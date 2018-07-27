Как «Клерк» заботится о бухгалтерах

Мы подготовили для вас обзор писем ФНС и налоговых изменений за II квартал, в котором собрали самые важные изменения в налогах и рекомендации ФНС, чтобы вам легче было в них ориентироваться.

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Вакансия: Бухгалтер в DreamTerra (Продажа товаров)



Обязанности: Банковские операции: входящие и исходящие платежные поручения Отражение операций по кассе Учет операций эквайринга Отражение операций по взаиморасчетам с поставщиками и покупателями Сверка с поставщиками и подрядчиками Учет движения товаров на складе (перемещение, комплектация, списание)



Требуемые умения и навыки: Знание основ бухгалтерского и налогового учета Знание 1С:Предприятие 8.2, 8.3 Знание компьютера и MS Office Опыт работы бухгалтером не менее 3-х лет



Расположение: #Москва



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: Работа в красивейшем месте города Москвы, на 50 этаже Башни Империя. Официальное трудоустройство. График работы 5/2, с 10-19 или 9-18 ч.



Контакты: dnevtama@mail.ru



Вакансия: Бухгалтер по зарплате с функциями кадрового работника в Транспортная компания Иркутска (Ж/д перевозки, торговля оптовая)



Обязанности: Расчет, начисление, выплата зарплаты, больничных, отпускных. Оформление приема и увольнения сотрудников. Сдача зарплатой отчетности в гос. органы и фонды.



Требуемые умения и навыки: 1С Зарплата и управление персоналом 3, 1С Бухгалтерия 3.0





Расположение: #Иркутск



З/п: 20-40 тыс. рублей



Условия работы: 8-ми часовой рабочий день, 5 дней в неделю, центр города, остановка Филармония, хороший коллектив.



Контакты: Резюме на адрес elena@irktrans.com



Вакансия: Главный бухгалтер в НК (аренда)



Обязанности: Работа в единственном лице



Требуемые умения и навыки: Знание первичной документации, отчетности на ОСНО





Расположение: #Бронницы, МО



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: По ТК



Контакты: milehina_ov@finconsalt.com



Вакансия: Бухгалтер в ООО "ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ" (торговля)



Обязанности: Реализация, счет 62, сверки с покупателями. Сбор и обработка первичных документов на услуги, сверка с поставщиками. Банк. Авансовые отчеты.



Требуемые умения и навыки: Опыт работы от 2-лет, 1С Предриятие 8.2, 8.3, 1С ЗУП 8.3





Расположение: #Москва, #Текстильщики



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: График работы: 5/2, с 9.00 до 18.00, отпуск 28 календарных дней, БЛ



Контакты: Ксенияk.antonova@stdin.ru

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