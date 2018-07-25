Как правильно возвращать долги по зарплате?

Сроки выплаты заработной платы должны быть указаны в Правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре (ст.136 ТК РФ). Если работодатель не выплачивает зарплаты в эти сроки (независимо от периода задержки или от причин задержки) и суд, и инспекция сочтут такое поведение работодателя задержкой зарплаты.

Конечно, далеко не все работники сразу идут в суд или в инспекцию, а стараются сначала оказать моральное воздействие на работодателя, вести переговоры, особенно если они собираются продолжать работать в организации. Но если задержка заработной оплаты стала исчисляться не днями, а неделями, пора перейти к более серьезным мерам.

Если зарплата задерживается более 15 дней, то работник вправе письменно уведомить работодателя и приостановить работу (ст. 352 ТК РФ). При этом работнику сохраняется средний заработок, и он имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте (ст. 142 ТК РФ).

Необходимо при уведомлении работодателя получить доказательства такого извещения. Например, вручить письменное уведомление через секретаря и обязательно потребовать проставить на копии уведомления отметку о приеме документа или отправить уведомление по почте. Такие действия могут вынудить работодателя изыскать деньги на зарплату, особенно если так поступят сразу несколько работников.

Если переговоры с работодателем и приостановка работы не подействовали, можно обратиться с жалобой о задержке заработной платы в инспекцию труда (ст.352 ТК РФ). Задерживая заработную плату, работодатель нарушает трудовое законодательство и может быть привлечен к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Также можно обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании заработной платы, об уплате процентов в размере 1/150 от ключевой ставки ЦБ РФ (ст.236 ТК РФ) и компенсации морального вреда (ст. 237 ТК РФ). При этом можно обратиться как в один орган, так и в оба (одновременно или последовательно).

Если работник решил обратиться за защитой своих трудовых прав в суд, то необходимо сделать следующее: Подготовить исковое заявление о взыскании заработной платы, содержащее сведения сведения, предусмотренные ст. 131 ГПК РФ, и приложить документы, предусмотренные ст. 132 КТ РФ. Обратите внимание, что работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Определить районный суд по месту нахождения работодателя, в который следует подавать заявление, и доставить заявление в суд лично или по почте (ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения).

Участвовать в рассмотрении дела, приводить доказательства (документы, свидетельские показания). При необходимости обратиться к суду с ходатайством об истребовании документов у работодателя.

В случае благоприятного для работника решения (после вступления решения в силу) истребовать исполнительный лист и обратиться в службу судебных приставов или в банк, где находится расчетный счет работодателя.

В случае неблагоприятного решения – обжаловать решение суда: подать апелляционную жалобу и участвовать в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Если работник решилто ему достаточно подать письменную жалобу с описанием нарушения в произвольной форме. Ее можно отнести в инспекцию лично или отправить по почте. Обратите внимание, что анонимные обращения инспекция труда не рассматривает, поэтому работник должен указать в жалобе свои Ф.И.О., адрес и номер телефона. Но этот работник может настоять на конфиденциальности, указав в своем заявлении о желании не раскрывать его имя работодателю. И тогда инспекторы обязаны сохранить его имя в тайне (ст. 358 ТК РФ).

Заявление работника о задержке зарплаты является основанием для проведения внеплановой проверки компании инспекцией труда. Если проверка подтвердит факт задержки зарплаты, то инспектор вынесет обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений и составит протокол об административных правонарушениях (ст. ст. 356 ТК РФ). Если работодатель не выполнит предписание, могут последовать дальнейшие штрафы, уже за неисполнение предписаний.

Исходя из правоприменительной практики, наиболее эффективным является судебный способ взыскания. Причем действовать лучше быстро, пока компания ведет деятельность, и имеются средства для выплаты зарплаты.

Если долги удалось взыскать, но дела фирмы не улучшаются и есть опасность накопления новой задолженности, работнику, на мой взгляд, лучше покинуть фирму как можно быстрее. Такие работодатели нечасто предоставляют работникам гарантии в связи с ликвидацией компании.