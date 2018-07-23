Как инспекторы найдут тех, кто не платит налоги при сдаче квартиры

На днях мы писали, про отлов налоговиками арендодателей. Московские власти рассказали, как будут выявлять тех, кто не платит налоги от сдачи квартиры. Применят технологию big data.

Итак, про выявление владельцев квартир, которые (ай-ай-ай) не платят налоги.

В теории ничего сложного нет. Как может действовать налоговая, не выходя из офиса:

1️⃣ Составляем список физлиц, в собственности которых два и более объекта недвижимости

(логика простая, скорее всего вторую и последующие квартиры человек сдаёт в аренду/найм);

2️⃣ Из этого списка убираем тех, кто задекларировал в прошлом году доход от сдачи недвижки в аренду (добросовестных налогоплательщиков);

3️⃣ Получаем данные о счетах оставшихся в выборке физиков и анализируем их на предмет регулярного поступления денежных средств, размер которых соотносим с размером арендной платы

(та самая big data);

4️⃣ Выезд в адрес, опрос квартиросъёмщика и соседей (можно поручить участковому).

Кажется, все реально. Но это просто очередная страшилка, запущенная налоговой в целях повышения собираемости налогов.

Почему же это страшилка? Много аргументов, но основной – автоматизированный доступ к счетам физиков. Его нет.

В СМИ начался очередной виток паники вокруг налоговой и физов. Якобы ФНС будет мониторить/получать доступ без суда и следствия к счетам физических лиц и нещадно начислять налоги. Почему это происходит и кому выгодно? 1. У ФНС сложная бюрократическая процедура получения информации из банков в отношении физических лиц. Она не автоматизирована. Программного обеспечения по физам в налоговой нет. Все в ручном режиме. О мониторинге и речи не может идти. 2. Даже если налоговая решится завалить бумагой сотрудников, которые с юр.лицами зашиваются, то встаёт вопрос экономической целесообразности. Много физику доначислят за репетиторство? На бумагу и конверты не больше потратит ФНС? А выездная налоговая проверка по физику вообще нонсенс. 3. Отсутствие реальной судебной перспективы для ФНС. Оспорить решение по физу в суде представляется делом не сложным. После формирования минимальной судебной практики ФНС утонет в судебных разбирательствах. Заведомо проигрышных для налоговой. Кому же выгоден этот шум? Складываем два плюс два и приходим к выводу, что это не более чем часть кампании по выводу самозанятых из тени. Берут на понт.

Значит, пункт 3 предлагаемого алгоритма реализуем только в ручном режиме (а это вовсе не big data).

Но для тех, кто все же беспокоится о том, что скоро налоговая получит этот самый автоматизированный доступ (и уж тогда то берегитесь налогоНЕплательщики), есть простой совет – принимайте плату налом, ну, или на чужую карту.