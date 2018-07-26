Когда пенсию обложат налогом

В общем случае пенсионеры не платят НДФЛ с дохода в виде пенсии. Однако иногда заплатить НДФЛ все-таки придется. Когда с пенсионера должны удержать НДФЛ, Минфин рассказал в письме № 03-04-05/30927 от 08.05.2018.

Пенсия без НДФЛ

В соответствии с пунктом 2 статьи 217 НК пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, назначаемые в порядке, установленном действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ, не подлежат обложению НДФЛ.

Пенсия из НПФ

Однако наряду с системой государственных пенсий в РФ существует система негосударственного пенсионного обеспечения.

Отношения между субъектами данной системы регулируются договором негосударственного пенсионного обеспечения. Данный договор представляет собой соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику фонда негосударственную пенсию.

При этом пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению являются дополнительными по отношению к госпенсиям.

Налогообложение негосударственных пенсий зависит от условий договора негосударственного пенсионного обеспечения.

Пенсия из НПФ с НДФЛ

Если договор с НПФ в вашу пользу заключен вашим работодателем, то есть в случаях, когда вы сами этот договор не заключали и в финансировании не участвовали (страховые взносы уплачивала организация), НДФЛ платить придется.

Пенсия из НПФ без НДФЛ

Между тем при определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным организациями и иными работодателями с НПФ, пенсионные взносы по которым до 1 января 2005 года были внесены работодателем в указанные фонды с удержанием и уплатой НДФЛ. Это следует из п.1 ст.213.1 НК.

Если НПФ удержал у пенсионера НДФЛ с пенсии, выплачиваемой по договору, заключенному с работодателем, в взносы по которому уплачены до 2005 года, то этот НДФЛ признается излишне уплаченными и подлежат возврату.

Отметим, что аналогичные разъяснения Минфин давал и раньше, например, в письме № 03-04-05/12027 от 26.02.2018.

Что поменяется

В вопросе обложения НДФЛ пенсий из НПФ пока ничего меняться не будет, пояснил Минфин.

Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов изменение порядка налогообложения сумм пенсий физлицам, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, не предусмотрено.

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