователя на 12 мероприятий по охране труда, указанных в Правилах.

проведение СОУТ;

реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;

обучение по охране труда;

приобретение работникам-«вредникам» спецодежды и других СИЗ;

санаторно-курортное лечение работников, занятых на «вредных» работах;

проведение медосмотров работников, занятых на «вредных» работах;

обеспечение ряда работников лечебно-профилактическим питанием;

приобретение алкотестеров;

приобретение тахографов;

приобретение аптечек для оказания первой помощи;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, предназначенных для обеспечения безопасности работников;

приобретение отдельных приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих проведение обучения по вопросам безопасного ведения работ.

Для каждого мероприятия Правилами определены документы, обосновывающие необходимость проведения этих мероприятий.

Перечень документов можно скачать здесь.

Обязательным условием для получения финансирования является отсутствие недоимки по уплате страховых взносов, непогашенных пеней и штрафов на день подачи заявления.

Особенности

Принимаются расходы на приобретение спецодежды, обуви и других СИЗ,

Но кроме копий сертификатов (деклараций) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», с заявлением необходимо представлять еще и копии заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданных Минпромторгом в отношении выбранных для финансирования СИЗ.

Заключение является обязательным документом при подаче заявления и действительно в течение 1 года со дня его выдачи. Перечень выданных заключений размещен в открытом доступе на сайте Минпромторга. Истечение срока действия заключения является основанием для исключения информации о соответствующем заключении из указанного перечня выданных заключений. Кроме того, уже при подаче заявления страхователь должен будет указывать дату изготовления СИЗ и срок их годности.

Отказ

ФСС принимает решение об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер в следующих случаях:

если у страхователя имеются недоимка по уплате страховых взносов, пени и штрафы, не погашенные на день подачи страхователем заявления в ФСС;

представленные документы содержат недостоверную информацию;

если предусмотренные бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий год полностью распределены.

при представлении страхователем неполного комплекта документов.

Что изменится

Минтруд подготовил законопроект , который вносит поправки в Правила финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма.

Если сейчас обязательным условием для спецодежды является ее производство исключительно на территории нашей страны и только из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов, страной происхождения которых является Россия, то в будущем это условие будет исключено.



Таким образом, можно будет возместить расходы на покупку импортной спецодежды