Норма о перерывах на кормление заставляет бизнес искать варианты снижения издержек

Перерывы на кормление сегодня как что-то очень странное. Это норма пришла в Трудовой кодекс РФ еще из КЗОТа советских времен. Тогда весь рабочий процесс был организован просто: построен завод, работники живут где-то рядом и женщины ходят кормить детей. Сейчас же это требование закона выглядит как минимум абсурдно, особенно в Москве. Как женщина за полчаса успеет съездить в другой конец города, чтобы покормить ребенка.

Так или иначе, в соответствии со ст. 258 Трудового кодекса РФ, работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, представляются перерывы для кормления. Давать их надо в любом случае, поэтому отнестись к ним придется так, как к обычному перерыву на обед, от которого сотрудники не могут отказаться.

Как же быть, если женщина отказывается от такой заботы и даже написала соответствующее заявление? Увы, вынуждена огорчить работодателей: перерывы обязательны и других вариантов нет.

На многочисленные запросы бизнеса некоторое время назад ответил заместитель Руководителя Роструда Иван Шкловец. Он, в частности, сказал, что перерывы для кормления ребенка и их включение в рабочее время относятся к гарантиям государства и являются обязанностью работодателя. Заявление сотрудницы об отказе не может быть основанием для их непредставления. В реализации этого требования закона и кроется основной ущерб для бизнеса.

Во-первых, далеко не все знают, каким должен быть данный перерыв. Во-вторых, столь же важно правильно его оформить, чтобы в дальнейшем не было претензий со стороны надзорных органов. А так как тема материнства всегда в приоритете, искать возможные нарушения инспекторы будут с особым пристрастием.

В соответствии с законодательством перерыв дается на 30 минут каждые 3 часа. Таким образом, при 8-часовом рабочем днем «накапливается» 1 час дополнительного отдыха. Если у женщины двое детей в возрасте до 1,5 лет, необходимо «умножить на 2» и получим уже 2 часа перерыва. При этом нельзя забывать, что обед и кормление – абсолютно разные темы. Нетрудно представить проблемы работодателей, особенно когда коллектив женский.

Если мама с двумя малышами трудится в режиме неполного дня – 7 часов в день, то с учетом всех перерывов реальная ее отработка составит лишь 4 часа. Сразу рождается бизнес-вопрос: не эффективнее ли оформить нового сотрудника. В такой же тупик можно попасть и при разъездном характере работы. Представьте себе, что каждые 3 часа работнице надо делать «паузу» в 30 минут для кормления.

К счастью, разбивать рабочий день по этой причине необязательно. ТК РФ позволяет присоединить перерывы к началу или концу трудового дня. Другими словами, женщина может приходить на работу позже или уходить домой раньше. Есть и третий вариант – увеличить на это время обеденный перерыв. Поэтому задача работодателей – договориться с сотрудницей, что именно она выберет.

На этом этапе почти все забывают о важном «бюрократическом» моменте – согласии работницы. Именно этот документ зафиксирует ее выбор. Если она не напишет его и не уведомит вас о своем решении, по умолчанию компания может предоставлять перерывы в точном соответствии с законом: 30 минут каждые 3 часа. Другими словами, закон обозначил, как действовать сотрудницам, а как эффективнее для бизнеса – решать вам.

Кроме того, нужен еще один документ, традиционный для подобных случаев. Измененный график необходимо указать в дополнительном соглашении к трудовому договору. Но, возвращаясь к началу статьи, отмечу, подчас сотрудницы отказываются подписывать подобное соглашение.

И здесь важно не идти им навстречу, так как это грозит нарушением закона. В таком случае надо издать в компании приказ о перерывах на кормление, и, если сотрудница все равно отказывается, оформить соответствующий акт за подписью трех сотрудников.

Наиболее сложная ситуация связана с разъездными работницами. Приведу вопрос на эту тему одного из наших клиентов: «Как сотрудница будет использовать перерывы на кормление, если ей необходимо лететь из Хабаровска в Москву?».

К сожалению, законодатели не дают нам ответа на этот вопрос. Возможно, придется задуматься о том, чтобы изменять условия договора, исключая разъезды, но тогда речь пойдет и о пропорциональном сокращении времени и зарплаты.

Полагаю, же, что поступать в этом случае придется так. Перерывы, как правило, присоединяются к началу или концу дня, соответственно, в табеле учета рабочего времени ставится 7 часов, а оплачивается полный день – 8 часов в тот день, когда перелет. Но не забывайте, что летать в рамках рабочих обязанностей она может, только если предварительно давала согласие, ведь речь идет о льготной категории сотрудников.