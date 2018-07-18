ФНС хочет получить контроль над рынком труда

На фоне взятого Правительством курса на ужесточение системы налогового администрирования ФНС пытается расширить круг своих полномочий, в частности, налоговики стремятся получить контроль над рынком труда. Как следует из письма ФНС за номером ЕД-4-2/9126@, направленного на рассмотрение в Минтруд в середине мая текущего года, “серый” фонд оплаты труда в России на данный момент составляет более десяти триллионов рублей в год, то есть на неформальные доходы по “конвертным” схемам оплаты труда приходится примерно тридцать процентов от общего показателя.

Таким образом, бюджет и внебюджетные фонды недополучают существенную часть отчислений по налогам и сборам, установленных законом. В этой связи, налоговые органы предлагают создать систему электронных трудовых договоров на базе Минтруда и предоставить ФНС свободный доступ к данной системе.

В чем суть предложения ФНС?

Такой контроль позволит инспекторам Минтруда оперативно выявлять нарушения трудового законодательства, а налоговики по открытой для них базе договоров смогут свободно отслеживать информацию о размере заработной платы работников и проверять соответствие отчислений работодателей по НДФЛ и страховым взносам реальным поступлениям в ФНС, поскольку порядок и размер оплаты труда является обязательной составляющей любого трудового договора.

Презюмируется, что внедрение электронной системы трудовых договоров существенно упростит задачу налоговиков по выявлению налоговых правонарушений, даст реальную возможность, минуя сложный механизм назначения выездных проверок, эффективно усилить фискальный контроль, повысить прозрачность рынка труда, защитить права работников на достойную оплату труда и увеличить собираемость налоговых платежей.

Эксперимент Минтруда

В то же самое время Минтруд, в рамках исполнения февральского поручения Правительства, запустил собственный пилотный проект по апробации ведения КДП в электронном виде для крупных компаний-работодателей. В данном проекте, в частности, принимают участие такие компании как Газпромбанк, РЖД, Ростелеком, Автоваз и др.

Основными задачами, стоящими перед этим проектом, являются:

Оценка рисков и перспектив оцифровки КДП, в целях внедрения новых правовых механизмов;

Апробация электронного формата для трудовых книжек;

Проработка функций электронного надзора в трудовых правоотношениях, с подготовкой внесения соответствующих поправок в действующее законодательство.

Завершение проекта ожидается уже в октябре текущего года.

Проведение эксперимента контролирует лично министр труда М. Топилин. Что же касается претворения рассматриваемой идеи в масштабах всей страны, то из текста поручения Правительства следует, что запуск электронной системы трудовых договоров должен быть реализован к 2020 году.

ФНС и Минтруд: вместе или порознь?

На данный момент нет однозначной информации о реакции Минтруда на инициативу ФНС о совместном доступе к будущему информационному ресурсу. Поэтому сейчас трудно предсказать, как именно будут развиваться события.

Однако, само создание такой системы (по крайней мере в рамках работы Минтруда) не вызывает сомнений. Кроме этого, в своем выступлении на одной из юридических конференций, в связи с проводимым экспериментом Минтруда, заместитель министра труда упомянула о единой электронной межведомственной системе, которая позволит органам осуществлять запросы в режиме реального времени в целях более оперативного и качественного оказания госуслуг.

Об участии налоговых органов в этой системе прямо не говорилось, но, учитывая стоящие перед Правительством страны задачи по борьбе с теневой экономикой и теневым рынком труда, мысль о том, что налоговики не получат доступ к такой системе, представляется несколько странной и нелогичной.

С другой стороны, последнее слово останется за законодателем, поскольку внедрение и функционирование такой системы возможно только при внесении соответствующих поправок в трудовое и налоговое законодательство. Какими будут эти поправки при внесении на рассмотрение в Госдуму? И какими они останутся после прохождения всех чтений?

На этот вопрос сейчас не может ответить никто. Напомним, что предыдущая инициатива налоговой о контроле за банковскими счетами и картами физлиц уже с июля текущего года закончилась тем, что ФНС официально опровергла эту информацию, заявив, что, как и прежде, банки будут предоставлять информацию по счетам граждан только выборочно, по запросу ФНС, а не в глобальном масштабе.

А что ждет бизнес?

Усиление контроля, в любом случае. Внедрение электронной системы трудовых договоров, безусловно, произойдет в ближайшем будущем. При этом, независимо от того, получит ли налоговая доступ к этому информационному ресурсу или нет, правовые риски работодателей существенно возрастут. Прежде всего, усилится влияние трудовых инспекций, которые точно получат доступ ко всем трудовым договорам и иным кадровым документам в режиме реального времени.

А это значит, что любая неточность, погрешность, ошибка в КДП приведет к противостоянию с трудовой инспекцией, и, скорее всего, к наложению штрафных санкций. До внедрения электронного документооборота в КДП, у работодателя всегда была возможность подготовиться к проверке и, если нужно, исправить допущенные ошибки.

В недалеком будущем такой возможности уже не будет. А если трудовая инспекция выявит ошибки с начислением заработной платы и иных выплат и отчислению в бюджет и внебюджетные фонды, то эти сведения в любом случае окажутся и в налоговой с соответствующими последствиями для работодателя. Кроме этого, у недовольных работников появится дополнительная возможность сделать “подарок” своим бывшим или настоящим работодателям.

Если раньше, непосредственный приход в трудовую инспекцию и общение с чиновниками отпугивал большинство недовольных, то в электронном формате, лежа на диване, только ленивый не “бросит камень”.

“Серый” фонд оплаты труда побелеет?

Вот в это, пока что верится с трудом. Конечно, все будет зависеть от изменений законодательства и реального функционирования механизмов контроля на практике. Однако, о “конвертной” схеме до тех пор, пока существует наличка и у ФНС нет тотального контроля за счетами физлиц полностью забыть не удастся. Безусловно, давление на работодателей постепенно будет расти и “серый” фонд будет сокращаться. Но какими темпами и в каком объеме?

На данный момент, ФНС сделала первый шаг на пути к контролю рынка труда. А что будет дальше? Это покажет время, законодатели, которые будут принимать новые законы и люди, которые будут исполнять их на местах.